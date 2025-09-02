«Коммерсант» узнал об аресте представителя азербайджанской диаспоры на Кубани Новрузова

«Коммерсант»: Арестован представитель азербайджанской диаспоры на Кубани Новрузов

Tекст: Ирма Каплан

Новрузов – уроженец Азербайджана, является владельцем перегрузочного терминала в Туапсе и ресторана «Старый Баку», останется в СИЗО до 26 сентября в рамках расследования дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере, пишет «Коммерсантъ»

По информации следствия, предприниматель причастен к попытке хищения 100% долей в уставном капитале общества с недвижимостью стоимостью 919 млн рублей.

Следователь ФСБ заявил, что обвиняемый может скрыться и имеет связи среди сотрудников правоохранительных и судебных органов, что может повлиять на расследование.

Защитник Новрузова Алексей Абрамов просил смягчить подзащитному меру пресечения, напоминая, что бизнесмену 60 лет, он ранее не судим, имеет постоянное место жительства и награжден медалью «За гражданское мужество».

Однако суд отказал в изменении меры пресечения. Подробности обвинения в правоохранительных органах не раскрывают.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, серия задержаний представителей азербайджанской диаспоры прошла в Екатеринбурге. Был арестован сын председателя диаспоры. В начале июня Шахина Шыхлински отпустили после допроса в Екатеринбурге. Сообщалось, что он может подозреваться в причастности к организации убийств, по этим эпизодам ранее арестовали пятерых уроженцев Азербайджана.