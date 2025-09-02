Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.0 комментариев
«Коммерсант» узнал об аресте представителя азербайджанской диаспоры на Кубани Новрузова
Краснодарский краевой суд продлил арест до 26 сентября предпринимателю Шахлару Новрузову, обвиняемому в попытке хищения активов стоимостью почти 919 млн рублей.
Новрузов – уроженец Азербайджана, является владельцем перегрузочного терминала в Туапсе и ресторана «Старый Баку», останется в СИЗО до 26 сентября в рамках расследования дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере, пишет «Коммерсантъ»
По информации следствия, предприниматель причастен к попытке хищения 100% долей в уставном капитале общества с недвижимостью стоимостью 919 млн рублей.
Следователь ФСБ заявил, что обвиняемый может скрыться и имеет связи среди сотрудников правоохранительных и судебных органов, что может повлиять на расследование.
Защитник Новрузова Алексей Абрамов просил смягчить подзащитному меру пресечения, напоминая, что бизнесмену 60 лет, он ранее не судим, имеет постоянное место жительства и награжден медалью «За гражданское мужество».
Однако суд отказал в изменении меры пресечения. Подробности обвинения в правоохранительных органах не раскрывают.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, серия задержаний представителей азербайджанской диаспоры прошла в Екатеринбурге. Был арестован сын председателя диаспоры. В начале июня Шахина Шыхлински отпустили после допроса в Екатеринбурге. Сообщалось, что он может подозреваться в причастности к организации убийств, по этим эпизодам ранее арестовали пятерых уроженцев Азербайджана.