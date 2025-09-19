Врач объяснил воскрешение бойца СВО редким синдромом Лазаря

Кондрахин рассказал о возвращении бойца к жизни после 52 минут остановки сердца

Tекст: Денис Тельманов

Как передает АиФ, врач-терапевт Андрей Кондрахин объяснил необычное восстановление сердечной деятельности у российского бойца после 52 минут клинической смерти так называемым синдромом Лазаря.

Ранее военный врач Александр Бабиев сообщил о спасении майора Александра Кузнецова, который ожил на хирургическом столе после остановки сердца на 52 минуты.

Военный поступил в госпиталь в тяжелом состоянии с размозженной ногой и большой кровопотерей. Сердце остановилось за семь минут до поступления в операционную.

Реанимационные действия продолжались более 30 минут, однако врачи не прекращали попытки оживить бойца, и им это удалось. Бабиев назвал произошедшее чудом.

Кондрахин пояснил: «Это так называемый синдром Лазаря. Не совсем в чистом виде, но такое бывает, хоть и крайне редко. Человек в таком случае уже, можно сказать, переступил порог жизни, врачи констатировали смерть, но после определенных действий, или даже без них, у человека восстанавливается сердечная деятельность и мозговая».

Специалист также отметил, что важную роль сыграли возраст бойца и оперативные действия врачей.

