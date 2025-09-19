Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?7 комментариев
Врач объяснил воскрешение бойца СВО редким синдромом Лазаря
Кондрахин рассказал о возвращении бойца к жизни после 52 минут остановки сердца
Редкий случай возвращения российского военного к жизни после остановки сердца связан с проявлением синдрома Лазаря, отмечают специалисты.
Как передает АиФ, врач-терапевт Андрей Кондрахин объяснил необычное восстановление сердечной деятельности у российского бойца после 52 минут клинической смерти так называемым синдромом Лазаря.
Ранее военный врач Александр Бабиев сообщил о спасении майора Александра Кузнецова, который ожил на хирургическом столе после остановки сердца на 52 минуты.
Военный поступил в госпиталь в тяжелом состоянии с размозженной ногой и большой кровопотерей. Сердце остановилось за семь минут до поступления в операционную.
Реанимационные действия продолжались более 30 минут, однако врачи не прекращали попытки оживить бойца, и им это удалось. Бабиев назвал произошедшее чудом.
Кондрахин пояснил: «Это так называемый синдром Лазаря. Не совсем в чистом виде, но такое бывает, хоть и крайне редко. Человек в таком случае уже, можно сказать, переступил порог жизни, врачи констатировали смерть, но после определенных действий, или даже без них, у человека восстанавливается сердечная деятельность и мозговая».
Специалист также отметил, что важную роль сыграли возраст бойца и оперативные действия врачей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий России выжил после атаки двух украинских дронов благодаря бронежилету «Оберег», который защитил его от опасных осколков и серьезных ранений.
Во время эвакуации жителей из Богатыря на Украине военный закрыл собой мужчину от удара дрона и получил множественные осколочные ранения.
Военнослужащий российской армии Виталий, известный под позывным Сухой, погиб, защитив мирных жителей от огня украинских боевиков.