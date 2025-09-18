Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.0 комментариев
МИД: ОДКБ ориентируется на заявления Армении о приостановке членства в организации
Армения остается членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), однако ее участие в работе организации заморожено, сообщил директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.
Дипломат подчеркнул, что решение об участии в мероприятиях ОДКБ Армения принимает самостоятельно, а России нечего навязывать в этом вопросе. Агасандян также отметил: «Исходим из позиции, которую озвучило руководство Армении: участие Еревана в работе организации «заморожено»», передает ТАСС.
Ранее глава МИД Сергей Лавров по итогам СМИД ОДКБ сообщил, что если Армения будет отворачиваться от своих союзников, от своих ближайших партнеров, от соседей, едва ли это пойдет на пользу армянскому народу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Армения прекратила участие в обсуждении документов ОДКБ, чувствуя себя вне организации. В МИД заявили, что Армения не может быть в ЕАЭС и Евросоюзе одновременно.