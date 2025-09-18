Россиянин спас туриста в Гонконге

Tекст: Алексей Дегтярев

Туриста с материкового Китая искали четыре дня, передает ТАСС.

Россиянин пояснил, что шел по морю на катамаране у южной оконечности острова Ламма и услышал свист, а затем увидел человека, привлекавшего внимание руками. Алешин вспомнил информацию из местных новостей о пропавшем туристе и предположил, что это может быть он.

Юг Ламмы, расположенный примерно в пяти километрах от самого Гонконга, отличается густым кустарником, где легко заблудиться. Когда Алешин подплыл ближе, мужчина проявлял беспокойство и не хотел оставаться один. Алешин посадил его на катамаран, несмотря на трудности из-за слабого ветра и прибоя у скал.

Они не могли разговаривать на одном языке, но россиянин дал туристу воду и еду, а также позвонил своей девушке Марии, чтобы она предупредила полицию. К берегу катамаран прибыл рядом с пляжем Power Station Beach, где их уже встречали врачи, полиция и спасатели. Пострадавшего оперативно доставили в больницу.

В 2009 году российский турист спас в Париже двухлетнего ребенка, упавшего с шестого этажа. У девочки зафиксировали травму головы и бедра, однако они не угрожали жизни.