Марочко сообщил об активных атаках ВСУ на границе ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, солдаты ВСУ и иностранные наёмники в последние несколько дней активно атаковали на сватовско-кременском участке зоны спецоперации на границе Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС.

«За последние несколько суток отмечается активность украинских боевиков на сватовско-кременском участке. В частности, противник нанёс два сосредоточенных удара в районах Андреевки-Редкодуба и Андреевки-Новомихайловки. В контратаках на наши позиции, по данным радиоперехватов, также участвовали иностранные наёмники», – заявил эксперт.

Марочко отметил, что ситуация на этом участке фронта остаётся сложной, подразделения ВС РФ ведут маневренную оборону. Для стабилизации обстановки российские силы усилили огневое воздействие по местам сосредоточения украинских формирований в тыловых районах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России практически завершили зачистку Серебрянского лесничества. Украинские войска неоднократно предпринимали попытки вернуть контроль над Серебрянкой в ДНР, всего было зафиксировано десять атак. Российские военные ранее выбили украинские подразделения из большей части населенного пункта.