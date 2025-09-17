На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.2 комментария
Марочко сообщил об активных атаках ВСУ на границе ДНР
Украинские военные и иностранные наемники совершили несколько контратак на сватовско-кременском направлении, где ситуация сохраняется напряженной, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, солдаты ВСУ и иностранные наёмники в последние несколько дней активно атаковали на сватовско-кременском участке зоны спецоперации на границе Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС.
«За последние несколько суток отмечается активность украинских боевиков на сватовско-кременском участке. В частности, противник нанёс два сосредоточенных удара в районах Андреевки-Редкодуба и Андреевки-Новомихайловки. В контратаках на наши позиции, по данным радиоперехватов, также участвовали иностранные наёмники», – заявил эксперт.
Марочко отметил, что ситуация на этом участке фронта остаётся сложной, подразделения ВС РФ ведут маневренную оборону. Для стабилизации обстановки российские силы усилили огневое воздействие по местам сосредоточения украинских формирований в тыловых районах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России практически завершили зачистку Серебрянского лесничества. Украинские войска неоднократно предпринимали попытки вернуть контроль над Серебрянкой в ДНР, всего было зафиксировано десять атак. Российские военные ранее выбили украинские подразделения из большей части населенного пункта.