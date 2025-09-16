Мишустин сообщил о снижении несчастных случаев на производстве

Мишустин: Количество производственных несчастных случаев в России сократилось на 20%

Tекст: Денис Тельманов

Статистика снижения несчастных случаев на производстве озвучена Михаилом Мишустиным в обращении к участникам X Всероссийской недели охраны труда, передает ТАСС. Премьер-министр заявил: «Системная реализация целого комплекса мер позволила в последние годы на 20% сократить общее количество несчастных случаев».

Мишустин подчеркнул приверженность правительства дальнейшей поддержке предприятий, серьезно занимающихся охраной труда, и отметил важность совместных усилий властей, бизнеса и граждан для создания безопасной производственной среды. Он также сообщил, что в 2024 году инвестиции российских компаний в мероприятия по охране труда выросли на 20%, достигнув 210 млрд рублей.

По словам главы правительства, государство ежегодно увеличивает финансирование работодателей для предупреждения производственных рисков. В 2024 году на эти цели выделено 36 млрд рублей, а в следующем году сумма возрастет до почти 40 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, врач Алексей Парамонов объяснил, что среди пенсионеров больше женщин из-за большей подверженности мужчин сердечно-сосудистым заболеваниям, менее здорового образа жизни и производственных травм.

Прокуратура Североуральска начала проверку после гибели рабочего на шахте «Ново-Кальинская» в результате горного удара на глубине 1 тыс. 160 м.