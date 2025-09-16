На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
Умер заслуженный тренер России по хоккею Леонид Михно
На 79-м году жизни ушел заслуженный тренер и бывший вице-президент Федерации хоккея России Леонид Михно, посвятивший десятилетия развитию отечественного хоккея.
О смерти заслуженного тренера России сообщил пресс-центр Федерации хоккея России, передает ТАСС.
Леонид Михно был одним из наиболее уважаемых деятелей отечественного хоккея, в разное время занимал пост вице-президента Федерации хоккея России, а также работал генеральным менеджером национальных сборных.
Михно создал Ассоциацию ветеранов хоккея, а также спортивный клуб «Тройка». Помимо этого, он был генеральным директором ЗАО «СКА-Хоккей» и активно участвовал в обучении молодых тренеров.
В сообщении федерации говорится: «Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Леонида Владимировича».
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший главный тренер хоккейного клуба «Торос» Валерий Полозов скончался в возрасте 71 года. В июне 2024 года умер нападающий Сергей Березин, который стал автором первого хет-трика сборной России по хоккею. В декабре 2023 года ушел из жизни трехкратный чемпион СССР по хоккею Алексей Макаров.