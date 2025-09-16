Умер заслуженный тренер России по хоккею Леонид Михно

Tекст: Дмитрий Зубарев

О смерти заслуженного тренера России сообщил пресс-центр Федерации хоккея России, передает ТАСС.

Леонид Михно был одним из наиболее уважаемых деятелей отечественного хоккея, в разное время занимал пост вице-президента Федерации хоккея России, а также работал генеральным менеджером национальных сборных.

Михно создал Ассоциацию ветеранов хоккея, а также спортивный клуб «Тройка». Помимо этого, он был генеральным директором ЗАО «СКА-Хоккей» и активно участвовал в обучении молодых тренеров.

В сообщении федерации говорится: «Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Леонида Владимировича».

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший главный тренер хоккейного клуба «Торос» Валерий Полозов скончался в возрасте 71 года. В июне 2024 года умер нападающий Сергей Березин, который стал автором первого хет-трика сборной России по хоккею. В декабре 2023 года ушел из жизни трехкратный чемпион СССР по хоккею Алексей Макаров.