Путин поздравил Петросяна с 80-летием

Путин поздравил Петросяна с юбилеем и отметил его юмор

Tекст: Вера Басилая

«Многочисленные любители эстрады и в нашей стране, и далеко за ее пределами знают вас как замечательного артиста, высоко ценят ваше мастерство и талант импровизатора, неподражаемый юмор и обаяние, безграничную преданность избранной профессии», – говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Президент пожелал Петросяну крепкого здоровья, вдохновения и творческого долголетия. В поздравлении подчеркивается вклад артиста в развитие отечественной эстрады и его уникальная способность импровизировать на сцене.

Евгений Петросян родился 16 сентября 1945 года в Баку. Он получил звание народного артиста РСФСР в 1991 году, награжден орденом Почета и Почетной грамотой президента России. С 2003 по 2013 годы Петросян вел популярную программу «Кривое зеркало», а затем – «Петросян-шоу» и «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» на телеканале «Россия-1».