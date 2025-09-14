Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.4 комментария
ВСУ дважды за сутки обстреляли территорию ДНР в Донбассе
Украинские войска выпустили два боеприпаса по территории ДНР за сутки
В течение минувших суток два обстрела с украинской стороны зафиксировали на горловском направлении в ДНР, пострадавших среди мирных граждан не было.
Два обстрела были осуществлены украинскими вооруженными формированиями по территории ДНР за прошедшие сутки, передает РИА «Новости». В управлении правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины уточнили, что обе атаки произошли на горловском направлении.
Всего по данным ведомства было выпущено два боеприпаса.
Зафиксированных жертв среди гражданского населения в результате обстрелов не зарегистрировано.
В предыдущие сутки в ДНР был отмечен один обстрел со стороны украинских войск.
Горловка располагается в 50 километрах севернее Донецка и является одним из крупнейших городов ДНР, в котором до начала конфликта проживало более 250 тысяч человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во время боев за Красногоровку украинские военные оборудовали огневую точку на верхних этажах жилого дома, где в подвале укрывались мирные жители.
В результате обстрелов со стороны ВСУ территории ДНР погибла женщина и пострадали пять мирных жителей. Российские военные спасли военнослужащего ВСУ Константина Зинина, которого ранил заградотряд возле села Карла Маркса в ДНР.