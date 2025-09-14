Украинские войска выпустили два боеприпаса по территории ДНР за сутки

Tекст: Денис Тельманов

Два обстрела были осуществлены украинскими вооруженными формированиями по территории ДНР за прошедшие сутки, передает РИА «Новости». В управлении правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины уточнили, что обе атаки произошли на горловском направлении.

Всего по данным ведомства было выпущено два боеприпаса.

Зафиксированных жертв среди гражданского населения в результате обстрелов не зарегистрировано.

В предыдущие сутки в ДНР был отмечен один обстрел со стороны украинских войск.

Горловка располагается в 50 километрах севернее Донецка и является одним из крупнейших городов ДНР, в котором до начала конфликта проживало более 250 тысяч человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во время боев за Красногоровку украинские военные оборудовали огневую точку на верхних этажах жилого дома, где в подвале укрывались мирные жители.

В результате обстрелов со стороны ВСУ территории ДНР погибла женщина и пострадали пять мирных жителей. Российские военные спасли военнослужащего ВСУ Константина Зинина, которого ранил заградотряд возле села Карла Маркса в ДНР.