    Россия повторила операцию «Труба» в Харьковской области Украины
    Военкор назвал преимущества использования трубы для проникновения ВС России в Купянск
    Офицеры украинской разведки сдались бойцам России на Запорожском направлении
    Врачи объяснили высокую смертность мужчин от «синдрома разбитого сердца»
    Каллас: Россия и Китай меняют мировой порядок
    Трамп назвал условие введения новых санкций против России
    Профессор Сакс раскрыл мнение Макрона об Украине
    Военкор Котенок показал передвижение бойцов по газовым трубам в Купянске
    Российские бойцы провели день в окопе вместе с ВСУ
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    13 сентября 2025, 18:19 • Новости дня

    Мелик-Гусейнов ушел с поста главы ФК «Пари Нижний Новгород»

    Мелик-Гусейнов покинул клуб, занимавший 13-е место в РПЛ

    Tекст: Евгения Караваева

    Давид Мелик-Гусейнов объявил об уходе с поста генерального директора футбольного клуба «Пари Нижний Новгород», проработав менее одного года.

    Давид Мелик-Гусейнов сообщил о решении покинуть пост генерального директора клуба «Пари Нижний Новгород» в своем Telegram-канале.

    Он отметил: «Пришло время пожать друг другу руки, сказать спасибо и сделать новый шаг. Я вместе с вами продолжу верить в нашу команду».

    «Пари НН» после восьми матчей чемпионата России набрал шесть очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Мелик-Гусейнов возглавил клуб летом 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство участников Первой лиги поддержали участие «Пари Нижний Новгород» в следующем сезоне Российской премьер-лиги вместо выбывших «Химок».

    12 сентября 2025, 20:43 • Новости дня
    Сикорский признал прилет дронов в Польшу с Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Часть беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши в ночь с 9 на 10 сентября, прилетели не только из Белоруссии, но и с территории Украины, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции в Киеве.

    Пресс-конференцию транслировал телеканал TVP Info. «Эти дроны влетели в наше воздушное пространство не только с Украины, но и из Белоруссии», – подчеркнул Сикорский. Он добавил, что считает произошедшее «российской операцией», однако не представил доказательств этой версии, передает ТАСС.

    Ранее Сикорский заявил, что Польша не рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими. Польские власти сообщили генсеку НАТО о том, что уничтожили несколько беспилотников. Представители НАТО отказались признать этот инцидент нападением.

    13 сентября 2025, 08:14 • Новости дня
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе успешной операции на запорожском направлении российские военные захватили в плен офицеров разведки Украины, воспользовавшись тактическим преимуществом, рассказал командир отдельного отряда специального назначения с позывным «Викинг».

    По его словам, офицеры Главного управления разведки Украины сдались в плен бойцам воздушно-десантных войск России на запорожском направлении, передает РИА «Новости». «Викинг» добавил, что среди сдавшихся были офицеры подразделений ГУР.

    Командир уточнил, что сдача украинских разведчиков стала возможна благодаря специально разработанной операции по выманиванию бойцов Вооруженных сил Украины на контролируемые российскими военными позиции.

    «Они пытались пользоваться складками местности, условиями погоды, разными техническими средствами для того, чтобы попытаться просачиваться. Но мы контролируем их намного дальше, чем они могут себе представить», – подчеркнул командир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный из состава ВСУ заявил, что украинское командование начало набор женщин-заключенных на контрактную службу. Он также рассказал, что восемнадцатилетних украинцев принуждают подписывать контракты для службы в армии. По его словам, командование ВСУ отдало приказ расстреливать отступающих на позициях заключенных, мобилизованных в войска.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    12 сентября 2025, 20:59 • Новости дня
    @ Кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Имя предполагаемого убийцы Чарли Кирка, 22-летнего студента Тайлера Робинсона, стало известно после того, как его собственный отец сообщил о сыне в полицию.

    Предполагаемый убийца американского активиста Чарли Кирка был задержан спустя 33 часа после преступления, сообщает «Комсомольская правда».

    Личность Робинсона раскрыли СМИ после того, как его выдал полиции собственный отец – полицейский с 27-летним стажем.

    Как уточняет телеканал Fox News, Робинсон признался отцу в совершенном преступлении, а отец, посоветовавшись с протестантским пастором, сообщил о случившемся в полицию и удерживал сына до приезда правоохранителей.

    Президент США Дональд Трамп подтвердил арест подозреваемого и в интервью призвал к быстрому суду и смертной казни для Робинсона. Он заявил: «Иначе будет обычная здесь история: дело тянется 7-8 лет, а когда судебное расследование заканчивается, нам говорят: ну, у парня были свои резоны так себя повести, его обижали одноклассники и все такое».

    По данным американских СМИ, Тайлер Робинсон был одаренным студентом Университета штата Юта, получавшим государственную стипендию. Его отец Матт Робинсон работает в полиции, а мать – в частной компании по уходу за инвалидами.

    На пресс-конференции после ареста главы ФБР Кэш Патель отметил, что задержание произошло в рекордные сроки. Во время прощания с убитым Чарли Кирком он заявил: «Прощай, брат! Встретимся в Валгалле!»

    Ранее ФБР опубликовало видео с подозреваемым в убийстве Кирка.

    13 сентября 2025, 11:05 • Новости дня
    @ ФГМО

    Tекст: Евгения Караваева

    В Петербурге завершился Кубок России по гольфу, где спортсменка из Московской области Алиса Молоканова уверенно забрала главный трофей среди женщин.

    Кубок России по гольфу 2025 прошел с 8 по 12 сентября на поле гольф-клуба Петергоф в Петербурге, сообщает Федерация гольфа Московской области. Турнир собрал сильнейших спортсменов страны и стал одним из центральных событий национального сезона.

    Главной сенсацией стал успех Алисы Молокановой из Московской области. Она одержала уверенную победу в женском финале, завершив матч на 16-й лунке со счетом 3&2 и став обладательницей Кубка России 2025.

    Первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич отметил: «Алиса еще раз доказывает, что является олимпийской надеждой российского гольфа. Федерация гольфа Московской области приложит все усилия для того, чтобы Алиса и дальше могла совершенствоваться и играть на лучших полях мира».

    В мужской сетке бронзовую медаль завоевал Матвей Кармолин, выступающий за сборную Московской области. Его матч за третье место завершился на дополнительной лунке, где Кармолин выиграл с результатом 1UP.

    Организаторы отметили высокий уровень участников, спортивный дух и атмосферу турнира. Кубок подтвердил статус одного из самых престижных стартов сезона. Следующим крупным событием для гольфистов станет командное первенство России.

    Напомним, в августе в Екатеринбурге завершился XXXIV Чемпионат России по гольфу.

    13 сентября 2025, 10:05 • Новости дня
    Кардиологи Михайлова и Романенко рассказали, как эмоции могут навредить сердцу

    @ Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Несмотря на то, что «синдромом разбитого сердца» чаще заболевают женщины, летальный исход по большей части наблюдается среди мужчин. Врачи-кардиологи Ирина Михайлова и Татьяна Романенко рассказали о важности контролировать эмоции для правильной работы сердца.

    13 сентября отмечается День положительных эмоций. Это неофициальный праздник, появившийся в начале 2000-х, который направлен на то, чтобы напомнить людям о важности радости, любви и поддержки. Позитивные эмоции – это не просто приятно, но и очень полезно для здоровья: они укрепляют иммунитет, снижают стресс и дарят энергию. Однако человек испытывает не всегда положительные. Сильные переживания, особенно из-за потери или разочарования, могут оказать на организм совсем иной эффект.

    «"Синдромом разбитого сердца" врачи называют стресс-индуцированную кардиомиопатию или синдром такоцубо. Это остро развивающаяся преходящая дисфункция сердечной мышцы с приступом загрудинных болей, которая возникает как реакция на неожиданное сильное эмоциональное потрясение. Впервые этот синдром описали японские специалисты в 1990-х годах», – рассказывает врач-кардиолог, эксперт телеканала «Доктор» Ирина Михайлова.

    Она рассказывает, что хотя «Синдром разбитого сердца» звучит романтично, но к случаям неразделенной любви у подростков этот диагноз не имеет отношения. Главная причина его появления – сильное острое эмоциональное потрясение, реже – значимый физический стресс или тяжелое заболевание. «Это может быть смерть близкого человека, финансовый крах, испуг, а иногда даже радостное событие, например, рождение ребенка или свадьба. Все дело в резком выбросе гормонов стресса – адреналина и норадреналина, которые оказывают токсическое воздействие на сердечную мышцу и вызывают спазм мелких сосудов, нарушая питание органа», – поясняет специалист.

    По статистике с данным синдромом сталкиваются 1-2% пациентов с подозрением на острый инфаркт миокарда, причем 90% больных – это женщины в менопаузе и постменопаузе, делится врач. В этот период эстрогены перестают защищать сердце, а женщины становятся особенно уязвимы к стрессу.

    Клиническая картина данного синдрома почти неотличима от инфаркта миокарда: появляется интенсивная загрудинная боль, отдающая в левую руку, лопатку или челюсть, сопровождающаяся потливостью, страхом, слабостью, нарушением ритма сердца, одышкой, продолжает собеседница. Эти боли не снимаются обычными обезболивающими и продолжаются более 20 минут. В тяжелых случаях может быстро развиться острая сердечная недостаточность.

    «Как правило, скорая помощь не сможет отличить острый инфаркт миокарда от синдрома такоцубо по электрокардиограмме, так как они похожи. Необходимо срочно вызвать скорую и попасть в специализированный центр, где проведут обследование, которое поможет установить диагноз. При его обнаружении 95,5% пациентов полностью выздоравливают в среднем за 2-3 недели. Через 4–6 недель после появления симптомов рекомендуется повторно посетить кардиолога и пройти эхокардиографию и электрокардиографию, чтобы убедиться, что сердце восстановилось», – говорит Михайлова.

    Она предупреждает, что возможны рецидивы болезни, причем чаще у женщин, чем у мужчин. Через шесть месяцев они возникают у 1,2% пациентов, а в течение шести лет – у 5%, каждый последующий рецидив протекает тяжелее, поэтому важна профилактика. И хотя женщины болеют чаще, у мужчин летальность вдвое выше, по статистике до 11,2%. «У мужчин причиной синдрома обычно становится не эмоция, а физический стресс или манифистация тяжелого заболевания: инсульт, онкология. В таких случаях течение болезни тяжелее, чаще развиваются опасные нарушения ритма и сердечная недостаточность», – подчеркивает кардиолог.

    Для того, чтобы минимизировать риск данного заболевания, следует как можно бережнее относиться к своему психоэмоциональному состоянию, поддерживать близких. Следует тренировать стрессоустойчивость, заниматься умеренной физической активностью, так как это снижает уровень гормонов стресса. Важно не игнорировать тревожные симптомы и своевременно обращаться за медицинской помощью.

    Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко рассказывает, что основная причина появления «синдрома разбитого сердца» – всплеск стрессовых гормонов, который временно «оглушает» сердечную мышцу. Человек получает известие, сильный эмоциональный удар, например, в связи с утратой близкого, разрывом отношений с любимым, попаданием в авария или столкновением с трагедией или другим «невыносимым» стрессом. В этот момент в организме резко взлетает уровень гормонов стресса, особенно адреналина. Это ситуация, подобная «бей или беги», только удар пришелся по сердцу: оно буквально теряет контроль, «сжимается неравномерно и перестает нормально качать кровь».

    «В организме происходит следующее: левый желудочек сердца внезапно ослабевает и перестает эффективно перекачивать кровь, развивается острая недостаточность, сопровождающаяся расширением верхушки левого желудочка. При этом форма сердца на ЭхоКГ становится похожей на японскую ловушку для осьминогов – такоцубо, отсюда и название», – поясняет врач.

    Она также подчеркивает, что симптомы синдрома такоцубо схожи с теми, что человек испытывает при инфаркте миокарда – острая боль в груди, одышка, сердцебиение, потливость, ощущение надвигающейся смерти. Иногда развиваются пресинкопальные состояния и обмороки. Но при обследовании коронарные артерии оказываются чистыми, без закупорки.

    «Профилактика данного заболевания непростая, но совершенно реальная: нужно научиться управлять стрессом. Для этого можно использовать дыхательные практики, психотерапию, физическую активность и здоровый сон. Работа с собственными эмоциями: вовремя проговоренные переживания и поддержка близких часто сильнее лекарств. При любых болях в груди, даже "на нервной почве", обязательно обращаться к врачу, чтобы не пропустить серьезное нарушение деятельности сердца», – заключила Романенко.

    Ранее врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, как минимизировать негативное воздействие непогоды на психику.

    13 сентября 2025, 04:37 • Новости дня
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Ирма Каплан

    Военный комендант железнодорожной станции Михаил Демидов сумел вывести подвижной состав с боеприпасами из-под массированного обстрела ВСУ, предотвратив его уничтожение, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

    Как сообщает оборонное ведомство, военный комендант железнодорожной станции майор Демидов обеспечивал безопасность воинских перевозок на одном из участков освобожденной от противника территории.

    «В один из дней враг, стремясь лишить российские подразделения оперативного и своевременного снабжения, подверг массированному артиллерийскому обстрелу район железнодорожной станции. В зоне поражения оказался состав с боеприпасами», – сказано в посте.

    Несмотря на продолжающийся огонь противника, Демидов сумел оперативно направить поезд на запасные пути и вывел его из-под удара. После завершения обстрела майор организовал проверку железнодорожного полотна и, убедившись в отсутствии неразорвавшихся снарядов, отправил состав по назначению.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские Telegram-каналы заявили, что российские войска зашли в Купянск, используя газовую трубу, причем не первый раз, так как впервые это было в Авдеевке, во второй раз – возле Суджи.

    13 сентября 2025, 02:40 • Новости дня
    Tекст: Ирма Каплан

    В одном из частных домов Омска был застрелен 31-летний чемпион Европы среди юношей по боксу Ловари Михайленко, убийцу задержали в Новосибирской области, сообщил Telegram-канал УМВД по Омской области.

    «Предварительно установлено, что фигурант приехал в гости к знакомому. Между ними возник словесный конфликт на почве личной неприязни, подозреваемый достал пистолет и выстрелил хозяину в голову, после чего скрылся на личном автомобиле. Сотрудники полиции оперативно задержали его в этот же день в Новосибирской области», – сказано в посте.

    Полицейские изъяли у фигуранта незарегистрированный пистолет ТТ 1941 года выпуска и пять патронов. С его слов, он приобрел оружие в даркнете.

    В ведомстве уточнили, что следователь Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», подозреваемый доставлен в Омск и заключен под стражу.

    В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что убитый – 31-летний чемпион Европы по боксу среди юношей Ловари Михайленко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери в Челябинской области Игоря Ефремова признали виновным в убийстве односельчанина в Аргаяшском райсуде.

    На лыжной базе в Верх-Нейвинском в Свердловской области подростки напали на бывшего тренера сборной России по лыжным гонкам Александра Пятыгина и избили его.

    13 сентября 2025, 01:44 • Новости дня
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Правительства стран, подписавших заявление, утверждают, что Россия 19 раз нарушала воздушное пространство Польши, а своей «провокацией» 10 сентября якобы способствовала «эскалации конфликта» на Украине.

    Как передает ТАСС, кроме Польши заявление, обвиняющее Россию в нарушении воздушного пространства республики, – Австрия, Венгрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Грузия, Греция, Испания, Италия, Норвегия, Южная Корея, Украина, США,  Франция и Япония.

    Зачитавший заявление от ряда стран замглавы МИД Польши Марчин Босацкий, до этого в ходе выступления на заседании СБ ООН, что организация должна «отреагировать на преступные действия России единым, недвусмысленным и немедленным осуждением». Он выразил надежду, что Россия возьмет на себя полную ответственность в инциденте и объяснит причины подобного.

    В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя разобрал ситуацию и пояснил, куда могли залететь 10 сентября дроны ВС России.

    Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители НАТО отказались признать этот инцидент нападением. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не рассматривает разрыв дипломатических отношений с Россией.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «Спектакль с беспилотниками»  надломил отношения Польши и США.

    13 сентября 2025, 03:50 • Новости дня
    @ РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинские Telegram-каналы заявляют, что российские войска зашли в Купянск, используя газовую трубу, причем не первый раз, так как впервые это было в Авдеевке, во второй раз – возле Суджи.

    «Русские построили целую логистическую артерию. Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где разрешается высота. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно четверо суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии», – приводит описание Telegram-канал «Страна».

    Как пишет «Лента.Ру» со ссылкой на канал Deep State, так российские бойцы без серьезных потерь добираются до Радьковки, перемещаются на юг в контролируемый лес и рассредоточиваются в Купянске.

    В российском Telegram-канале «Военная хроника» отметили, что особых  подробностей об операции пока нет.

    «Но судя по тому, что все снова произошло неожиданно для ВСУ, операция была продумана как надо», –  сказано в посте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Луганском краеведческом музее представили уникальную выставку, посвященную участникам операции «Поток», позволившей российским военным освободить Курскую область.

    Российские войска в конце августа взяли в окружение город Купянск в Харьковской области и прорвали оборону украинских войск у Купянска. ВС России 12 сентября  взяли под огневой контроль две ж/д станции близ Купянска.

    13 сентября 2025, 07:42 • Новости дня
    @ ndr.de

    Tекст: Ирма Каплан

    Прокуратура Шверина ведет расследование в отношении предпринимателя из Веббелина, который, предположительно, совершил уголовное преступление, став адресатом посылки с деревянной фигуркой, куском мыла и компакт-диском к Пасхе от знакомого из России.

    Рудольф Дениссен – успешный сельскохоз-бизнесмен из Веббелина получил из прокуратуры Шверина извещение о том, что в его отношении ведется расследование в связи с нарушением закона о внешней торговле и платежах, передает телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk.

    «Я не преступник, это смешно», – заявил Денниссен.

    Он пояснил, что знакомый россиянин из Барнаула отправил ему подарочный набор на Пасху. Немец познакомился с русским, который хорошо говорил по-немецки, много лет назад на сельскохозяйственной ярмарке. Денниссен первым отправил посылку в Россию на Рождество, после чего барнаулец, видимо, «хотел ответить мне тем же», считает предприниматель из ФРГ.

    «Однако посылка от российского знакомого так и не пришла в Веббелин. Почта Лейпцига задержала доставку, а таможня Тауха провела осмотр содержимого посылки и зафиксировала факт отправки: «один кусок мыла, одно деревянное украшение, один компакт-диск». Все товары были включены в санкционный список. Стоимость составляла 2500 рублей, что эквивалентно 26,83 евро. Товары были конфискованы», – сказано в материале.

    В начале июня таможня выяснила, где живет получатель, а прокуратура начала расследование. В ведомстве не делают никаких заявлений, напомнив, что Денниссен имеет право предоставить доказательства своей невиновности.

    Сельхоз-предприниматель же требует от следователей извинений и рассчитывает на прекращение дела.

    «Я хочу получить свой подарок сейчас, ведь он предназначался мне», – заявил он.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, немецкая газета Berliner Zeitung ответила на обвинения в пророссийской позиции, которые прозвучали со стороны издания Tageszeitung.

    13 сентября 2025, 05:07 • Новости дня
    @ Brian Cahn/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Супруга Чарли Кирка впервые после убийства мужа выступила на публике, обратившись к тем, кто стоит за этим преступлением и тем, кто скорбит о потере политического активиста и радиоведущего.

    Эрика Кирк в первом после трагедии обращении к общественности заявила, что убийцы получат обратный эффект от попытки заставить Чарли молчать.

    «Они убили Чарли за то, что он проповедовал патриотизм, веру и милосердную божественную любовь», – приводит слова Эрики Кирк ТАСС.

    По ее словам, убийцы не представляют, что натворили, так как теперь Чарли Кирка станет еще больше.

    «Если вы думали, что миссия моего мужа была мощной, то вы понятия не имеете... Вы понятия не имеете, что вы только что запустили по всей стране», – цитирует Эрику Кирк CNN.

    Она пообещала, что все начинания мужа будут продолжены. В частности, Turning Point USA, политическая организация, основанная Чарли Кирком, которая работает с консервативной молодежью в американских университетских кампусах.

    Запланированный тур по университетским кампусам The American Comeback Tour будет продолжен. Americafest, ежегодная конференция Turning Point USA тоже состоятся. Радио- и подкаст-шоу, которыми он гордился, продолжат свое существование, объявила Эрика.

    Напомним, 10 сентября стрельба произошла во время публичного мероприятия в американском штате Юта. После покушения СМИ сообщали как о гибели Чарли Кирка, что позднее подтвердил американский президент Дональд Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, имя предполагаемого убийцы Чарли Кирка, 22-летнего студента Тайлера Робинсона, стало известно после того, как его собственный отец сообщил о сыне в полицию. Трамп подтвердил арест подозреваемого и призвал к быстрому суду и смертной казни для Робинсона.

    Предприниматель и сооснователь Telegram Павел Дуров высказался о гибели консервативного политического активиста и радиоведущего Чарли Кирка в США, отметив нападки на свободу слова и тех, кто ее проповедует.

    12 сентября 2025, 21:45 • Новости дня
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в будущем человечество будет ориентироваться на ценности любви и дружбы.

    Выступая на пленарном заседании XI Петербургского международного форума объединенных культур, он подчеркнул: «Мы верим, что мир будущего – это мир не эгоистов, целиком погруженных в киберпространство, и не одиночек, живущих по принципу «каждый сам за себя», а людей, которые все так же ценят любовь и дружбу, дорожат своими близкими, понимают свою неразрывную связь с обществом и ответственность перед ним», передает ТАСС.

    Ранее президент России на форуме в Петербурге выделил важность совместных культурных инициатив для противодействия нетерпимости и неонацизму.

    Кроме того, Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур подчеркнул важность сохранения ценностей свободы, прав человека и национальных особенностей.

    13 сентября 2025, 04:04 • Новости дня
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин, его американский коллега Дональд Трамп и премьер Госсовета КНР Ли Цян и другие лидеры приедут на октябрьский саммит АСЕАН в Куала-Лумпуре, сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

    Как сообщает агентство Bernama со ссылкой на заявление премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и премьер Госсовета КНР Ли Цян будут присутствовать на 47-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает ТАСС.

    Премьер-министр Малайзии подчеркнул, что приглашения на саммит приняли также президент Бразилии Лула да Силва и президент ЮАР Сирил Рамапоса.

    «Я лично получил подтверждение их участия от всех лидеров», – сказал Ибрагим.

    Саммит АСЕАН пройдет в октябре в Куала-Лумпуре. В 2025 году Малайзия приняла полномочия председателя ассоциации от Лаоса, АСЕАН объединяет десять стран Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

    Как заявил в беседе с газетой ВЗГЛЯД программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев, массовая политика уступила место личностям в истории.

    13 сентября 2025, 14:13 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Похороненного в 2011 году на кладбище мужчину с разбитой головой опознали как актера фильма «Подранки» лишь спустя год после смерти.

    Информацию о судьбе актера Алексея Черствова распространила «Экспресс газета», передает «Газета.Ru». По ее данным, Черствов, исполнивший роль Алеши Бартенева в картине Николая Губенко, был похоронен в безымянной могиле на Малодубенском кладбище под Орехово-Зуевом в 2011 году.

    На момент выхода фильма «Подранки» ему было около 14-ти лет, а уже к 16-ти годам его осудили на восемь лет за участие в изнасиловании и грабеже. Близкие сомневались в его виновности, но режиссер Губенко отмечал жестокость в характере подростка. Сам Черствов на вопрос о будущем отвечал, что хочет стать «нацистом из-за красивой формы».

    После освобождения Черствов сменил несколько профессий, работал разнорабочим, ремонтировал квартиры и пытался стать автомехаником. Со временем он пристрастился к алкоголю. Соседи оценивали его как талантливого, но травмированного трудным детством человека.

    В 2011 году его тело с пробитой головой было найдено на улице. Тогда мужчину не удалось опознать, это произошло лишь спустя год благодаря родственнику.

    В июне советского актера Вячеслава Богачева нашли мертвым в квартире в Москве.

    13 сентября 2025, 14:07 • Новости дня
    Каллас: Россия и Китай меняют мировой порядок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Китай, Россия, КНДР и Белоруссия якобы меняют мировой порядок.

    «Я вижу, как сейчас меняется миропорядок, и меня это крайне беспокоит», – сказала она в интервью RND, передает ТАСС.

    Каллас обратила внимание на итоги саммита ШОС, состоявшегося в Тяньцзине, где, по ее словам, эти страны стремятся к системе, в которой «власть и сила определяют, кто главный». Глава евродипломатии также добавила, что ЕС может защитить свои интересы, если будет быстрее принимать решения и действовать сплоченно.

    Саммит ШОС прошел в Тяньцзине 31 августа – 1 сентября с участием лидеров более чем 20 государств, включая президента России Владимира Путина. По окончании мероприятия было подписано пятнадцать документов о сотрудничестве, участие приняли представители десяти международных организаций.

    Ранее Путин подчеркивал, что российская сторона не пытается заниматься переустройством мира, новые центры силы возникают естественным образом. Он предсказал многополярность мирового порядка на ближайшие десятилетия.

