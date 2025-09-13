  • Новость часаМинобороны сообщило о 42 уничтоженных над регионами России за ночь БПЛА
    Снижение ключевой ставки затронет каждого
    Предполагаемый убийца Чарли Кирка был арестован с помощью отца
    Трамп выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями
    Патриарх Кирилл сказал, кто крестил Путина
    Офицеры украинской разведки сдались бойцам России на Запорожском направлении
    Сикорский признал прилет дронов в Польшу с Украины
    Супруга Чарли Кирка назвала причины убийства мужа
    На Украине заявили, что штурмовики ВС России зашли в Купянск по газовым трубам
    Военный комендант Демидов спас поезд с боеприпасами от артобстрела ВСУ
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    12 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    13 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    10 комментариев
    13 сентября 2025, 10:16 • Новости дня

    Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменское движение «Ансар Алла» заявило об атаке нескольких стратегических целей в районе Тель-Авива гиперзвуковой ракетой с разделяющимися боевыми блоками.

    О заявлении йеменских хуситов об атаке районов Тель-Авива сообщает РИА «Новости». Представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah заявил: «Подразделения ракетных войск применили баллистическую гиперзвуковую ракету типа «Палестина-2» с разделяющейся боевой частью. Целями стали несколько чувствительных объектов в районе израильской Яффы. Операция достигла поставленных задач и вынудила миллион сионистских жителей массово укрыться в убежищах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменский министр обвинил хуситов в производстве химического оружия при поддержке Ирана. Армия Израиля сообщила о запуске ракеты с территории Йемена. Хуситы заявили об ударе баллистическими ракетами по Тель-Авиву.

    10 сентября 2025, 17:38 • Новости дня
    Израильские военные нанесли удар по столице Йемена Сане

    Израиль атаковал Сану, контролируемую йеменским движением «Ансар Аллах»

    Израильские военные нанесли удар по столице Йемена Сане
    @ REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Израильские военные нанесли авиаудар по контролируемой хуситами столице Йемена Сане.

    Израильские военные нанесли авиационный удар по Сане – столице Йемена, находящейся под контролем движения «Ансар Аллах», передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.

    Пока не уточняется, по каким именно объектам нанесен удар.

    Движение «Ансар Аллах», также известное как хуситы, контролирует значительную часть территории Йемена, включая столицу Сана, с 2014 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменские хуситы провели крупномасштабную атакующую операцию с использованием беспилотников против нескольких городов и пустынных районов Израиля. Армия Израиля заявила о перехвате трех дронов, запущенных с территории Йемена. Хуситы сообщили об атаке на район израильского ядерного центра.

    Комментарии (4007)
    11 сентября 2025, 06:14 • Новости дня
    Премьер Катара призвал предать Нетаньяху суду

    Премьер Катара Аль Тани: Нетаньяху должен быть предан суду

    Премьер Катара призвал предать Нетаньяху суду
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху должен предстать перед судом, заявил премьер Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани.

    «Нетаньяху должен быть предан суду, так как он уже находится в розыске Международным уголовным судом… Он пытается читать лекции по юриспруденции, но сам нарушает международные законы», – приводит слова Аль Тани РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Глава катарского правительства также обвинил Нетаньяху в уничтожении надежды на освобождение израильских заложников. По словам премьера, действия Нетаньяху «просто убили любую надежду для этих заложников».

    Премьер Катара отметил, что обсуждает с региональными партнерами возможный ответ Израилю на удары по Дохе. Аль Тани добавил, что Катар «рассчитывает на реальный ответ региона, чтобы положить конец израильским запугиваниям».

    «Нетаньяху угрожает и другим странам в регионе, в то время как они не представляют ему никакой угрозы», – сказал премьер.

    Аль Тани также заявил, что Катар высоко оценивает позицию президента США Дональда Трампа по поводу ударов Израиля по Дохе, но ожидает, что за заявлениями последуют конкретные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удар по зданию в столице Катара Дохе, где находились члены движения ХАМАС. Катар пригласил делегацию ХАМАС для обсуждения американской инициативы о прекращении огня в секторе Газа под гарантии безопасности со стороны США и Израиля.

    Комментарии (6)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    10 сентября 2025, 19:15 • Новости дня
    При ударах Израиля по Йемену погибли и пострадали десятки человек

    Минздрав хуситов сообщил о девяти погибших и 118 раненых в Йемене

    Tекст: Денис Тельманов

    Авиаудары в районе Саны и Эль-Джауфа привели к многочисленным жертвам среди местного населения, среди погибших есть гражданские лица.

    В результате авиаударов Израиля по столице Йемена Сане и провинции Эль-Джауф, находящихся под контролем движения «Ансар Аллах», погибли не менее девяти человек, сообщает ТАСС. По данным Минздрава хуситов, количество раненых достигло 118 человек.

    Телеканал Al Masirah, принадлежащий повстанцам, приводит заявление министерства здравоохранения хуситов: «По предварительным данным, в результате израильской агрессии в столице Сане и провинции Эль-Джауф погибли девять человек, 118 пострадали».

    Среди пострадавших значатся местные жители, точные данные о состоянии раненых и числе погибших уточняются. Ответственность за удары, по утверждению хуситов, лежит на Израиле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли авиаудар по столице Йемена Сане, которая контролируется хуситами. Военно-политическое движение «Ансар Алла» заявило о нанесении удара по районам Израиля с помощью трех беспилотников, в том числе по району Димоны. Йеменские хуситы организовали масштабную операцию с использованием беспилотников против нескольких городов и пустынных районов Израиля.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 21:48 • Новости дня
    Число погибших при ударах Израиля по Йемену возросло до 35 человек

    Число погибших после атак Израиля по Йемену достигло 35 человек

    Tекст: Евгения Караваева

    Погибли 35 человек и более 130 получили ранения в результате авиаударов Израиля по Сане и Эль-Джауфу.

    В результате ударов ВВС Израиля по объектам хуситов в столице Йемена Сане и провинции Эль-Джауф погибли 35 человек, еще 131 человек получил ранения, передает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения в правительстве, сформированном движением хуситов.

    Первую информацию о жертвах распространил подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah. По его данным, самая тяжелая обстановка наблюдается в местах, где удары пришлись по густонаселенным районам. Состояние многих пострадавших оценивается как тяжелое.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 00:54 • Новости дня
    Израиль пригрозил изгнать ХАМАС из Катара

    Постпред Израиля при ООН Данон: Израиль может сам изгнать ХАМАС из Катара

    Израиль пригрозил изгнать ХАМАС из Катара
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если Катар не изгонит ХАМАС, то Израиль сам сделает это, заявил на заседании Совбеза ООН постпред Израиля Дэнни Данон.

    По словам Данона, Катар в течение долгого времени предоставляет убежище лидерам ХАМАС, которые используют это для подготовки терактов и массовых убийств, передает РИА «Новости».

    Он потребовал от Катара «сделать выбор»: «Либо Катар осудит ХАМАС, изгонит ХАМАС и привлечет ХАМАС к ответственности, либо Израиль сделает это».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удар по зданию в Дохе, где находились представители ХАМАС. Катар пригласил делегацию ХАМАС для обсуждения американской инициативы по прекращению огня в секторе Газа.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 09:53 • Новости дня
    Катар назвал «безумными» заявления Нетаньяху

    Катар назвал безумными заявления Нетаньяху и пригрозил ответственностью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доха резко осудила заявления Биньямина Нетаньяху об укрывательстве ХАМАС, назвав их попыткой оправдать удары по Катару и угрожая привлечь его к ответственности.

    Министерство иностранных дел Катара выступило с резким заявлением в социальной сети Х, передает РИА «Новости». В нем страна охарактеризовала как безумные слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что Катар якобы укрывает террористов, чтобы оправдать удары по катарской территории.

    В заявлении подчеркивается: «Государство Катар решительно осуждает безумные заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу существования офиса движения ХАМАС в Катаре и его бесстыдную попытку оправдать трусливую атаку на территорию Катара, а также угрозы осуществить новые нарушения суверенитета страны».

    Ранее Нетаньяху объяснил авиаудары по жилому району в столице Катара наличием там делегации ХАМАС, которая обсуждала последнее предложение США по прекращению огня в секторе Газа. Он сравнил действия Израиля с американской операцией в Афганистане после событий 11 сентября 2001 года. Премьер Израиля также обвинил Катар в поддержке и укрывательстве ХАМАС.

    МИД Катара напомнил, что переговоры с ХАМАС о прекращении войны в секторе Газа велись официально и открыто, при международной поддержке и в присутствии делегаций США и Израиля. В ведомстве добавили, что офис политбюро ХАМАС в Дохе был открыт по просьбе Вашингтона. В заявлении МИД также отмечается: «Мы будем действовать с нашими партнерами, чтобы гарантировать привлечение Нетаньяху к ответственности и прекратить его безумные и безответственные действия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советники Дональда Трампа выразили недовольство после удара Израиля по Катару. Премьер Катара призвал международное сообщество обуздать Израиль и заявил о праве эмирата на ответные действия. Дональд Трамп заверил, что подобный удар по Дохе больше не повторится.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 21:43 • Новости дня
    Хуситы нанесли удар по военному объекту Израиля в Негеве

    Хуситы заявили об атаке гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» военного объекта

    Tекст: Евгения Караваева

    Повстанцы из движения «Ансар Аллах» заявили об успешном использовании гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» против военного объекта в пустыне Негев.

    Удар был нанесен по израильскому военному объекту в пустыне Негев, передает ТАСС. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что для атаки использовалась гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2».

    В эфире телеканала Al Masirah Яхья Сариа заявил: «Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели операцию, атаковав израильский военный объект в районе Негев. Удар по оккупированным территориям был нанесен гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2". Операция успешно достигла своей цели».

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, в Армии обороны Израиля сообщили о запуске ракеты с территории Йемена, отметив, что средства противовоздушной обороны были приведены в действие.



    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 15:09 • Новости дня
    Нидерланды заявили о возможном бойкоте «Евровидения-2026»

    Нидерланды заявили о возможном бойкоте «Евровидения-2026» при участии Израиля

    Tекст: Евгения Караваева

    Общественная вещательная корпорация Нидерландов Avrotros заявила об отказе от участия в музыкальном конкурсе, если организаторы не отстранят Израиль.

    В заявлении компании отмечается, что участие Израиля невозможно оправдать в условиях гуманитарной ситуации в секторе Газа и продолжающихся страданий местного населения, передает ТАСС.

    Avrotros выразила обеспокоенность массовыми жертвами среди журналистов, работающих в Газе, а также ограничениями на доступ независимых СМИ в регион, введенными Израилем. Представители корпорации подчеркнули, что Нидерланды не смогут принять участие в конкурсе до решения Европейского вещательного союза об исключении Израиля.

    В 2024 году в конкурсе «Евровидение» победил артист из Австрии Йоханнес Питч (JJ), и следующий конкурс пройдет в Вене. Россия, напомним, отстранена от «Евровидения» с 2022 года, однако готовится к проведению собственного конкурса «Интервидение» в Москве 20 сентября.

    Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о реализации программы по строительству новых домов на Западном берегу и подтвердил отказ от признания палестинского государства.

    Россия призывает Израиль отказаться от безрассудных агрессивных действий, которые провоцируют новую волну насилия на Ближнем Востоке.

    Руководство ХСС в Бундестаге отвергло предложения Урсулы фон дер Ляйен по ужесточению мер ЕС против Израиля, включая санкции против министров.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 23:32 • Новости дня
    Россия в СБ ООН осудила удар Израиля по Катару

    Небензя: Израиль испытывает границы дозволенного

    Tекст: Антон Антонов

    Россия призывает Израиль отказаться от безрассудных агрессивных действий, которые провоцируют новую волну насилия на Ближнем Востоке, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза организации.

    Небензя подчеркнул, что Россия решительно осуждает удар Израиля по жилому комплексу в катарской столице Дохе, целью которого были объявлены представители руководства движения ХАМАС, передает ТАСС.

    «Удар нанесен не только по Катару как суверенному государству, причем не вовлеченному в арабо-израильский конфликт, но и в целом по усилиям посредников по самой возможности дипломатического решения палестино-израильского конфликта», – заявил Небензя.

    Он отметил, что израильская атака приведет к серьезным последствиям для ситуации в Газе и безопасности всего Ближнего Востока. Небензя также указал, что удары были нанесены по району, где расположены иностранные посольства, в том числе российская миссия, которая находится в 600 м от места атаки.

    «То, что произошло два дня назад, не случайность, а закономерное следствие абсолютной безнаказанности Западного Иерусалима, раз за разом испытывающего границы дозволенного и открывающего для себя все новые рубежи, пользуясь международным дипломатическим прикрытием со стороны Вашингтона», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН осудил удары Израиля по столице Катара Дохе.

    Израиль нанес удар по зданию в столице Катара Дохе, где находились члены движения ХАМАС. Катар пригласил делегацию ХАМАС для обсуждения американской инициативы о прекращении огня в секторе Газа под гарантии безопасности со стороны США и Израиля.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 11:29 • Новости дня
    МИД назвал удар Израиля по Дохе атакой на мир

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский МИД осудил удар Израиля по Дохе, считая его попыткой помешать поиску дипломатических решений по палестино-израильскому конфликту, говорится в заявлении МИД.

    Ракетный удар Израиля по Катару следует расценивать как акцию, направленную на подрыв международных усилий по поиску мирных развязок на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    Как подчеркнули в Министерстве иностранных дел России, Доха играет ключевую посредническую роль в непрямых переговорах между ХАМАС и Израилем по вопросам прекращения войны в секторе Газа и освобождения удерживаемых лиц. По мнению российской стороны, такие действия осложняют возможности для дипломатического урегулирования.

    В ведомстве добавили, что Москва вновь призывает все вовлеченные стороны проявлять ответственность и воздерживаться от шагов, способных привести к деградации ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Российские дипломаты считают недопустимыми любые шаги, которые могут затруднить поиск политического решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советники Дональда Трампа проявили ярость после удара Израиля по Катару. Премьер-министр Катара призвал к сдержанности Израиля и отметил право эмирата на ответные действия. Дональд Трамп пообещал, что подобный удар по Дохе больше не повторится.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 10:46 • Новости дня
    Похищенная в Ираке российская ученая после освобождения приехала в Израиль

    Похищенная в Ираке российская ученая Цуркова после освобождения приехала в Израиль

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После освобождения из плена в Ираке израильская исследовательница Елизавета Цуркова через Кипр вернулась на родину вечером 9 сентября.

    Израильская исследовательница Елизавета Цуркова, похищенная шиитскими боевиками в Ираке в 2023 году, была освобождена и вернулась на родину, передает «Анадолу».

    После освобождения вечером 9 сентября она некоторое время находилась на территории греческой части Кипра, а затем прибыла в Израиль.

    В совместном заявлении канцелярии премьер-министра Израиля и внешней разведки «Моссад» уточняется, что глава «Моссад» Давид Барнеа лично поблагодарил коллегу на Кипре за помощь в возвращении Цурковой. Других подробностей о ходе операции по освобождению не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Ирака сообщил об освобождении гражданки России и Израиля Анны Цурковой. Власти Ирака начали расследование по факту ее похищения летом 2023 года. Иракский телеканал ранее показал видео с находящейся в плену Цурковой.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 22:32 • Новости дня
    Лавров в разговоре с премьером Катара Аль Тани осудил израильский удар по Дохе

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе телефонного разговора с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом Аль Тани министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил солидарность с народом Катара после израильского удара по Дохе, сообщает МИД России.

    Лавров передал искренние соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим катарским гражданам, сообщается на сайте МИД России.

    Российская сторона решительно осудила действия Израиля как грубое нарушение международного права и недопустимое посягательство на суверенитет и территориальную целостность Катара. Лавров отметил серьезную опасность израильского удара для стабильности на Ближнем Востоке.

    Мухаммед Аль Тани выразил благодарность России за принципиальную поддержку суверенитета и независимости Катара. Стороны договорились продолжать тесную координацию, в том числе на срочном заседании СБ ООН, которое пройдет 11 сентября по инициативе Катара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удар по зданию в столице Катара Дохе, где находились члены ХАМАС. Катар пригласил делегацию ХАМАС на обсуждение американской инициативы о прекращении огня в Секторе Газа под гарантии безопасности со стороны США и Израиля.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 11:47 • Новости дня
    Глава ЕК заявила о планах ввести санкции против израильских министров

    Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ввести санкции против израильских министров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия объявила о намерении ограничить сотрудничество с Израилем и ввести санкции против части его правительства, акцентируя внимание на ситуации в Газе.

    Еврокомиссия собирается ввести санкции против ряда израильских министров и приостановить действие Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, передает ТАСС. Такое заявление сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге. Она отметила, что поддержка Израиля будет ограничена, выплаты приостановят, если это не затрагивает сотрудничество с гражданским обществом страны.

    «Мы приостанавливаем нашу поддержку Израиля, мы прекратим все выплаты, которые не повлияют на наше сотрудничество с гражданским обществом этой страны, а также предложим ввести санкции в отношении ряда израильских министров, занимающих экстремистские позиции», – заявила фон дер Ляйен. Она добавила, что Евросоюзу будет сложно прийти к единому решению по данному вопросу.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что гуманитарная ситуация в Газе остается катастрофичной, а «рукотворный голод никогда не должен превращаться в оружие». Она призвала не допустить разрушения идеи создания независимого палестинского государства и выразила поддержку концепции двух государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия начала операцию по захвату Газы. Израиль одобрил армейский план по разгрому ХАМАС в секторе Газа. ХАМАС назвал действия израильской армии «пренебрежением к усилиям посредников».

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 15:52 • Новости дня
    Лавров призвал к компромиссам на переговорах по Ближнему Востоку

    Лавров заявил о необходимости компромиссов с учетом интересов всех сторон

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский министр иностранных дел подчеркнул необходимость поиска политических решений для урегулирования конфликтов в регионе, затрагивая не только палестинский вопрос.

    Сергей Лавров заявил о важности выработки компромиссных политических решений по существующим разногласиям на Ближнем Востоке, передает ТАСС. Он отметил, что такие решения должны опираться на учет интересов всех вовлеченных сторон.

    По словам министра, Россия готова к взаимодействию с аравийскими партнерами по широкому кругу ближневосточных вопросов. Лавров подчеркнул, что обсуждение касалось не только Палестины, но и ситуации в Сирии, Йемене, Ливии и Судане.

    «Наше общее мнение заключается в необходимости продолжения консолидированных усилий в интересах выработки компромиссных политических решений имеющихся проблем и противоречий на базе учета интересов всех вовлеченных сторон», – заявил он по итогам заседания Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Кувейта Абдалла аль-Яхья подчеркнул значимость начала Стратегического диалога между Россией и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    Ранее  Лавров отметил, что безопасность Израиля невозможна без признания права палестинцев на собственное государство. Также российский министр выразил солидарность с народом Катара после израильского удара по Дохе во время телефонного разговора с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом Аль Тани.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 06:16 • Новости дня
    Израиль сообщил о запуске ракеты из Йемена

    Израильские военные зафиксировали запуск ракеты из Йемена по территории страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Армии обороны Израиля сообщили о запуске ракеты с территории Йемена, отметив, что средства противовоздушной обороны были приведены в действие.

    Израильские военные зафиксировали запуск ракеты из Йемена в сторону своей территории, сообщает РИА «Новости». В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточнили, что системы противовоздушной обороны в настоящее время работают над перехватом угрозы.

    В сообщении ЦАХАЛ, опубликованном в их Telegram-канале, говорится: «ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории, системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменский министр обвинил хуситов в производстве химического оружия при поддержке Ирана. Армия Израиля заявила о запуске ракеты с территории Йемена. Хуситы сообщили о нанесении удара баллистическими ракетами по Тель-Авиву.

    Комментарии (0)
    Премьер-министр Малайзии заявил об участии Путина и Трампа в саммите АСЕАН
    Путин рассказал о мире будущего
    Заявление о причастности России к инциденту в Польше подписали 46 из 193 членов ООН
    Врачи объяснили высокую смертность мужчин от «синдрома разбитого сердца»
    Сенатор Пушков дал совет Стуббу, зачастившему на встречи с Зеленским
    У экс-замминистра обороны нашли часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один»
    Чемпион Европы по боксу среди юношей Михайленко застрелен в Омске

    Снижение ключевой ставки затронет каждого

    Ключевая ставка продолжает снижаться. Немного медленнее, чем хотелось бы рынку, но это уже оказывает позитивное влияние на российскую экономику. Как новая ставка Банка Россия скажется на курсе рубля? Когда завершится эпоха выгодных вкладов, а кредиты снова станут массовым явлением? Что будет с ценами на недвижимость? Подробности

    «"Спектакль" с беспилотниками» надломил отношения Польши и США

    Варшава и Вашингтон значительно разошлись в оценках инцидента с БПЛА над Польшей. В то время как Дональд Трамп допустил, что произошедшее могло стать некой ошибкой, польский премьер Дональд Туск и глава МИД республики Радослав Сикорский резко критикуют его точку зрения. По мнению экспертов, столь серьезное расхождение позиций свидетельствует о глубоких противоречиях в отношениях между двумя странами. Подробности

    От ЗЕТ – к Z. Как привлечь ветеранов на дальневосточное приграничье

    Спецоперация еще не завершена, но в регионах России уже всерьез думают о том, как обустроить мирную жизнь ветеранов СВО. Один из вариантов – программа «Стражи рубежей», предложенная руководством Еврейской автономной области. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в приграничье Амура, чтобы узнать, какую жизнь на дальневосточных рубежах России обещают здесь нынешним бойцам. Подробности

    Запад стирает основу существования народа, сохраненного в СССР

    Похоже, стремление Латвии отделиться от русского мира и влиться в западный привело к неприятному для латышей результату. Истребляя русский язык, местные националисты не заметили, как латышские дети стали вместо него говорить вовсе не на латышском – и теперь, по оценке экспертов, это «будет иметь катастрофические последствия». О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

