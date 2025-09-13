Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.12 комментариев
Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой
Йеменское движение «Ансар Алла» заявило об атаке нескольких стратегических целей в районе Тель-Авива гиперзвуковой ракетой с разделяющимися боевыми блоками.
О заявлении йеменских хуситов об атаке районов Тель-Авива сообщает РИА «Новости». Представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah заявил: «Подразделения ракетных войск применили баллистическую гиперзвуковую ракету типа «Палестина-2» с разделяющейся боевой частью. Целями стали несколько чувствительных объектов в районе израильской Яффы. Операция достигла поставленных задач и вынудила миллион сионистских жителей массово укрыться в убежищах».
Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменский министр обвинил хуситов в производстве химического оружия при поддержке Ирана. Армия Израиля сообщила о запуске ракеты с территории Йемена. Хуситы заявили об ударе баллистическими ракетами по Тель-Авиву.