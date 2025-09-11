Ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя.8 комментариев
Израиль сообщил о запуске ракеты из Йемена
Израильские военные зафиксировали запуск ракеты из Йемена по территории страны
В Армии обороны Израиля сообщили о запуске ракеты с территории Йемена, отметив, что средства противовоздушной обороны были приведены в действие.
Израильские военные зафиксировали запуск ракеты из Йемена в сторону своей территории, сообщает РИА «Новости». В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточнили, что системы противовоздушной обороны в настоящее время работают над перехватом угрозы.
В сообщении ЦАХАЛ, опубликованном в их Telegram-канале, говорится: «ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории, системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы».
