  • Новость часаВласти США сочли задержанных по делу Кирка непричастными к убийству
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Израиль разрушил иллюзию американских гарантий
    Маск возложил ответственность за смерть Кирка на левых
    США продают «конфискованную у россиян» мегаяхту
    Пугачева похвалила Дудаева и Горбачева
    Убитый соратник Трампа Кирк критиковал помощь Украине
    Глава РФПИ Дмитриев указал на «мировое значение» покушения на Кирка
    Лукьянов назвал Кирка «сакральной жертвой» для «священной войны»
    Экономист: Для конфискации российских активов Европе придется объявить России войну
    Трамп прокомментировал инцидент с БПЛА в Польше
    Мнения
    Никита Миронов Никита Миронов Иностранная военная помощь всегда выходила Украине боком

    Ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя.

    8 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Набеговая экономика Запада

    Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами, которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    20 комментариев
    11 сентября 2025, 06:16 • Новости дня

    Израиль сообщил о запуске ракеты из Йемена

    Израильские военные зафиксировали запуск ракеты из Йемена по территории страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Армии обороны Израиля сообщили о запуске ракеты с территории Йемена, отметив, что средства противовоздушной обороны были приведены в действие.

    Израильские военные зафиксировали запуск ракеты из Йемена в сторону своей территории, сообщает РИА «Новости». В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточнили, что системы противовоздушной обороны в настоящее время работают над перехватом угрозы.

    В сообщении ЦАХАЛ, опубликованном в их Telegram-канале, говорится: «ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории, системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменский министр обвинил хуситов в производстве химического оружия при поддержке Ирана. Армия Израиля заявила о запуске ракеты с территории Йемена. Хуситы сообщили о нанесении удара баллистическими ракетами по Тель-Авиву.

    9 сентября 2025, 20:30 • Новости дня
    Политолог Семенов: Израиль становится опасен для всего мира
    Политолог Семенов: Израиль становится опасен для всего мира
    @ Dr. Wilfried Bahnmuller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая, Никита Миронов

    Израиль перешагнул моральные границы и рискует полной изоляцией на Ближнем Востоке после нападения на Катар, заявил эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

    Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Израиль стал представлять опасность для всего мира из-за своей непредсказуемой политики. По словам эксперта, Израиль совершил «акт международного терроризма», напав на Катар, а ранее уже осуществлял ракетные удары по лидерам ХАМАС в Дамаске и Иране.

    «Никто не даст гарантии, что лидеров ХАМАС Нетаньяху и его приближенные не попытаются убить в любой другой стране – если они туда приедут. Израиль становится опасен для всего мира», – заявил Семенов.

    Эксперт отметил, что руководство Израиля действует без моральных ограничений и не заботится о гуманитарных вопросах. Он добавил, что в случае прихода к власти «Братьев мусульман» в Египте, Нетаньяху способен нанести «превентивный удар» любым оружием.

    Семенов считает маловероятным развитие крупного военного конфликта на Ближнем Востоке, поскольку Катар, Саудовская Аравия, Турция и Иран не готовы к войне с Израилем. Вместо этого эти страны, по его словам, усилят поддержку противников Израиля.

    Эксперт предупредил, что из-за своей политики Израиль может оказаться в полной изоляции, так как ближневосточные страны откажутся от переговоров с ним.

    Военный эксперт, директор российского музея ПВО Юрий Кнутов ранее заявил газете ВЗГЛЯД, что США могли дистанционно отключить систему ПВО «Пэтриот» в Катаре перед авиаударом Израиля по Дохе.

    Напомним, израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Комментарии (17)
    10 сентября 2025, 01:13 • Новости дня
    Премьер Катара призвал «обуздать Израиль» и указал на право эмирата ответить

    Премьер Катара указал на право эмирата ответить Израилю

    Премьер Катара призвал «обуздать Израиль» и указал на право эмирата ответить
    @ MOHAMED HOSSAM/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр эмирата, шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани на пресс-конференции после атаки Израиля на Доху заявил, что эмират не оставит произошедшее без внимания и активирует все силы для реагирования на этот выпад.

    «Катар мобилизует все инструменты для реагирования на атаку, выходящие за рамки заявлений и осуждений, включая формирование юридической группы для привлечения Израиля к ответственности», – передает телеканал Al Jazeera  высказывания премьера эмирата.

    Назвав удары Израиля по Дохе «государственным терроризмом», премьер-министр Катара сосредоточил большую часть своего гнева на премьере Израиля Биньямине Нетаньяху, обвинив его в подрыве региональной стабильности ради  «нарциссических иллюзий» и личной выгоды. Он также обвинил Нетаньяху в срыве всех мирных усилий.

    Премьер-министр Катара заявил также, что страны Ближнего Востока должны объединиться, чтобы обуздать Израиль.

    «Сегодня мы достигли поворотного момента, когда весь регион должен дать ответ на такое варварское поведение», – сказал он.

    Отвечая на вопрос о дипломатических усилиях Катара по достижению прекращения огня в секторе Газа, шейх Мухаммед подчеркнул, что Доха продолжит делать все возможное для прекращения войны, страна не отказывается от своей роли посредника.

    Однако, по его словам, израильская атака положила конец раунду переговоров по предложению американского президента Дональда Трампа.

    «Что касается текущих переговоров, я не думаю, что сейчас есть что-то стоящее после такого нападения», – сказал он.

    Напомним, 9 сентября израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара  находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара. Катар  подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Президент США Трамп пообещал, что «печальных инцидентов», как удар по Дохе, больше не будет и призвал Катар продолжить  посредничество в процессе установления мира в секторе Газа. Но премьер Катара заявил прекращении посредничества по урегулированию ситуации в анклаве после удара Израиля по Дохе.

    Комментарии (21)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    10 сентября 2025, 17:38 • Новости дня
    Израильские военные нанесли удар по столице Йемена Сане

    Израиль атаковал Сану, контролируемую йеменским движением «Ансар Аллах»

    Израильские военные нанесли удар по столице Йемена Сане
    @ REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Израильские военные нанесли авиаудар по контролируемой хуситами столице Йемена Сане.

    Израильские военные нанесли авиационный удар по Сане – столице Йемена, находящейся под контролем движения «Ансар Аллах», передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.

    Пока не уточняется, по каким именно объектам нанесен удар.

    Движение «Ансар Аллах», также известное как хуситы, контролирует значительную часть территории Йемена, включая столицу Сана, с 2014 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменские хуситы провели крупномасштабную атакующую операцию с использованием беспилотников против нескольких городов и пустынных районов Израиля. Армия Израиля заявила о перехвате трех дронов, запущенных с территории Йемена. Хуситы сообщили об атаке на район израильского ядерного центра.

    Комментарии (4007)
    8 сентября 2025, 19:10 • Новости дня
    Хуситы заявили об атаке на район ядерного центра Израиля

    Хуситы впервые сообщили об ударе по району Димоны и аэропортам

    Tекст: Евгения Караваева

    Военно-политическое движение «Ансар Алла» объявило о нанесении удара по районам Израиля с использованием трех беспилотников, одной из целей стал район Димоны.

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) впервые объявило об атаке на район вблизи города Димона в Израиле, где расположен ядерный исследовательский центр, передает РИА «Новости».. По словам представителей хуситов, операция проводилась второй день подряд и была нацелена на объекты на территории Израиля.

    В заявлении вооруженных сил «Ансар Алла» в их Telegram-канале говорится: «Второй день подряд военно-воздушные силы Йемена провели качественную военную операцию на территории оккупированной Палестины с использованием трех беспилотников». В сообщении уточняется, что целями атаки стали аэропорт Лод в Яффо (Бен-Гурион), аэропорт Рамон в Умм-эр-Рашраше (Эйлат) и важный объект в районе Димоны.

    Хуситы утверждают, что «операция успешно достигла своих целей». Официальные власти Израиля пока не прокомментировали сообщения об инциденте. Подобные заявления со стороны йеменских хуситов прозвучали впервые относительно региона, где находится ядерный центр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля заявила о перехвате трех беспилотников, запущенных с территории Йемена. А хуситы организовали крупномасштабную атаку с использованием дронов против нескольких городов и пустынных районов Израиля.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 16:57 • Новости дня
    СМИ заявили о гибели лидеров ХАМАС в результате удара Израиля по Дохе

    Al Hadath: Лидеры ХАМАС погибли в результате удара Израиля по Дохе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время израильского удара, сообщил телеканал Al Hadath.

    По данным источников Al Hadath, в результате атаки погибли лидер ХАМАС в секторе Газа и глава переговорной группы Халиль аль-Хейя, глава зарубежного офиса Халед Машааль, командующий радикальной ячейкой на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин и член политбюро Низар Аудалла, передает ТАСС.

    В момент удара в здании также находился еще один член руководства ХАМАС Гази Хамад. Телеканал отмечает, что данных о его судьбе на данный момент нет.

    Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе.

    Комментарии (2)
    9 сентября 2025, 18:22 • Новости дня
    Al Arabiya подтвердил гибель одного из лидеров ХАМАС при ударе Израиля

    Лидер ХАМАС Халиль аль-Хейя и его сын погибли при израильском ударе по Дохе

    Al Arabiya подтвердил гибель одного из лидеров ХАМАС при ударе Израиля
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки на четыре жилых здания в столице Катара погибли Халиль аль-Хейя, его сын и сотрудники службы безопасности ХАМАС.

    Информация о гибели одного из лидеров движения ХАМАС Халиля аль-Хейи и его сына появилась после израильского удара по жилым зданиям в Дохе, передает ТАСС со ссылкой на саудовский телеканал Al Arabiya.

    По данным телеканала, целью атаки могли быть руководители и сотрудники службы безопасности ХАМАС, находившиеся рядом с аль-Хейей. В результате авиаудара пострадали четыре жилых здания в центральной части катарской столицы.

    Ранее власти Катара не сообщали о подобных инцидентах в Дохе. Официальных заявлений со стороны израильской армии или катарских властей на момент публикации не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время израильского удара. При этом сообщалось, что члены политбюро ХАМАС, включая главу переговорной делегации и лидера движения в секторе Газа Халиля аль-Хейя, остались живы после израильского удара по Дохе.

    Израиль несет ответственность за атаку на членов политбюро ХАМАС в Дохе, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 19:15 • Новости дня
    При ударах Израиля по Йемену погибли и пострадали десятки человек

    Минздрав хуситов сообщил о девяти погибших и 118 раненых в Йемене

    Tекст: Денис Тельманов

    Авиаудары в районе Саны и Эль-Джауфа привели к многочисленным жертвам среди местного населения, среди погибших есть гражданские лица.

    В результате авиаударов Израиля по столице Йемена Сане и провинции Эль-Джауф, находящихся под контролем движения «Ансар Аллах», погибли не менее девяти человек, сообщает ТАСС. По данным Минздрава хуситов, количество раненых достигло 118 человек.

    Телеканал Al Masirah, принадлежащий повстанцам, приводит заявление министерства здравоохранения хуситов: «По предварительным данным, в результате израильской агрессии в столице Сане и провинции Эль-Джауф погибли девять человек, 118 пострадали».

    Среди пострадавших значатся местные жители, точные данные о состоянии раненых и числе погибших уточняются. Ответственность за удары, по утверждению хуситов, лежит на Израиле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли авиаудар по столице Йемена Сане, которая контролируется хуситами. Военно-политическое движение «Ансар Алла» заявило о нанесении удара по районам Израиля с помощью трех беспилотников, в том числе по району Димоны. Йеменские хуситы организовали масштабную операцию с использованием беспилотников против нескольких городов и пустынных районов Израиля.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 21:43 • Новости дня
    Белый дом назвал удары Израиля по Катару «шансом на мир»
    Белый дом назвал удары Израиля по Катару «шансом на мир»
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Удары Израиля по Катару, который является суверенной страной и союзником США, безусловно, «печальный инцидент», заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Она добавила, что американский президент Дональд Трамп в разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху при этом заметил, что это может стать  «шансом на мир» на Ближнем Востоке.

    «(Это) не помогает в реализации целей ни Израиля, ни США, но уничтожение ХАМАС, который наживался на бедствиях жителей Газы, достойная цель», – сказала на брифинге Ливитт.

    Напомним, израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара. Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику известить катарские власти о готовящемся ударе по Дохе, выразив сожаление по поводу ситуации.

    Власти Катара заявили, что узнали об израильском ударе по Дохе во время атаки, а не до нее.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 04:35 • Новости дня
    Axios узнал о ярости советников Трампа после удара Израиля по Катару

    Tекст: Ирма Каплан

    Во вторник утром американские военные заметили израильские самолеты, летевшие на восток в сторону Персидского залива и запросили разъяснения, но к тому времени, когда Израиль предоставил их, ракеты уже были в воздухе, сообщили три американских чиновника порталу Axios. Их целью была встреча руководства ХАМАС в Дохе.

    «Эта новость ошеломила Белый дом и привела в ярость некоторых высокопоставленных советников Трампа, поскольку она появилась в тот момент, когда США ждали ответа ХАМАС на новое предложение американского президента о мире в секторе Газа», – пишет Axios.

    Представители ХАМАС, отмечает портал, встретились в Дохе, чтобы обсудить это предложение. Белый дом ожидал получить ответ от ХАМАС к концу недели. Катар стал седьмой страной, которую Израиль подверг бомбардировке с 7 октября 2023 года.

    По словам Трампа, он «не в восторге» от произошедшего.

    «Как только Трампу сообщили о готовящемся ударе, он поручил спецпредставителю Белого дома Стиву Уиткоффу уведомить об этом Катар. По словам американского чиновника, к тому времени, как Уиткофф связался с ними, бомбы уже достигли цели», – сказано в материале.

    Напомним, 9 сентября израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара  находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара. Катар  подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Президент США Трамп пообещал, что «печальных инцидентов», как удар по Дохе, больше не будет. Премьер Катара призвал «обуздать Израиль» и указал на право эмирата ответить.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 21:48 • Новости дня
    Число погибших при ударах Израиля по Йемену возросло до 35 человек

    Число погибших после атак Израиля по Йемену достигло 35 человек

    Tекст: Евгения Караваева

    Погибли 35 человек и более 130 получили ранения в результате авиаударов Израиля по Сане и Эль-Джауфу.

    В результате ударов ВВС Израиля по объектам хуситов в столице Йемена Сане и провинции Эль-Джауф погибли 35 человек, еще 131 человек получил ранения, передает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения в правительстве, сформированном движением хуситов.

    Первую информацию о жертвах распространил подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah. По его данным, самая тяжелая обстановка наблюдается в местах, где удары пришлись по густонаселенным районам. Состояние многих пострадавших оценивается как тяжелое.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 18:32 • Новости дня
    Хуситы атаковали израильские аэропорты Бен-Гурион и Рамон дронами

    Хуситы нанесли удары дронами по аэропортам Израиля и объекту в Димоне

    Tекст: Денис Тельманов

    Йеменские хуситы применили беспилотники для атак на израильские аэропорты Бен-Гурион и Рамон, а также важный объект в Димоне.

    Вооруженные силы, созданные йеменским движением «Ансар Аллах», нанесли удары по израильским целям, сообщает ТАСС. Атаке подверглись аэропорты Бен-Гурион в Тель-Авиве и Рамон возле Эйлата, а также важный объект в городе Димона.

    Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил: «Подразделения беспилотной авиации йеменских вооруженных сил второй день подряд проводят военные операции, в ходе последней они атаковали аэропорт Лод, аэропорт Рамон в Умм-эр-Рашраше и важный объект в Димоне с помощью трех беспилотников».

    Выступление Сарии транслировал подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah. Официальных подтверждений информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля перехватила три беспилотника, два из которых находились за пределами национального воздушного пространства. Заместитель пресс-секретаря хуситского движения «Ансар Аллах» Насреддин Амер заявил, что обвинения йеменских властей в производстве химического оружия хуситами не соответствуют действительности. Советник офиса премьера Израиля Дмитрий Гендельман заявил о намерении реагировать на любые попытки применения хуситами химического оружия против граждан страны.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 23:54 • Новости дня
    Катар заявил об остановке переговоров по урегулированию в секторе Газа

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава правительства Катара и министр иностранных дел эмирата шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил на пресс-конференции о прекращении посредничества по урегулированию ситуации в анклаве после удара Израиля по Дохе.

    Нападение Израиля шейх назвал «государственным терроризмом» и заявил, что в регионе есть мошенник – премьер-министр Израиля Нетаньяху, который ввергает регион в необратимый хаос, передает телеканал Al Jazeera.

    Шейх указал на то, что нападение Израиля совпало со встречей переговорной группы ХАМАС, на которой обсуждалось предложение США о заключении сделки по прекращению войны в Газе и достижению соглашения о прекращении огня, и заявил, что Израиль саботировал это. По его словам, места для дипломатии после нападения на Доху осталось не много.

    «Мы приложили все усилия, чтобы обеспечить успешный процесс переговоров по Газе. Мы сделали все возможное, чтобы остановить агрессию в отношении Газы. Что касается текущих переговоров, я не верю, что они могут быть жизнеспособными после того, что мы увидели сегодня», – приводит слова шейха Мухаммеда ТАСС.

    Напомним, израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара. Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Президент США Трамп пообещал, что «печальных инцидентов», как удар по Дохе, больше не будет и призвал Катар продолжить посредничество в процессе установления мира в секторе Газа.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 02:12 • Новости дня
    Удар Израиля по Катару обсудят в Совете Безопасности ООН 10 сентября

    Tекст: Ирма Каплан

    Постоянное представительство Республики Корея, которая председательствует в Совете Безопасности ООН в сентябре, сообщило о заседании в связи с ударом Израиля по Катару 10 сентября.

    «Заседание по пункту повестки дня «Ситуация на Ближнем Востоке» запланировано на завтра на 15.00 (22.00 мск)», – передает ТАСС.

    С запросом на экстренное заседание Совбеза ООН выступили Алжир, Пакистан и Сомали.

    Напомним, 9 сентября израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара  находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара. Катар  подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Президент США Трамп пообещал, что «печальных инцидентов», как удар по Дохе, больше не будет. Премьер Катара призвал «обуздать Израиль» и указал на право эмирата ответить.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 11:29 • Новости дня
    МИД назвал удар Израиля по Дохе атакой на мир

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский МИД осудил удар Израиля по Дохе, считая его попыткой помешать поиску дипломатических решений по палестино-израильскому конфликту, говорится в заявлении МИД.

    Ракетный удар Израиля по Катару следует расценивать как акцию, направленную на подрыв международных усилий по поиску мирных развязок на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    Как подчеркнули в Министерстве иностранных дел России, Доха играет ключевую посредническую роль в непрямых переговорах между ХАМАС и Израилем по вопросам прекращения войны в секторе Газа и освобождения удерживаемых лиц. По мнению российской стороны, такие действия осложняют возможности для дипломатического урегулирования.

    В ведомстве добавили, что Москва вновь призывает все вовлеченные стороны проявлять ответственность и воздерживаться от шагов, способных привести к деградации ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Российские дипломаты считают недопустимыми любые шаги, которые могут затруднить поиск политического решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советники Дональда Трампа проявили ярость после удара Израиля по Катару. Премьер-министр Катара призвал к сдержанности Израиля и отметил право эмирата на ответные действия. Дональд Трамп пообещал, что подобный удар по Дохе больше не повторится.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 11:47 • Новости дня
    Глава ЕК заявила о планах ввести санкции против израильских министров

    Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ввести санкции против израильских министров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия объявила о намерении ограничить сотрудничество с Израилем и ввести санкции против части его правительства, акцентируя внимание на ситуации в Газе.

    Еврокомиссия собирается ввести санкции против ряда израильских министров и приостановить действие Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, передает ТАСС. Такое заявление сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге. Она отметила, что поддержка Израиля будет ограничена, выплаты приостановят, если это не затрагивает сотрудничество с гражданским обществом страны.

    «Мы приостанавливаем нашу поддержку Израиля, мы прекратим все выплаты, которые не повлияют на наше сотрудничество с гражданским обществом этой страны, а также предложим ввести санкции в отношении ряда израильских министров, занимающих экстремистские позиции», – заявила фон дер Ляйен. Она добавила, что Евросоюзу будет сложно прийти к единому решению по данному вопросу.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что гуманитарная ситуация в Газе остается катастрофичной, а «рукотворный голод никогда не должен превращаться в оружие». Она призвала не допустить разрушения идеи создания независимого палестинского государства и выразила поддержку концепции двух государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия начала операцию по захвату Газы. Израиль одобрил армейский план по разгрому ХАМАС в секторе Газа. ХАМАС назвал действия израильской армии «пренебрежением к усилиям посредников».

    Комментарии (0)
    Главное
    Трамп подтвердил гибель активиста Кирка после покушения
    Вокруг Белого дома установили оцепление после убийства Кирка
    Мишустин заявил о неизбежном охлаждении экономики России
    МИД выразил готовность к контактам с Польшей по инциденту с БПЛА
    Прокуратура потребовала взыскать 2 млрд рублей с экс-главы Нижнего Новгорода
    Скончался посол России в отставке Сергей Яковлев
    Ученые НАСА заявили о возможных следах древней жизни на Марсе

    Часть мира отказывается кормить США за свой счет

    Мир разделился на тех, кто продолжает за свой счет кормить США, и тех, кто больше не хочет этого делать. Индия активно подключилась к отказу спонсировать США вслед за Россией и Китаем. Последние снижают свои инвестиции в гособлигации США уже более десяти лет. Дели начал это делать позже, однако задолго до введения торговых пошлин Вашингтоном. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия может наказать Финляндию за русофобию

    «Финны нацелены на установление контроля над Северным морским путем и акваторией Балтики». Такими словами политологи оценивают резко выросший уровень агрессивности когда-то нейтрального соседа России, объясняют его причины и дают советы о том, что Россия способна этому противопоставить. Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон назначил на пост премьера Франции своего «лейтенанта»

    Два важных политических события 10 сентября совпали во Франции: начало массовых протестов и назначение Себастьена Лекорню новым премьер-министром страны. Почему Лекорню называют «лейтенантом» Макрона и чем грозит текущее политическое противостояние всей Французской республике? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации