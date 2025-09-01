Медиагруппы мира возобновили призывы прекратить убийства журналистов в Газе

Tекст: Ирма Каплан

Медиа-организации со всего мира возобновили призывы к Израилю прекратить убийства журналистов в Газе, предупреждая, что «скоро не останется никого, кто мог бы держать вас в курсе событий», передает телеканал SkyNews.

Участники кампании также требуют предоставить иностранным СМИ свободный доступ в Газу и «положить конец безнаказанности за преступления, совершенные израильской армией» против палестинских журналистов.

По данным организации «Репортеры без границ» (RSF), с октября 2023 года в Газе израильской армией было убито 220 журналистов, несмотря на то, что ранее в ЦАХАЛ настаивали на том, что не нападают на средства массовой информации.

Однако в ходе недавних атак шестеро сотрудников СМИ были убиты 10 августа, а пятеро журналистов погибли чуть более двух недель спустя.

«Учитывая скорость, с которой израильская армия убивает журналистов в Газе, скоро не останется никого, кто мог бы держать вас в курсе событий. Эта кампания призывает мировых лидеров выполнить свой долг: помешать израильской армии совершать преступления против журналистов, возобновить эвакуацию журналистов, которые хотят покинуть Газу, и обеспечить иностранной прессе независимый доступ на палестинскую территорию», – сказал гендиректор RSF Тибо Бруттен.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 25 августа при израильском ударе по больнице Нассер на юге сектора Газа погибли четыре журналиста.

Израильские военные ударили по палатке для прессы у входа в больницу аль-Шифа в секторе Газа, из-за чего погибли пятеро журналистов Al Jazeera сообщил канал, обвинив в убийстве коллег израильскую армию.

