Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.0 комментариев
Белоусов поздравил военных с освобождением Яблоновки ДНР
Белоусов поздравил 20-ю дивизию с освобождением Яблоновки в ДНР
Военнослужащие 20-й гвардейской мотострелковой дивизии получили поздравление от министра обороны Андрея Белоусова за освобождение населенного пункта Яблоновка Донецкой Народной Республики.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил командованию и личному составу 20-й гвардейской мотострелковой дивизии поздравительную телеграмму с освобождением населенного пункта Яблоновка Донецкой Народной Республики, пишет Telegram-канал Минобороны РФ.
Глава ведомства отметил, что с первых дней спецоперации военные дивизии образцово выполняют свой долг, защищая народ и Родину от неонацистов.
В поздравлении Белоусов подчеркнул, что военнослужащие дивизии продолжают приумножать летопись ратных побед, демонстрируя мужество, героизм и самоотверженность в борьбе с врагом.
Министр также заявил: «Имена гвардейцев, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы и безопасность России, навсегда останутся в памяти народа нашей великой страны как пример безграничной любви к Родине».
Белоусов поблагодарил военных за верность присяге и успешное выполнение боевых задач, выразив уверенность, что их стойкость и профессионализм обеспечат безопасность государственных рубежей.
Напомним, подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Яблоновка в Донецкой народной республике.