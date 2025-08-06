Трамп назвал Россию «чрезвычайной угрозой» для США

Трамп: Политика России продолжает представлять угрозу для нацбезопасности США

Tекст: Антон Антонов

Трамп подписал указ о продлении режима национального чрезвычайного положения, связанного с действиями России против Украины. «Действия и политика правительства Российской Федерации продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединённых Штатов», – приводит РИА «Новости» текст документа.

В указе напомнили, что документ 2022 года уже запрещал импорт российских нефти, нефтепродуктов и связанных с ними товаров. Теперь к этим мерам добавлена пошлина в 25% на импорт из Индии за закупки российской нефти. Эта пошлина вступит в силу через 21 день после публикации указа – с 27 августа, и не затронет товары, находящиеся в пути к этому моменту. Пошлина будет действовать сверх уже существующих тарифов, за исключением случаев, когда товары попадают под другие санкционные режимы.

Трамп указал, что новые меры могут быть расширены и на другие страны, если будет установлено, что они прямо или косвенно закупают российскую нефть. Отслеживать такие сделки поручено минторгу США и госдепартаменту. Указывается, что США смогут ввести аналогичную пошлину и для товаров других государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии. Трамп заявил, что встреча специального посланника США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве была «высоко продуктивной».