Медведев вновь возглавил совет директоров «Ростелекома»

Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».4 комментария
Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».4 комментария
Мы тогда выстояли и практически вничью свели войну против коалиции самых крупных государств на планете. Это как сейчас выступить против НАТО + КНР. И при этом обошлось без территориальных уступок. В том числе и благодаря технической оснащенности нашей армии.0 комментариев
Трамповская индустриализация стала попыткой вернуть Америку в 1950-е, игнорируя реалии XXI века. Инфляция и сверхпотребление – не временные трудности, а системные болезни.5 комментариев
МИД: Слухи о размещении оружия России на Кубе являются частным мнением экспертов
«Как мы понимаем, речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий размещен на сайте ведомства.
Она подчеркнула, что вопросы международного военного сотрудничества относятся к компетенции Минобороны. Дипломат добавила, что Россия руководствуется международными обязательствами и двусторонними договоренностями.
Ранее военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что размещение комплексов «Орешник» в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна обеспечит не только безопасность союзников, но и глобальное военное присутствие России.
Аналитик Core Insights Хэл Тернер сообщил, что среди задержанных числятся подполковник Ричард Кэрролл, полковник Эдвард Блейк и сотрудник разведки МИ-6, указанный просто как «сотрудник разведки», передает канал 360.
Тернер пишет, что спецназ России высадился с кораблей, проник в командный центр ВСУ и задержал британских военных, координировавших запуск ракет и беспилотников по российским войскам и гражданским объектам. Операция заняла 15 минут, после чего, по словам Тернера, отношения между Москвой и Лондоном резко обострились.
Он отметил, что МИД Великобритании попытался объяснить присутствие военных «туристическими целями», заявив, что задержанные якобы интересовались местами боев Второй мировой войны. Однако, по версии Core Insights, у них были обнаружены карты стратегических российских объектов, секретные инструкции и зашифрованные данные по взаимодействию с украинскими операторами беспилотников, а также записи разговоров с британским Генштабом, но «никаких книг по истории» при них не оказалось.
Глава Минобороны России Андрей Белоусов, по данным издания, якобы заявил Лондону, что британские военные обмену не подлежат, на их возвращение рассчитывать не стоит.
Британия официально не признала военную миссию своих офицеров на Украине, лишь позже указав на их «случайное» присутствие.
Ранее наемники из Британии пытались провести высадку на Тендровской косе в Херсонской области, но были отброшены.
Служба внешней разведки России сообщила, что британские спецслужбы разрабатывают два сценария диверсий с целью провоцирования масштабной экологической катастрофы в международных водах.
Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Лондон планировал военную провокацию на Балтике.
Эксперты объяснили, зачем Британия вместе с Украиной затеяли нефтяную катастрофу.
Economist: Индийских дипломатов поразило отсутствие уважения Трампа к Моди
Британский журнал Economist со ссылкой на источники сообщил о проявлении противоречий между США и Индией еще в феврале, передает ТАСС.
Тогда Моди встречался с Трампом в Белом доме. По данным журнала, индийские дипломаты оказались «поражены отсутствием уважения» со стороны Трампа к их лидеру в ходе закрытых переговоров.
В Нью-Дели недовольны тем, что Трамп потребовал от Индии увеличения закупок американского вооружения. Кроме того, глава Белого дома пригрозил санкциями в ответ на покупку Индией российской нефти, что, как отмечает издание, лишь усилило недоверие индийских властей к США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты планируют ввести санкции против Китая, Индии и Бразилии, которые являются ключевыми торговыми партнерами России. Трамп заявил, что пошлины на товары из Индии будут значительно увеличены из-за продолжающихся закупок российской нефти.
Interia: Российские Су-57 с новым оружием стали активнее использовать в зоне СВО
Польское издание Interia сообщило, что российские военные стали чаще применять новейшие истребители Су-57 для ударов по позициям украинских войск, передает РИА «Новости».
В публикации говорится, что украинская армия отмечает значительный рост масштабности и частоты атак с использованием этих самолетов.
Отмечается, что Су-57 применяют современное вооружение, против которого украинским военным трудно организовать эффективную защиту.
В мае представитель «Рособоронэкспорта» сообщил, что в Су-57 внедрена система искусственного интеллекта, позволяющая ей выступать в роли электронного второго пилота.
Ранее журнал Military Watch Magazine (MWM) заявил, что Су-57 получил новую малогабаритную гиперзвуковую ракету.
В Италии отметили, что российский Су-57 с гиперзвуковым вооружением не сможет остановить американская техника.
«Рособоронэкспорт» планирует представить новейший истребитель пятого поколения Су-57Э на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.
МВД Грузии сообщило, что цель голодовки – найти поддержку посольства Украины в Грузии для скорейшего возвращения на родину.
Также голодающие рассчитывают на содействие Международного комитета Красного Креста.
МВД Грузии отмечает, что объявившие голодовку граждане Украины «не имеют никаких конкретных требований к грузинской стороне».
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, около 80 граждан Украины, совершивших различные преступления и депортированные Россией, не были пропущены в Грузию.
Представитель пограничной полиции Лука Пааташвили заявил, что «большинство из этих примерно 80 человек, находящихся на КПП на грузино-российской границе, ранее были осуждены за тяжелые преступления, такие как убийства, изнасилования или связанные с наркотиками. У них нет соответствующих документов, пропустить их на территорию Грузии – большой риск».
Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил «Имеди», что «Украина и Молдавия ведут переговоры о пропуске этих лиц на территорию Украины транзитом через Молдавию».
«Ранее так были направлены около 40 граждан Украины, но сейчас процесс остановлен, так как Молдавия отказывает этим лицам, на счету которых много тяжелых преступлений, в транзите», – сказал он.
Депортированные, находящиеся на КПП со второй половины июня, отбывали разные сроки заключения в исправительно-трудовых учреждениях РФ.
Комитет Госдумы по просвещению предложил ввести мораторий на увольнение учителей за фото в купальнике
В Госдуме призвали защитить частную жизнь учителей и обеспечить их право на самовыражение в интернете, а Минпросвещению предложено ввести мораторий на увольнения педагогов за публикации личных фото, например, в купальниках, если они не содержат противоправного или вредного контента. Речь идет и о сообщениях в мессенджерах, не нарушающих закон и этические нормы, передает «Московский комсомолец».
Комитет Госдумы по просвещению советует разработать официальные рекомендации по оценке контента учителей в соцсетях и временно запретить увольнения за личные публикации до проведения экспертизы. Минтруд и органы соцзащиты также считают необходимым создать четкие правила, определяющие границы вмешательства работодателей в личную цифровую жизнь педагогов.
Поводом для инициативы стали многочисленные жалобы учителей на участившиеся случаи дисциплинарных взысканий и увольнений за публикации в личных аккаунтах. Часто жалобы исходят от третьих лиц и касаются контента, не имеющего отношения к профессиональной деятельности педагога или школьной жизни.
В профсоюзах отмечают, что основанием для увольнений служит понятие «аморальный поступок», закрепленное в советском трудовом законодательстве. Это позволяет администрации применять дисциплинарные меры даже из-за фотографий или высказываний вне рабочего времени, что, по мнению экспертов, нарушает права учителей на личную жизнь и индивидуальность.
За последние годы нашумевшими стали случаи увольнения педагогов из-за фотографий в личных профилях социальных сетей – например, в Омске учительницу уволили за профессиональные фотографии для модельного агентства, а в Тюмени – за фотосессии в купальнике. В некоторых случаях инициаторами разбирательств выступали родители или коллеги, а жалобы были анонимными.
По мнению экспертов и профсоюзов, необходимо отделять ситуации с реальными нарушениями этики и безопасности детей от случаев, когда вмешательство в частную жизнь необоснованно. Они считают, что для рассмотрения спорных случаев должна быть создана независимая комиссия по этике, чтобы решения принимались объективно и с учетом профессионального мнения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, СК начал проверку из-за публикации «интимных» фото учительницы из Куйбышева. В Барнауле учительницу Татьяну Кувшинникову едва не уволили за опубликованное в соцсети фото, где она запечатлена в спортивном купальнике. Перед началом учебного года из школы № 338 Невского района Петербурга уволились сразу 17 учителей.
Российские военные отбили атаку и продолжили продвижение, увеличив контроль за территорией более чем на 400 м, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
За сутки на этом участке фронта было отражено десять контратак ВСУ в районах Новоконстантиновки, Степного и Яблоновки. Российские военные уничтожили несколько западных бронемашин ВСУ.
После неудачной попытки вернуть утраченные позиции украинские силы сосредоточились на восполнении потерь среди своих штурмовых подразделений.
На Теткинском и Глушковском участках фронта российская разведка обнаружила выдвижение САУ ВСУ – огневое поражение уничтожило установку на подходе.
На Харьковском направлении «Северяне» продолжают бои за расширение плацдарма на левом берегу Волчьей и в лесах у Синельниково, где продвижение составило более 700 м. Также на западной окраине Волчанска российские силы продвинулись на 1,2 тыс. м. Критическое положение сложилось для украинских подразделений на востоке Волчанска в районе Тихого – здесь несколько групп ВСУ могут попасть в окружение.
На участке Меловое-Хатнее украинские войска пытались вернуть позиции, используя разведывательные БПЛА и небольшие группы бойцов, но по ним ведет огонь российская артиллерия и FPV-дроны.
«За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне «Северяне» заявили о затишье ВСУ на Сумском, Теткинском и Глушковском участках фронта.
Авиаэксперт Гусаров: Ударная мощь и бортовой интеллект делают Су-57 кошмаром для ВСУ
«Су-57 в прямом воздушном бою будет иметь колоссальное преимущество над любым самолетом, имеющимся в распоряжении Украины – американским F-16, французским Mirage или любым советским истребителем четвертого поколения», – сказал авиаэксперт Роман Гусаров.
«Впрочем, непосредственные столкновения в современных условиях редкость. Самолеты обнаруживают друг друга с расстояния многих километров. И побеждает тот, у кого лучше радары и вооружение, кто быстрее засечет противника и уничтожит. В этих компонентах у Су-57 очень мало конкурентов в мире, и их точно нет на Украине», – продолжил собеседник.
«Еще один плюс Су-57 – универсальность. Он способен одинаково успешно применять планирующие бомбы, гиперзвуковые ракеты. Ранее ударные самолеты подразделялись на истребители, бомбардировщики, штурмовики. А наш новый самолет фактически может выполнять любую задачу», – детализировал эксперт
«Кроме того, у истребителя низкая отражающая поверхность, что ведет к уменьшению радиолокационной заметности. «Невидимости» Су-57 также способствует форма корпуса и расположение вооружения во внутренних отсеках», – отметил эксперт.
«Отдельно отмечу, что Су-57 опережает конкурентов по бортовому интеллекту. Сообщается о внедрении ИИ для «тактической» помощи пилоту. Это сделает возможным использование его с группой сопровождения БПЛА «Охотник», которые выступали бы как дополнительные носители вооружения. Это кратно увеличит ударную мощь истребителя», – указал он.
При этом, указал Гусаров, Су-57 лучше применять не для ударов вблизи линии боевого соприкосновения, а в глубине территории Украины – для атак по командным пунктам, местам сосредоточения войск, вооружения и техники, военным эшелонам и критическим электроподстанциям.
Ранее сообщалось, что ВСУ жалуются на то, что Россия наращивает использование истребителей пятого поколения Су-57 в зоне СВО и для атак по военным объектам в глубине территории, пишет польское издание Interia. В статье говорится, что ВКС применяют целые группы таких самолетов, каждый из которых несет новейшие маневрирующие ракеты Х-69. Они трудноуловимы для средств ПВО и ПРО, имеющихся в распоряжении Киева.
Журнал Military Watch Magazine писал, что Су-57 получил новую малогабаритную гиперзвуковую ракету, а итальянские эксперты отмечали, что истребитель с гиперзвуковым вооружением не сможет остановить даже американская техника.
Также известно, что «Рособоронэкспорт» планирует представить модификацию Су-57Э на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.
Марочко: Российская армия начала городские бои и продвигается в Купянске
Российские военные начали вести бои на улицах Купянска в Харьковской области, передает ТАСС. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в прямом эфире, запись которого опубликована на его странице во «ВКонтакте». По его словам, ситуация в городе развивается стремительно, начались городские бои, и армия России действует малыми маневренными группами, выявляя огневые точки противника и нанося по ним удары.
Марочко отметил, что российские силы закрепляются на севере города. Он уточнил, что украинские военные более года готовили оборону Купянска и сейчас оказывают сопротивление. Эксперт подчеркнул, что действия малыми группами позволяют эффективно поражать цели и быстро реагировать на изменения обстановки.
В начале недели Марочко также сообщал, что российские военнослужащие контролируют почти все логистические пути противника в Купянске и при появлении украинской техники оперативно открывают по ней огонь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные взяли под контроль почти все логистические маршруты ВСУ в Купянске, что усложнило передвижение и применение украинской техники.
Вооруженные силы России нанесли удары по позициям ВСУ в пяти населенных пунктах под Купянском и установили контроль над километровым участком трассы у Кисловки.
Кроме того, удары наносились по складам беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО были сбиты семь управляемых авиабомб и 244 БПЛА.
Кроме того, силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера противника, отчитались в Минобороны.
Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 74 970 беспилотников, 625 ЗРК, 24 464 танка и других бронемашин, 1584 боевые машины РСЗО, 28 214 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 180 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне сообщалось, что ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ.
Днем ранее ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по военному аэродрому.
ВС России за прошлую неделю нанесли семь групповых ударов по ВПК и военным аэродромам Украины.
Таможенники задержали россиянина за отправку амуниции комплекта «Ратник» в США
По данным ведомства, мужчина отправил почтой три посылки, оформив их как подарки с товарами для туризма, страйкбола и хоккея, передает Ura.ru.
Однако в посылках были обнаружены элементы боевого снаряжения из комплекта «Ратник». «В отправлениях находились четыре пары тактических перчаток, две пары уставных наколенников и две пары уставных налокотников», – сообщили в Центральной оперативной таможне.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ – контрабанда военной техники. Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет и штраф до одного миллиона рублей.
Ранее ФСБ задержала в Крыму гражданина Молдавии, который планировал теракт на водонасосной станции в Керчи по заданию украинских спецслужб.
Iltalehti: Финляндия выдворила под конвоем 16 россиян за полгода
За первые шесть месяцев 2025 года из Финляндии принудительно выдворили 90 россиян, сообщает Iltalehti со ссылкой на национальное полицейское управление.
Шестнадцать из них сопровождались конвоем, то есть были депортированы в сопровождении полиции. Всего за тот же период финские правоохранители выдворили 1,4 тыс. человек, что на 31,7% больше, чем за первое полугодие прошлого года.
В полиции уточнили, что 271 человек был вывезен под контролем стражей порядка. Чаще всего выдворяли граждан Эстонии, Румынии, России и Ирака. По словам представителей ведомства, граждане Евросоюза попадали в поле зрения полиции в основном из-за наркопреступлений и преступлений против жизни и здоровья. Среди иностранцев без европейского гражданства распространенной причиной стала нехватка разрешительных документов.
В департаменте полиции Хельсинки увеличение числа выдворяемых объяснили усилением контроля за порядком и безопасностью, особенно в случаях беспорядков. Принудительная депортация в сопровождении полиции применяется, если человек совершил тяжкое преступление, не хочет покидать страну добровольно либо не имеет необходимых документов.
В июле 2024 года финский парламент утвердил закон, позволяющий временно прекратить прием заявлений о предоставлении убежища на границе с Россией при угрозе «гибридного влияния». В марте в Хельсинки прошел митинг российских беженцев и антивоенных активистов, протестующих против отказов в предоставлении убежища.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прогулочный катер в Финляндии пересек российскую границу в Финском заливе и вернулся обратно. Более ста автомобилей приняли участие в автопробеге к закрытому КПП «Нуйямаа» в поддержку открытия границы между Финляндией и Россией. Украинские рабочие на клубничных фермах Финляндии столкнулись с низкими зарплатами, отсутствием выходных и ежедневными сменами по 13-15 часов.
Помимо Клинтонов, комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США направил повестки восьми бывшим высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов, передает РИА «Новости». В списке повесток значатся бывшие директора ФБР Джеймс Коми и Роберт Мюллер, а также бывшие генеральные прокуроры Лоретта Линч, Эрик Холдер, Уильям Барр, Джефф Сешнс, Альберто Гонсалес и Меррик Гарланд.
Сообщается, что допросы начнутся 18 августа и будут продолжаться до середины октября. В рамках расследования комитет также потребовал от министерства юстиции предоставить до 19 августа все документы по делу Эпштейна, в том числе переписку с администрацией бывшего президента США Джо Байдена.
Глава комитета Джеймс Комер заявил, что целью расследования является выяснение возможных нарушений и сокрытия информации по делу финансиста. «Мы хотим получить ответы и обеспечить прозрачность расследования», – подчеркнул он.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил о наличии высокопоставленных демократов в списке клиентов Эпштейна. Газета Daily Mail писала, что пособницу Эпштейна Гислейн Максвелл допрашивали о принце Эндрю, Билле Гейтсе, Билле Клинтоне и других известных личностях.
Расследование против Джеффри Эпштейна началось в 2005 году при президенте Джордже Буше – младшем, после того как в полицию обратилась женщина с заявлением о совращении ее 14-летней падчерицы. В ходе расследования выяснилось, что Эпштейн поставлял несовершеннолетних девушек влиятельным лицам, одновременно собирая на них компромат.
В 2008 году он признал вину в склонении женщин к занятию проституцией и получил 18 месяцев заключения, из которых отсидел лишь 13, после чего был освобожден.
6 июля 2019 года, уже при Трампе, Эпштейн был вновь арестован – за торговлю людьми и вовлечение несовершеннолетних в проституцию. 10 августа он был найден мертвым в камере. По официальной версии, он покончил с собой. Однако адвокаты и независимый судмедэксперт заявили о признаках насильственной смерти. Кроме того, видеокамера перед его камерой была отключена именно в момент инцидента – записи момента смерти обвиняемого не существует.
NYP: США могут не ввести санкции после истечения ультиматума для России
Газета пишет, что введение санкций США против России после истечения десятидневного ультиматума по урегулированию ситуации на Украине не является неизбежным, передает ТАСС.
По словам собеседника издания, Белый дом сейчас активно добивается соглашения и считает такой исход наиболее предпочтительным для президента США. Принятие санкций рассматривается как один из вариантов, однако администрация надеется на дипломатическое решение.
Ранее заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли заявил, что Трамп хочет мирного соглашения России и Украины к 8 августа.
Американский президент выразил мнение, что уменьшение стоимости нефти может существенно повлиять на решения российских властей в отношении конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о выработанном иммунитете России к санкциям.
CNN: Санкции Трампа против России поразят экономику США ударом кувалды
По данным CNN, возможные санкции США в отношении стран, закупающих российские энергоносители, могут привести к значительным экономическим проблемам внутри страны, передает ТАСС.
Аналитики считают, что подобные меры способны вызвать рост потребительских цен, снижение прибылей американских компаний и возможный скачок стоимости нефти.
«Новая кувалда обрушится на саму американскую экономику», – говорится в аналитическом материале на сайте телеканала.
Старший сотрудник Центра стратегических и международных исследований Клейтон Сигл отметил, что повышение пошлин на импорт российской нефти способно ускорить инфляцию в США. По его мнению, тарифы, превышающие 10-30%, окажут большое влияние на экономику и могут быть восприняты как блеф, поскольку нанесут ущерб не только другим странам, но и самим США.
Аналитик UBS Wealth Management Джованни Стауново заявил, что увеличение пошлин на импорт товаров из Китая, включая продукцию компании Apple, может вызвать недовольство среди американских потребителей, а также усомнить Пекин в способности Вашингтона долго удерживать высокие пошлины. Он также подчеркнул, что заменить российскую нефть на мировом рынке будет крайне сложно.
Эксперты телеканала сделали вывод, что в случае введения вторичных санкций их уровень может оказаться ниже заявленного Трампом, чтобы не спровоцировать излишний экономический урон для США.
Ранее американский президент заявил, что снижение стоимости нефти может оказать влияние на решения российских властей по конфликту на Украине.
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант введения дополнительных ограничений против танкеров, связанных с Россией.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил наличие у России иммунитета к санкциям.