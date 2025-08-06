Цена бензина Аи-95 пробила рекордные 78 тыс. рублей за тонну

Биржевая стоимость бензина Аи-95 достигла исторического максимума в России

Tекст: Денис Тельманов

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум, передает ТАСС.

Цена этого топлива выросла на 1,09% и достигла 78,816 тыс. рублей за тонну, что стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. Бензин Аи-95 обновляет максимум уже третий торговый день подряд.

Стоимость бензина Аи-92 поднялась на 0,45% и составила 67,62 тыс. рублей за тонну, постепенно приближаясь к рекордному уровню сентября 2023 года в 70,508 тыс. рублей за тонну.

Летний дизель подорожал на 0,25% – до 58,452 тыс. рублей за тонну, топочный мазут – на 0,6%, до 23,139 тыс. рублей за тонну.

Сжиженный углеводородный газ подорожал почти на 7% – до 19,799 тыс. рублей за тонну. Цена на авиакеросин снизилась на 0,01% – до 70,981 тыс. рублей за тонну.

В Минэнерго ранее заявляли о минимальных рисках необоснованного роста цен, отметив, что рынок нефтепродуктов сохраняет профицит и покрывает потребности экономики.

В ФАС сообщили, что рассматривается возможность увеличения минимального норматива продажи бензина на бирже до 17% с 15% для усиления прозрачности ценообразования и снижения рисков необоснованного подорожания.

На прошлой неделе правительство России ввело временный запрет до конца августа на экспорт бензина для производителей, расширив действие ранее принятых мер. Замглавы ФАС Виталий Королев пояснил, что вопрос продления ограничений на сентябрь будет зависеть от динамики биржевых цен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость бензина марки Аи-95 достигла 77,967 тыс. рублей за тонну и установила новый рекорд на торгах. Около 12 тыс. автозаправок по всей стране проходят проверку на соответствие антимонопольному законодательству. Рынок нефтепродуктов в России остается профицитным, что способствует стабильности цен и покрытию всех потребностей экономики страны.