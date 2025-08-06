Посольство России заявило о контактах с Индонезией по задержанным россиянам

Tекст: Алексей Дегтярев

Посольство России в Джакарте держит контакт с властями Индонезии по ситуации с задержанием двух граждан России по подозрению в вымогательстве, передает РИА «Новости».

В дипмиссии сообщили, что официальное уведомление о происшествии с передачей копии полицейского протокола поступило 4 августа.

«Поддерживаем плотный контакт с компетентными индонезийскими ведомствами по данному вопросу и принимаем меры в соответствии с действующим российским законодательством», – заявили в посольстве.

Индонезийское агентство Antara ранее проинформировало о задержании на Бали двух россиян – Юрия Витченко и Ильи Шкутова, которым от 30 до 32 лет. Они, как утверждается, вместе с двумя сотрудниками местной иммиграционной службы вымогали деньги у десятков иностранных туристов, угрожая им арестом и депортацией. По данным полиции, их незаконная деятельность велась с начала 2025 года.

В мае российское посольство в Индонезии напоминало гражданам о необходимости соблюдать миграционные правила из-за проводимых местными властями проверок документов.