Совет директоров фонда Украины и США по недрам решил собраться в сентябре

Свириденко: Совет директоров фонда Украины и США по недрам встретится в сентябре

Tекст: Антон Антонов

В рамках встречи ожидается рассмотрение запуска первых трех проектов в течение ближайших 18 месяцев и обсуждение возможности расширить мандат фонда. «Работаем над расширением его мандата, чтобы фонд мог инвестировать и в оборонную сферу», – приводит слова Свириденко РИА «Новости».

Свириденко отметила, что вместе с министром финансов США Скоттом Бессентом также обсуждались вопросы укрепления сотрудничества в оборонной промышленности. В частности, речь шла о потенциальной сделке по производству и продаже украинских дронов, а также возможной закупке вооружения у американских компаний.

Ранее Свириденко называла июль датой первого заседания фонда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский в рамках соглашения с США о полезных ископаемых подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка сравнил переговоры с США по сделке о полезных ископаемых с фильмами про мафию. Эксперты утверждают, что соглашение по минералам между США и Украиной не принесет прибыли от добычи полезных ископаемых как минимум в ближайшие 10-15 лет.