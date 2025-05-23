В Киеве переговоры с США о сделке по недрам сравнили с фильмами о мафии

Tекст: Антон Антонов

По словам Качки, администрация США оказывала значительное давление на украинскую сторону, чтобы договор был заключен как можно скорее. Качка отметил, что публикации президента США в соцсетях, «если убрать из этого эмоции», подчеркивали его заинтересованность в подписании соглашения как можно скорее.

Он сравнил ход переговоров с фильмами, «в которых люди в темных костюмах тихо решают вопросы жизни и смерти». «Это был спокойный разговор, как в фильме о мафии», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Times.

Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что реализация соглашения потребует значительного времени и капитальных вложений. Она оценила возможные инвестиции в размере от 5 до 10 млрд долларов и подчеркнула необходимость проведения геологической разведки, оценки и технико-экономического обоснования проектов. Она уже ждет, когда Вашингтон внесет свой первый вклад.

Депутат Верховной рады Нина Южанина выразила опасения по поводу реакции Вашингтона, если выяснится, что украинские недра недостаточно богаты для интересов США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Эксперты заявили, что соглашение по минералам между США и Украиной не принесет прибыли от добычи полезных ископаемых как минимум в ближайшие 10-15 лет.