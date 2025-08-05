Нидерланды объявили о лидерстве в поставках оружия Киеву

Нидерланды решили возглавить поставки американских вооружений на Украину

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает ТАСС, Рубен Брекелманс заявил в эфире телеканала NPO2, что Нидерланды намерены занять лидирующую роль в поставках американских вооружений на Украину.

По его словам, страна уже неоднократно выступала одним из ключевых партнеров Киева в военной поддержке и собирается вновь стать примером для других стран НАТО.

«Нидерланды часто играли одну из главных ролей в военной поддержке Украины и намерены вновь занять лидирующую позицию. Мы призываем другие страны НАТО последовать нашему примеру», – сказал Брекелманс.

В числе вооружений, которые планируется передать Киеву, Брекелманс выделил средства противовоздушной обороны, включая системы Hawk и Patriot, различные ракеты, боевые машины и широкий спектр боеприпасов. Он подчеркнул, что значительная часть закупленного у США оружия будет направлена именно на эти нужды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нидерландов сообщили о выделении Киеву крупной партии американских вооружений и ракет Patriot, что стало первым подобным шагом среди стран НАТО.

Постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что партия американских вооружений, приобретенных Нидерландами по новой схеме, должна поступить на Украину в течение ближайших недель.