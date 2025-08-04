Генерал-майор Попов назвал точку запуска дронов по Волгограду

Tекст: Ирма Каплан

«Не исключено, что беспилотники летели со стороны юго-востока или даже востока. Их могли запустить даже с корабля или небольшого арендованного парохода в Каспийском море. Если с юго-востока, то запустить могли даже с территории Казахстана. И там могли найтись люди, согласившиеся за 100 евро или 100 долларов совершить такое», – сказал он «Аргументам и фактам».

Попов добавил, что запуск с территории Украины практически невозможен, поскольку российские ПВО сбили бы аппараты гораздо раньше. По его оценке, максимальное расстояние запуска составило 150-300 км.

Генерал-майор предположил, что использовались беспилотники самолетного типа, способные нести мощный груз с взрывчаткой. Среди сбитых аппаратов могли находиться «Бобер», «Коса», «Валькирия» и турецкий «Байрактар».

Минобороны России ранее сообщило, что в ночь на 4 августа системы ПВО уничтожили 61 беспилотник над разными регионами, шесть из них – в Волгоградской области.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, движение на станции Арчеда в городе Фролово в Волгоградской области нарушено из-за падения обломков беспилотника, несколько поездов отменили, сообщили в Приволжской железной дороге – филиале РЖД.Кроме того, аэропорты Волгограда и Тамбова возобновили работу в штатном режиме до 6.30 утра понедельника действовали в

режиме ограничения полетов



