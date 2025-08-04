Главу энергетической таможни Украины Комара обвинили в незаконном обогащении

Tекст: Ирма Каплан

«Дело открыто по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины», – приводит ТАСС заявление генерального прокурора Руслан Кравченко.

Уголовное дело против Комара ведет Государственное бюро расследований Украины.

Ранее журналисты проекта «Схемы» выяснили, что семья Комара владеет элитной недвижимостью под Киевом стоимостью 70 млн гривен (1,6 млн долларов), а чиновник использует Mercedes S-класса с арендой от 6 тыс. долларов ежемесячно.

Дочь Комара учится в платном колледже в Лондоне, но эти расходы не отражены в его декларациях.

Также установлено, что Комар связан с группой компаний, фигурирующей в другом уголовном расследовании.

Энергетическая таможня Украины занимается контролем пересечения энергетических ресурсов через границу и предотвращением контрабанды.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Украине фигурантами дела о закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы по завышенным ценам стали депутат, чиновники и военнослужащие, заявили в САП.

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что антикоррупционная система на Украине служит инструментом давления на чиновников при поддержке Запада.