В Бундестаге предложили провести референдум о смене флага и гимна Германии

Зампредседателя Бундестага Рамелов призвал к референдуму о смене флага ФРГ

Tекст: Антон Антонов

Рамелов отметил, что хотя цвета нынешнего флага «символизируют отказ» от тоталитаризма, многие граждане «сторонятся» его, а восточные немцы «по многим причинам» зачастую не поют нынешний гимн, передает ТАСС со ссылкой на Rheinische Post.

«В этой связи я бы в действительности вынес на референдум «Детский гимн» Бертольта Брехта», – сказал он. По его словам, этот гимн, положенный на музыку Ханса Эйслера, мог бы стать объединяющей песней для всех немцев. Он подчеркнул, что «Детский гимн» содержит строки, способные вдохновить на создание действительно общегерманского гимна.

В ХДС/ХСС резко раскритиковали предложение Рамелова. Генсек ХСС Мартин Хубер назвал идею абсурдной и подчеркнул, что такие инициативы несовместимы с должностью зампредседателя Бундестага.

Официальным гимном ФРГ остается третий куплет «Песни немцев». Этот текст был написан в 1841 году и исполняется с девизом «Единство, право и свобода».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на торжественном открытии чемпионата Германии среди пожарных в Торгау прозвучала первая строфа «Песни немцев», которую обычно ассоциируют с периодом нацистской Германии. В 2017 году на открытии матча четвертьфинала Кубка федерации между женскими сборными США и Германии на Гавайях использовали гимн Третьего рейха. Немецкие спортсменки и болельщики с флагами подпевали исполнителю гимна нацистской Германии.