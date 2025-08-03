Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.10768 комментариев
ОПЕК+ согласовал повышение добычи нефти в сентябре
Восемь участников ОПЕК+, ранее добровольно ограничивших экспорт, приняли решение нарастить добычу в сентябре, согласовав увеличение на 547 тыс. баррелей в сутки.
Восемь стран ОПЕК+, которые ранее добровольно ограничивали добычу, решили в сентябре увеличить добычу нефти на 547 тыс. баррелей в сутки, передает ТАСС. Это решение соответствует изначальному графику поэтапного наращивания производства на протяжении четырех месяцев.
Как отмечается в итоговом заявлении, опубликованном на сайте ОПЕК, решение об увеличении добычи связано с устойчивой ситуацией на мировом нефтяном рынке и относительно низким уровнем запасов. Организация подчеркивает, что нынешние фундаментальные показатели позволяют странам-участникам действовать в рамках ранее намеченного курса.
Следующее заседание «восьмерки» ОПЕК+ назначено на 7 сентября. На нем страны планируют обсудить дальнейшие шаги по регулированию объемов нефтедобычи с учетом ситуации на мировом рынке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил деполитизированный характер работы ОПЕК на мировом рынке нефти. Мировые цены на нефть начали снижаться в пятницу в преддверии решения ОПЕК+ по объемам добычи. Нефть подешевела на фоне ожиданий итогов заседания ОПЕК+.