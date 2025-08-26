«Коммерсант»: С сентября эскалаторы в ТЦ России могут остановиться

Tекст: Алексей Дегтярев

Владельцы торговых центров и объектов коммерческой недвижимости столкнутся с ограничениями на эксплуатацию эскалаторов и траволаторов, так как с 1 сентября 2025 года истекает срок действия всех ранее выданных освидетельствований, пишет «Коммерсант».

Новые правила требуют ежегодной проверки оборудования, однако аккредитованных организаций для этого пока нет.

Союз торговых центров России обратился к Ростехнадзору с просьбой разъяснить возможности эксплуатации устройств после 1 сентября. В ведомстве пообещали рассмотреть обращение и дать официальный ответ позднее. Вице-президент СТЦ Павел Люлин отметил, что ситуация может привести к социальному напряжению и создать риски для арендаторов, поскольку без освидетельствования продолжать эксплуатацию техники будет запрещено.

Гендиректор Российского лифтового объединения Петр Харламов заявил, что проблема освидетельствования эскалаторов, траволаторов и подъемников для маломобильных граждан стоит очень остро.

Руководители отрасли отмечают, что подобная техника используется не только в торговых центрах, но и в бизнес-центрах, социальных и медицинских учреждениях. По данным отраслевых союзов, в 2025 году в России эксплуатируется около 12 тыс. эскалаторов и траволаторов, а также 10 тыс. подъемных платформ для инвалидов.

Директор по развитию NF PM Михаил Сафонов подчеркнул, что такие проблемы возникают, когда требования к безопасности вводят быстрее, чем создается необходимая инфраструктура.

В конце июля один из крупнейших торговых центров Европы – московский «Авиапарк» с дневной посещаемостью около 100 тыс. человек – был выставлен на продажу за 100 млрд рублей.