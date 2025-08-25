ВЦИОМ: Меньшая часть россиян считают русских особым народом

Tекст: Алексей Дегтярев

Лишь 39% респондентов посчитали русских «совершенно особым народом», а 61% высказались за то, что это такой же народ, как и остальные, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования.

Основные отличительные черты, по мнению сторонников «особости», заключались в мировоззрении и духовных ценностях (22%), душевности (15%), богатой культуре (12%), православии (12%), патриотизме (11%) и сострадании (8%); разрешалось выбрать несколько вариантов ответа.

Среди граждан от 45 до 60 лет и старше 60 лет доля считающих русских особым народом составила по 45%. В возрастной группе 18–24 лет этот показатель оказался минимальным – 23%, а 77% молодых россиян назвали русских народом, не отличающимся от других. Доля таких респондентов снижается с возрастом: среди 35–44 лет – 61%, в группах 45–60 и старше 60 лет – по 55%.

В 2000 году 71% опрошенных считал судьбу русских тяжелее, чем у других народов, а к 2025 году этот показатель снизился до 32%. Доля тех, кто считает судьбу русских легче, практически не изменилась: 2% в 2000 году и 1% в 2025-м.

Опрос проводился методом телефонного интервью среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян в мае.

