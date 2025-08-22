Российские лучники не попали на ЧМ из-за забастовки авиадиспетчеров в Канаде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские стрелки из лука пропустили юниорский чемпионат мира в Виннипеге из-за забастовки канадских авиаперевозчиков, передает ТАСС.

Президент Российской федерации стрельбы из лука Зоригто Манханов пояснил, что спортсмены и тренеры получили канадские визы в последний момент, а билеты были куплены сразу после этого. «Половина команды должна была лететь в Канаду через Дубай бортом Air Canada, другая – через Стамбул турецкими авиалиниями», – сообщил Манханов.

Однако из-за забастовки и невозможности воспользоваться зарубежными системами бронирования, российские спортсмены не смогли пересесть на другие рейсы в Дубае и вынуждены были вернуться домой. Те, кто направлялся через Стамбул, также не смогли попасть в Канаду, поскольку аэропорт Торонто не принимал рейсы. «Они плакали от обиды. Но мы ничего не могли сделать, потому что из-за санкций были очень ограничены в своих возможностях», – добавил глава федерации.

Всемирная федерация стрельбы из лука из-за масштабных сбоев в авиасообщении с Канадой отложила начало соревнований и создала координационный штаб. Некоторым командам удалось добраться до Виннипега с большой задержкой, а часть спортсменов потеряла свой спортивный инвентарь на пересадках.

Российскую команду на чемпионате должны были представить 22 спортсмена и 9 тренеров, получивших канадские визы. Среди заявленных участников были как юниоры, выступающие в классическом и блочном луке, так и юниорки в двух возрастных категориях – до 18 и до 21 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские спортсмены решили пропустить первенство Европы по гребному слалому. Российские гребцы-слаломисты ранее пропустили первенство мира из-за проблем с визами.