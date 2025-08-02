Буданов заявил об угрозе исчезновения Украины как государства

Tекст: Вера Басилая

Глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Украина может исчезнуть как государство, если ее общество не примет решение о будущем страны, передает РИА «Новости».

В интервью Наталье Мосейчук, заочно приговоренной в России к пяти годам колонии, он подчеркнул важность осознанного выбора для украинцев.

«Я коллекционирую марки, я филателист... Очень многие страны, чьи марки я разглядываю, уже не существуют...», – рассказал Буданов.

По его словам, если украинское общество не определится, Украина может стать «сюжетом очередной марки», – заявил Буданов.

Он отметил, что для сохранения независимости необходимо четко понимать цели и пути их достижения.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что развал Украины исторически предопределен.

Помощник президента России Николай Патрушев предположил, что Украина может прекратить свое существование как государство уже в 2025 году.