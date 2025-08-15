В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для realpolitik.0 комментариев
ФОМ: Путину доверяют 78% опрошенных россиян
Результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного с 8 по 10 августа среди 1,5 тыс. россиян, показали, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 78%.
Кроме того 79% участников исследования полагают, что Путин хорошо справляется с обязанностями главы государства.
За последнюю неделю доля доверяющих Путину увеличилась на 1 процентный пункт, а положительные оценки его работы выросли на 2 процентных пункта.
Половина россиян, а именно 53% опрошенных, положительно оценивают работу правительства, что на 2 процентных пункта больше по сравнению с предыдущими результатами. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин хорошо выполняет свои обязанности, заявили 58% респондентов – это на 1 процентный пункт выше прошлых показателей.
Рейтинг поддержки партии «Единая Россия» составил 43%, что на 3 процентных пункта выше прошлых значений. За КПРФ готовы проголосовать 8% россиян (минус 1 п.п.), ЛДПР поддерживают 11% (плюс 1 п.п.), «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей» – по 4% (рост на 2 и 1 п.п. соответственно).
