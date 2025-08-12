Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».9 комментариев
В Вологодской области закрылись более половины алкомаркетов
В Вологодской области с марта закрыли 354 алкомаркета
В Вологодской области после вступления в силу нового закона прекратили деятельность или продажу алкоголя 354 специализированных магазина.
Более половины алкомаркетов в Вологодской области прекратили работу или перестали продавать алкоголь с 1 марта, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в Telegram.
В начале года на территории субъекта насчитывалось 610 алкомаркетов, из них 230 федеральных и 124 региональных больше не реализуют спиртное.
За первую декаду августа на Вологодчине закрылись или отказались от продажи алкоголя восемь алкомаркетов, из которых шесть относились к федеральным сетям, а два – к региональным. В целом, сокращение числа алкомаркетов коснулось всех крупных городов области.
В частности, в Вологде из 118 алкомаркетов 93 уже закрыты или прекратили продажу спиртного. В Череповце из 265 подобных магазинов не работают или не продают алкоголь 167, причем в этом месяце здесь прекратили реализацию алкоголя два региональных и три федеральных алкомаркета.
Напомним, с 1 августа лицензирующий орган аннулировал разрешение на розничную торговлю алкоголем в регионе сети «Красное & Белое», что стало следствием областного закона об ограничении продажи алкоголя и нарушений федеральных требований. Губернатор Филимонов посоветовал сети продавать хлеб. Однако пресс-служба компании «Красное и белое» опровергла сообщения о своем уходе из Вологодской области. Управляющая сетью «Красное & Белое» компания подала в суд в Вологодской области, слушания назначены на конец августа.