Политолог Мартынов: Калужский управленческий опыт перенимают другие регионы Росии

Tекст: Олег Исайченко

«Калужская область демонстрирует высокий уровень инфраструктурного развития. Регион традиционно находится в фокусе внимания федерального центра и уже несколько лет подряд удерживает лидерские позиции в социальной сфере. Кроме того, именно здесь внедряются инновационные управленческие практики, которые затем тиражируются по всей стране», – сказал Алексей Мартынов, директор института новейших государств.

«Поэтому большое количество визитов в Калугу представителей федеральной власти удивления не вызывает. Недавно, например, в область приезжала вице-премьер Татьяна Голикова, которая с огромным интересом ознакомилась с успехами субъекта в сфере здравоохранения. Особое внимание она уделила реализации проекта «Новая регистратура», – подчеркивает он.

«В конце июля регион посетила и министр культуры Ольга Любимова. Значимую поддержку ведомства получил проект нового музей-заповедника в Тарутино, который посвящен памяти героев Отечественной войны 1812 года. Она же высоко оценила и деятельность местного Театра юного зрителя», – добавляет собеседник.

«Министр труда и социальной защиты Антон Котяков также приезжал в Калугу. Этот регион давно превратился в опорный пункт нескольких федеральных проектов в сфере профессионального образования. В области готовят первоклассных специалистов, которые модернизируют экономику всей страны», – отмечает эксперт.

«Все это обеспечило впечатляющие успехи Калужской области, которая стала настоящей витриной российского развития: здесь стабильно растут экономические и социальные показатели, реализуются масштабные стройки. Наши иностранные партнеры, включая послов 14 африканских государств, лично оценили достижения региона», – пояснил он.

«Разумеется, в этом контексте нельзя не отметить и немалые заслуги губернатора региона – Владислава Шапшы. Он проводит выверенную, образцовую политику, способствующую всестороннему развитию области. Уверен, что на грядущих выборах граждане вновь окажут ему значительную поддержку», – заключил Мартынов.

Напомним, летом 2025 года Калужскую область посетили многие представители федерального руководства. Так, в июле в регион прибыла вице-премьер Татьяна Голикова, которая приняла участие в открытии новой детско-взрослой поликлиники, пишет РИА «Новости». Она отметила, что данное учреждение выдерживает конкуренцию на уровне Москвы.

В свою очередь министр культуры Ольга Любимова посетила областной Театр юного зрителя, здание которого было реконструировано в рамках нацпроекта «Культура». Она также сообщила, что в 2027 году в региональном центре планируется проведение юбилейного фестиваля «Старейшие театры Калуги».

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков ознакомился с работой местной лаборатории «Беспилотная авиация». За 2024-2025 годы это место стало центром обучения 969 специалистов. Техническое оснащение объекта позволяет проводить полный цикл работ по данному направлению: от проектирования до сборки и эксплуатации.