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    Путин отверг ультиматумы Трампа
    Лукашенко заявил об ошибке Киева в переговорах с Россией
    Американист назвал три сценария санкционной политики Трампа в отношении России
    Актер Глотов умер в своей квартире на северо-западе Москвы
    Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
    Путин: В России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник»
    Путин: Среди бойцов ВС России нет ни одной напрасной потери
    МИД Румынии потребовал убрать российский флаг возле музея Тулчи
    Скончался поэт и публицист Андрей Полонский
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как России принять обратно блудных сыновей

    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    22 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Интернетов будет много

    Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Словесное людоедство – это не по-русски

    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    37 комментариев
    1 августа 2025, 18:55 • Новости дня

    Эксперт: Калужская область становится витриной развития России

    Политолог Мартынов: Калужский управленческий опыт перенимают другие регионы Росии

    Эксперт: Калужская область становится витриной развития России
    @ Пресс-служба Законодательного Собрания области

    Tекст: Олег Исайченко

    Калужская область активно внедряет передовые управленческие практики, благодаря чему демонстрирует впечатляющие результаты в социально-экономической сфере, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Летом 2025 года Калужскую область посетило большое количество представителей федеральной власти и зарубежных делегаций.

    «Калужская область демонстрирует высокий уровень инфраструктурного развития. Регион традиционно находится в фокусе внимания федерального центра и уже несколько лет подряд удерживает лидерские позиции в социальной сфере. Кроме того, именно здесь внедряются инновационные управленческие практики, которые затем тиражируются по всей стране», – сказал Алексей Мартынов, директор института новейших государств.

    «Поэтому большое количество визитов в Калугу представителей федеральной власти удивления не вызывает. Недавно, например, в область приезжала вице-премьер Татьяна Голикова, которая с огромным интересом ознакомилась с успехами субъекта в сфере здравоохранения. Особое внимание она уделила реализации проекта «Новая регистратура», – подчеркивает он.

    «В конце июля регион посетила и министр культуры Ольга Любимова. Значимую поддержку ведомства получил проект нового музей-заповедника в Тарутино, который посвящен памяти героев Отечественной войны 1812 года. Она же высоко оценила и деятельность местного Театра юного зрителя», – добавляет собеседник.

    «Министр труда и социальной защиты Антон Котяков также приезжал в Калугу. Этот регион давно превратился в опорный пункт нескольких федеральных проектов в сфере профессионального образования. В области готовят первоклассных специалистов, которые модернизируют экономику всей страны», – отмечает эксперт.

    «Все это обеспечило впечатляющие успехи Калужской области, которая стала настоящей витриной российского развития: здесь стабильно растут экономические и социальные показатели, реализуются масштабные стройки. Наши иностранные партнеры, включая послов 14 африканских государств, лично оценили достижения региона», – пояснил он.

    «Разумеется, в этом контексте нельзя не отметить и немалые заслуги губернатора региона – Владислава Шапшы. Он проводит выверенную, образцовую политику, способствующую всестороннему развитию области. Уверен, что на грядущих выборах граждане вновь окажут ему значительную поддержку», – заключил Мартынов.

    Напомним, летом 2025 года Калужскую область посетили многие представители федерального руководства. Так, в июле в регион прибыла вице-премьер Татьяна Голикова, которая приняла участие в открытии новой детско-взрослой поликлиники, пишет РИА «Новости». Она отметила, что данное учреждение выдерживает конкуренцию на уровне Москвы.

    В свою очередь министр культуры Ольга Любимова посетила областной Театр юного зрителя, здание которого было реконструировано в рамках нацпроекта «Культура». Она также сообщила, что в 2027 году в региональном центре планируется проведение юбилейного фестиваля «Старейшие театры Калуги».

    Министр труда и социальной защиты Антон Котяков ознакомился с работой местной лаборатории «Беспилотная авиация». За 2024-2025 годы это место стало центром обучения 969 специалистов. Техническое оснащение объекта позволяет проводить полный цикл работ по данному направлению: от проектирования до сборки и эксплуатации.

    1 августа 2025, 11:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил цели визита Уиткоффа в Россию

    Политолог Минченко: Визит Уиткоффа в Россию – это шанс переломить негативную динамику

    Эксперт объяснил цели визита Уиткоффа в Россию
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У американского эмиссара Стива Уиткоффа в России могут состояться встречи с представителями МИД и администрации президента, а также с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Это может переломить негативную динамику в политике американской администрации в отношении Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал сообщение о предстоящем визите Уиткоффа в Россию.

    «Стив Уиткофф очень близок к Дональду Трампу и фактически считается членом его семьи. Визит в Россию – это шанс переломить негативную динамику, существующую в американской администрации по отношению к Москве», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    По его мнению, у спецпосланника главы Белого дома может быть намечено несколько треков: первый – встречи с представителями российского внешнеполитического ведомства и администрации президента; второй – переговоры с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. «Посмотрим, как будут развиваться события», – добавил собеседник.

    Политолог также счел неудивительным, что перед визитом в Россию Уиткофф отправится в Израиль и сектор Газа. «Он в первую очередь спецпредставитель по ближневосточному урегулированию. Кроме того, эта тема в повестке дня администрации США имеет гораздо большее значение, чем Россия и украинский кризис. Это связано с целым рядом причин», – пояснил Минченко.

    «Во-первых, в Штатах очень сильное еврейское лобби. Так, республиканская база – это протестанты, а они питают особые чувства к Израилю, к народу Ветхого Завета. Поэтому для значительной части республиканцев поддержка Тель-Авива – не просто какая-то геополитическая ставка, это прямо вытекает из их религиозных верований», – детализировал собеседник.

    «Кроме того, в регионе складывается кризисная ситуация. Целый ряд стран после выступления Франции, которое поддержала Британия, планируют признать палестинское государство. Россия и Украина на фоне происходящего на Ближнем Востоке поворота меркнут для американской стороны», – заключил Минченко.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал визит Стива Уиткоффа в Россию. «Да, он поедет в Израиль, а затем в Россию, хотите верьте, хотите нет», – сказал президент США в ответ на вопрос журналистов о поездке спецпосланника на Ближний Восток. В Белом доме сообщали, что Уиткофф посетит сектор Газа 1 августа.

    Также Трамп заявил, что Вашингтон собирается ввести рестрикции против Москвы после истечения десятидневного срока в связи с урегулированием ситуации на Украине. Но он добавил, что не очень верит в действенность этого метода.

    «Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его (Владимира Путина) беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», – сказал американский лидер. Он также снова повторил, что этого конфликта не должно было быть. «Это война Джо Байдена. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – сказал Трамп.

    Напомним, Уиткофф неоднократно посещал Россию, его в том числе принимал Владимир Путин. Последний визит состоялся в апреле. Тогда стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров Москвы и Киева. После этого в Стамбуле прошли три раунда переговоров российской и украинской делегаций.

    В конце июля Уиткофф в разговоре с Fox News выразил уверенность, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено, передает РИА «Новости». «Президент Трамп прав: эта война никогда не должна была начаться», – сказал он, отметив, что если удастся найти решение, «это станет важным моментом».

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    1 августа 2025, 06:35 • Новости дня
    Губернатор Камчатки заявил о «вопиющем провале в безопасности» аэропорта
    Губернатор Камчатки заявил о «вопиющем провале в безопасности» аэропорта
    @ vsolodovbrief

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил о вопиющем провале обеспечения безопасности в новом терминале аэропорта, который удалось выявить из-за землетрясения 30 июля.

    «Декоративные потолочные панели не выдержали нагрузки, деформировались и выпали из креплений, создав угрозу жизни и здоровью людей», – отметил Солодов в Telegram-канале.

    Губернатор региона добавил о необходимости проявления хладнокровия и профессионализма каждым сотрудником аэропорта в экстренных ситуациях.

    «Недостаточная готовность персонала к работе в условиях чрезвычайной ситуации абсолютно неприемлема и недопустима. Проконтролирую каждый этап устранения этих недоработок», – подчеркнул он.

    Напомним, 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало самым мощным событием за всю историю наблюдений в этом регионе. Поднявшаяся после землетрясения волна цунами частично подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Камчатке зафиксировали серию афтершоков после землетрясений.

    Ученые в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявили, что афтершоковый процесс после землетрясения затянется на месяцы.

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    31 июля 2025, 13:33 • Видео
    Макрон стал худшим

    Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

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    1 августа 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин: В России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник»
    Путин: В России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник»
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о выпуске первой серийной ракеты «Орешник».

    По словам главы государства, первый серийный «Орешник» уже поступил в войска, передает ТАСС.

    «У нас произведен первый серийный комплекс «Орешник». Первая серийная ракета. И она поступила в войска», – сказал Путин.

    В ноябре 2024 года Путин заявил о начале серийного производства «Орешника». Он отмечал, что «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что «Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО.

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    1 августа 2025, 02:30 • Новости дня
    Трамп заявил, что «опечален действиями России»
    Трамп заявил, что «опечален действиями России»
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп выступил в четверг в Белом доме перед прессой и ответил на вопросы об успехах на пути разрешения украинского конфликта.

    «Я думаю то, что делает Россия, очень печально. Много россиян гибнет. У вас много русских, но не мало и умирает. Украинцы умирают», – сказал Трамп в ходе беседы с прессой в Белом доме.

    Глава Белого дома снова напомнил, что вынужден разрешать конфликт, в который страну погрузил его предшественник Джо Байден.

    «Это война Байдена. Глупо было ввязываться в эту войну. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – добавил он.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







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    9 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о введении санкций против России после истечения десятидневного срока в связи с ситуацией на Украине, добавив, что не очень верит в действенность этого метода.

    В Госдепе также заявили, что Трамп может ввести вторичные санкции на продажи российской нефти, а также секторальные рестрикции в банковской сфере, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (19)
    1 августа 2025, 00:25 • Новости дня
    Трамп выразил сомнение в собственном методе достижения мира на Украине
    Трамп выразил сомнение в собственном методе достижения мира на Украине
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме, объявил о введении санкций против России после истечения десятидневного срока в связи с урегулированием ситуации на Украине, добавив, что не очень верит в действенность этого метода.

    «Вообще-то это работа (экс-президента Джо) Байдена, не моя, но я сказал, что если я войду (в Белый дом) снова, то это прекратится. Я считаю, что действия России очень печальны. Много россиян гибнет, украинцы умирают <...>. Мы ничего не платим за эту войну. Скажу вам вот что: ее нужно остановить. Это позор. Столько людей гибнет. Они теряют людей в городах, потому что их обстреливают ракетами. Мы введем санкции. Не знаю, беспокоят ли его (президента России Владимира Путина) санкции. Они знают о санкциях. Я знаю о санкциях и пошлинах лучше всех. Но не знаю, повлияют ли они на ситуацию», – сказал американский лидер в Белом доме.

    Трамп добавил, что Европа крайне расстроена и снова повторил, что этой войны не должно было быть.

    «Это война Байдена. Глупо было ввязываться в эту войну. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – добавил он.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







    Результаты
    9 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что ему нет дела до «мертвой экономики» России. До этого Трамп признавался, что не уверен в эффективности стратегии санкций против России.

    В Госдепе заявили, что Трамп может ввести вторичные санкции на продажи российской нефти, а также секторальные рестрикции в банковской сфере, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (8)
    1 августа 2025, 14:15 • Новости дня
    ЛДПР предложила отменить бесплатное обучение мигрантов в старших классах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут в Госдуму законопроект, ограничивающий бесплатное обучение мигрантов в 10–11-х классах российских школ.

    Иностранные граждане и лица без гражданства смогут учиться только за свой счет, если иное не предусмотрено международными договорами или федеральными законами, передает ТАСС.

    В пояснительной записке подчеркивается, что бесплатное обучение будет доступно только в исключительных случаях.

    «Наши образовательные учреждения заполонили тысячи детей мигрантов. Особенно тесно стало в 10–11-х классах. Педагоги перегружены, соответственно, падает качество преподавания, значительная часть пришлых, нерусских учеников имеет низкую успеваемость, что замедляет темп обучения и мешает русским старшеклассникам, не говоря уже о склонности подростков-мигрантов к агрессии и криминалу. Но главное – на всю эту орду тратятся огромные государственные средства, причем из кармана русских же родителей», – заявил Слуцкий.

    По его словам, принятие законопроекта поможет снизить нагрузку на бюджет и образовательную инфраструктуру, а также повысить качество учебного процесса за счет снижения перегрузки учителей.

    Ранее в Госдуме предложили отменить бесплатное образование детям мигрантов.

    Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, закрепивший обязанность образовательных ведомств предоставлять МВД сведения о зачислении и тестировании детей мигрантов.

    Напомним, в России находятся более 638 тыс. детей мигрантов, и примерно половина из них не посещают учебные заведения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что к тесту на знание русского языка допустили только 335 из 1762 заявившихся детей-мигрантов, а успешно сдали его 27 человек.

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    31 июля 2025, 23:30 • Новости дня
    МИД Сирии назвал встречу Путина с аш-Шейбани началом нового этапа между странами

    Tекст: Ирма Каплан

    Историческая встреча президента России Владимира Путина и министра иностранных дел переходного правительства Сирии Асаада аш-Шейбани стала началом нового этапа политического и военного взаимопонимания между Сирией и Россией, завили в МИД республики.

    «Министр иностранных дел переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шайбани подтвердил начало нового этапа политического и военного взаимопонимания между двумя странами, основанного на уважении суверенитета Сирии и поддержке единства сирийской территории», – приводит агентство SANA заявление внешнеполитического ведомства республики.

    Там добавили, что российский лидер подчеркнул абсолютное неприятие Россией любого вмешательства Израиля или его попыток разделить Сирию и подтвердил приверженность Москвы поддержке республики в ее восстановлении и стабильности.

    В ходе встречи министр Сирии подчеркнул приверженность защите всех своих граждан, независимо от их этнического происхождения, а также необходимость решения проблем, связанных с наследием прежнего режима, как в политическом, так и в структурном плане, чтобы это служило будущему Сирии.

    В МИД Сирии отметили, что состоявшаяся встреча является убедительным политическим индикатором начала процесса восстановления сирийско-российских отношений, укрепления регионального баланса и расширения прав и возможностей сирийского государства.

    «Сирия предостерегает Израиль от вмешательства, которое толкает страну к хаосу, и подтверждает, что двери Сирии открыты для всех, кто уважает ее суверенитет и единство и сохраняет ее безопасность и стабильность», – заявили сирийские  дипломаты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва выразила благодарность Дамаску за усилия по обеспечению безопасности россиян и охраняемых объектов в Сирии на фоне текущей нестабильной обстановки.

    В четверг президент Путин встретил в Кремле министра иностранных дел переходного правительства Сирии Асаада аш-Шейбани, прибывшего с делегацией.

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    1 августа 2025, 05:43 • Новости дня
    Боец «Руси» с позывным «Асыл» десять суток держал опорпункт в Часовом Яре

    Tекст: Ирма Каплан

    В ходе освобождения Часова Яра боец отряда «Русь» Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск с позывным «Асыл» десять дней в одиночку без еды и воды оборонял позицию, рассказал командир штурмовой роты с позывным «Миссионер».

    По словам «Миссионера, группа «Асыла» должна была прикрывать левый фланг,  чтобы не дать противнику ударить во фланг двухсотой бригады.

    «Они двигались с левого фланга, и они прошли определенный участок, закрепились на нем, после чего противник начал давить на наши позиции, и «Асыл» 10 дней оборонял данный опорник и не давал противнику пройти во фланг двухсотой бригады, находясь при этом без еды и воды, на морально-волевых качествах», – рассказал «Миссионер» ТАСС.

    Он добавил, что в Часовом Яре бойцы проявляли нечеловеческие мужество, героизм и отвагу.

    «Все прекрасно знали, что данный город нужно удержать и выбивать оттуда противника всеми силами – моральными, физическими. Героическую работу проделали люди», – добавил командир штурмовиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны в четверг сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Вооруженные силы России вывели большую часть жителей Часова Яра.

    Во время эвакуации гражданских из Часова Яра бойцы добровольческого корпуса «Русь» подвергались атакам ВСУ, но продолжали спасать людей.

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    1 августа 2025, 15:21 • Новости дня
    Лукашенко заявил об ошибке Киева в переговорах с Россией

    Лукашенко: Украинцы требуют невозможного в рамках урегулирования конфликта

    Лукашенко заявил об ошибке Киева в переговорах с Россией
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинская сторона совершает ошибку, требуя невозможного на публике, а такие вопросы должны решаться за столом переговоров.

    Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул: «У украинцев ошибка, а я за этим наблюдаю, в том, что они требуют невозможного. То, что они говорят, и то, что предлагает Россия, – это только что президент озвучил – это за столом переговоров решается. Там могут быть компромиссы, отступления, повороты, развороты, а вот так в лоб – это на публику. Это к тому, что мы говорим много, а делать ничего не хотим», передает ТАСС.

    Лукашенко также выразил полную поддержку позиции Путина по переговорам с Украиной. По его словам, белорусская сторона «абсолютно поддерживает» российскую, а глава государства отметил важность переговорного процесса даже во время боевых действий.

    Президент Белоруссии добавил, что вести диалог необходимо всегда, независимо от ситуации на фронте. Он также отметил, что публичные заявления украинских представителей расходятся с реальными возможностями урегулирования конфликта.

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не возражает против паузы в переговорах с Киевом, если украинские власти считают ее необходимой.

    На прошлой неделе в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Встреча длилась около 40 минут.

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    1 августа 2025, 02:13 • Новости дня
    Лавров заявил о вырождении глав нынешней Европы в лидеров «Четвертого рейха»
    Лавров заявил о вырождении глав нынешней Европы в лидеров «Четвертого рейха»
    @ Vyacheslav Nemyshev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Сегодня Европа почти полностью погрузилась в русофобский угар, а ее милитаризация становится, по сути, бесконтрольной, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Напрашиваются прямые исторические параллели: современная Германия, да и вся Европа при нынешних лидерах вырождаются в подобие «Четвертого рейха». Ситуация более чем тревожная, и ОБСЕ вряд ли чем-то может помочь», – заявил Лавров «Российской газете».

    Глава МИД России напомнил, как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах собрать 800 млрд евро якобы на оборонные нужды.

    Как немецкий канцлер Фридрих Мерц призывает вооружать Германию, заниматься вопросом о всеобщей воинской повинности, видимо, как перед Первой и Второй мировыми войнами создавать самую сильную регулярную армию в Европе, заметил Лавров.

    Не отстает и министр обороны ФРГ, посмевший заявить о готовности убивать русских солдат, напомнил министр.

    «Неудивительно, что в условиях развязанной Западом оголтелой кампании против России ОБСЕ провалила свою роль», – констатировал Лавров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Германия усиливает антироссийскую риторику и занимает лидирующую позицию в русофобских настроениях в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что ежедневные заявления европейских лидеров и обсуждения усиления военного потенциала Германии указывают на стремление Европы нанести поражение России.

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    1 августа 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин подтвердил освобождение Часова Яра российскими войсками
    Путин подтвердил освобождение Часова Яра российскими войсками
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подтвердил взятие Часова Яра в ДНР, подчеркнув, что этот населенный пункт перешел под контроль российских военных несколько дней назад.

    «Совсем недавно слышали, что взят новый населенный пункт – Часов Яр. Достаточно большой населенный пункт. Мы уже слышали о том, что «это не соответствует действительности». Я могу сказать, что это полностью соответствует действительности. Более того, Минобороны [России] объявило [об этом], по-моему, вчера, на самом деле Часов Яр был взят несколько дней назад», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    Президент России отметил, что руководство Украины не осведомлено об освобождении Часова Яра российскими войсками, что, по его словам, является их проблемой. «Такие заявления о том, что с нашей стороны это неверная информация, говорят о том, что высшее политическое руководство Украины не очень информировано о ходе происходящих событий. Это уже их проблемы», – сказал Путин.

    Путин добавил, что накануне несколько раз обсуждал ситуацию в зоне СВО с министром обороны России Андреем Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. По его словам, он специально уточнил у руководства Минобороны, как следует отвечать журналистам на вопросы о ситуации на СВО. Президент отметил, что ему посоветовали «отвечать честно».

    Накануне Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.

    Американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик назвал освобождение Часова Яра поворотным моментом.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как скоро освобождение Часова Яра откроет Армии России путь к Славянску и Краматорску.

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    1 августа 2025, 09:20 • Новости дня
    Лукашенко собрался приехать в Россию для личной встречи с Путиным
    Лукашенко собрался приехать в Россию для личной встречи с Путиным
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию, где намерен в неформальной атмосфере обсудить развитие двусторонних отношений с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправится в Россию с рабочим визитом, передает ТАСС. В ходе поездки запланирована личная встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет в формате «один на один».

    Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы белорусского государства, отметил, что Лукашенко рассчитывает обсудить с российским лидером вопросы союзных проектов, международную повестку и проблемы региональной безопасности.

    Ранее Лукашенко заявил, что Россия является гарантом безопасности для Белоруссии.

    До этого Путин и Лукашенко ранее провели телефонный разговор.

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    1 августа 2025, 10:48 • Новости дня
    Лукашенко вылетел в Россию на встречу с Путиным

    Президент Белоруссии Лукашенко вылетел в Россию на встречу с Путиным

    Лукашенко вылетел в Россию на встречу с Путиным
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Россию, где запланировано проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Александр Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС. Информацию о поездке опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого», также размещена видеозапись вылета Лукашенко.

    Ожидается, что главы государств проведут личную встречу для обсуждения текущих вопросов сотрудничества.

    В последний раз Лукашенко и Путин встречались в конце июня в Минске. Тогда переговоры проходили в рамках Евразийского экономического форума и заседания Высшего Евразийского экономического совета.

    Ранее пресс-служба Лукашенко информировала, что встреча глав государств пройдет в формате один на один.

    Лукашенко рассчитывает обсудить с Путиным развитие белорусско-российских отношений, союзные проекты, международную повестку и вопросы региональной безопасности.

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    1 августа 2025, 16:12 • Новости дня
    Лукашенко: Если бы Россия и Евросоюз объединились, это была бы очень мощная сила
    Лукашенко: Если бы Россия и Евросоюз объединились, это была бы очень мощная сила
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о колоссальной мощи, которую имел бы союз России и Европейского союза.

    По его словам, такой альянс мог бы стать по-настоящему сильным, но на Западе этого не осознают, передает ТАСС.

    «Если бы Россия и Евросоюз объединились, это была бы очень мощная сила. Но на Западе этого не понимают», – сказал он.

    Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал Россию дистанцироваться от Европы. Глава МИД России Сергей Лавров заявил о стремлении Европы всерьез «нанести поражение» России.

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    1 августа 2025, 14:59 • Новости дня
    Путин заявил о попытке Запада остановить наступление России на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны, ранее добивавшиеся стратегического поражения России на Украине, сейчас сконцентрированы на попытках остановить наступление Вооруженных сил России, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, западные государства, еще недавно настаивавшие на необходимости нанести России поражение, теперь всеми средствами, включая обещания, угрозы и поставки вооружения, пытаются затормозить продвижение российских войск, передает ТАСС.

    «Совсем недавно наши недруги, недоброжелатели, говорили о необходимости нанесения России стратегического поражения на поле боя. А сегодня у них другая, одна, но пламенная страсть – остановить наше наступление во что бы то ни стало. Либо обещаниями хорошей жизни, либо какими-то угрозами, либо довооружением, доукомплектованием ВСУ», – заявил Путин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как расширяется наступление российских войск в Днепропетровской области. Также сообщалось, что Донбасс приблизился к решающей стадии освобождения.

    В июне глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о наступлении российской армии на Покровском и Сумском направлениях.

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    Лукашенко: Если бы Россия и Евросоюз объединились, это была бы очень мощная сила
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