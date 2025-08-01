Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.3 комментария
Акинфеев пошутил о плове после перехода Файзуллаева из ЦСКА в Турцию
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал уход полузащитника Аббосбека Файзуллаева в «Истанбул Башакшехир».
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о трансфере Аббосбека Файзуллаева в турецкий клуб «Истанбул Башакшехир», передает RT.
В социальных сетях Акинфеев пожелал игроку удачи и с юмором отметил: «Подсадил на плов и улетел. Удачи, Аббосик».
Полузащитник Файзуллаев в прошлом сезоне сыграл за ЦСКА 27 матчей в Российской премьер-лиге, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами. Турецкий клуб «Истанбул Башакшехир» объявил о подписании контракта с футболистом 30 июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, футболисты и тренеры ЦСКА и «Зенита», а также руководители клубов были внесены в украинскую базу данных «Миротворец».