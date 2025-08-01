Акинфеев пошутил о плове после перехода Файзуллаева из ЦСКА в Турцию

Новый президент Польши провел жесткий разговор с Зеленским

Президент Польши Навроцкий потребовал от Зеленского изменить историческую политику Киева

Tекст: Вера Басилая

По словам будущего пресс-секретаря Навроцкого Рафала Леськевича, новая польская власть требует пересмотра подхода к вопросам, которые для поляков остаются принципиальными, и ожидает, что подобные изменения обязательно произойдут, передает ТАСС.

Леськевич сообщил, что эти темы станут предметом будущих переговоров между президентами двух стран.

Беседа состоялась по инициативе Зеленского, который поздравил Навроцкого с победой на выборах. При этом польский лидер заверил, что Варшава продолжит поддерживать Киев в конфликте с Россией.

Ранее Навроцкий неоднократно обвинял власти на Украине и лично Зеленского в недостаточной благодарности Польше. Он также заявлял, что Украина не сможет стать членом НАТО или Евросоюза, пока в стране преобладает бандеровская идеология и не решена проблема перезахоронения жертв Волынской резни.

Ранее будущий начальник канцелярии избранного президента Польши Павел Шефернакер заявил, что украинские власти не проявляют желания улучшать отношения с Польшей.

Глава министерства национального образования Польши Барбара Новацкая потребовала от Украины срочно пересмотреть школьные учебники по поводу описания событий на Волыни 1943–1947 годов.

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий отметил, что Украина до сих пор не выполнила ряд требований Варшавы, включая вопрос перезахоронения жертв Волынской резни.

