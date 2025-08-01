На форуме «Территория смыслов» сформировали проекты развития госслужбы в России

Более 600 молодых государственных и муниципальных служащих, участников спецоперации и сотрудников бюджетных учреждений собрались на смене «Служение» 11-го всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

Основной темой стало формирование предложений по укреплению государственного суверенитета и роли служения как ключевой ценности современной госслужбы.

В дискуссиях участвовали представители 44 ведомств и организаций, эксперты, а также заместитель начальника управления президента по общественным проектам Александр Журавский, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога и генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Служить Отечеству – значит служить большой семье. Патриотизм, нравственные идеалы и историческая память делают гражданское общество единым», – заявил Журавский.

На панельной дискуссии «Время новых Героев» обсуждались качества современного госслужащего, а также значимость перенятия опыта участников СВО. Ключевые темы смены включили личную ответственность, профессиональный рост и развитие кадровых практик для укрепления государственной системы.

По итогам смены участники выработают предложения по продвижению концепции служения среди молодежи. Лучшие ведомственные макеты попадут в разработку Национальной системы практик государственного служения. Также участники смогут подать проекты на грантовый конкурс Росмолодежи и получить финансирование на их реализацию.