Tекст: Ирма Каплан

«Родственники украинских неонацистов 24-й отдельной штурмбригады «Айдара» (батальон признан террористическим и запрещен в России – прим. ВЗГЛЯД) в социальных сетях опубликовали фотографию 1-й штурмовой роты, которая в полном составе в июле была уничтожена «Северянами» в районе Бессаловки», – сообщили бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

Бойцы рассказали, как противник десять раз пытался безуспешно контратаковать: по две атаки в окрестностях Яблоновки, Андреевки, села Садки и четыре – в Юнаковке.

В десяти контратаках были задействованы более 80 человек, из которых половина уничтожена, остальные, бросив раненых, бежали.

«Подразделения ВДВ продолжили наступление в Юнаковке и прилегающих лесных массивах. Продвижение составило до 200 м, уничтожено свыше 30 человек живой силы противника. В районе Новоконстантиновки (село Перше Травня) подразделения морской пехоты нашей группировки продвинулись на более чем 300 м», – сказано в посте.

На Харьковском направлении тяжелые бои идут в районе сел Хатнее и Меловое. На Великобурлукском направлении «Северяне» уничтожили восемь боевых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой. На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены 14 штурмовых групп и несколько минометных расчетов ВСУ.

«За сутки потери противника составили свыше 185 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 65 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны в четверг сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Вооруженные силы России вывели большую часть жителей Часова Яра.

Во время эвакуации гражданских из Часова Яра бойцы добровольческого корпуса «Русь» подвергались атакам ВСУ, но продолжали спасать людей, тогда как боец отряда «Русь» с позывным «Асыл» десять дней в одиночку без еды и воды оборонял позицию.