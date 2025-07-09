Захарова назвала настоящим «золотым миллиардом» трудящихся людей

Tекст: Валерия Городецкая

«Золотым надо называть не один миллиард, а вот те семь, – я не знаю сейчас общее количество населения [планеты], восемь или семь с чем-то [млрд], – вот те самые люди, которые создают своим трудом продукт, дают реальный результат, которые ходят на работу, которые не эксплуатируют других. Вот они и есть золотые миллиарды, на которых все и строится», – сказала она в эфире радио Sputnik.

Захарова отметила, что всегда с безальтернативным уважением относилась к человеку труда. Она добавила, что считает утопические модели и различные идеологические концепции далекими от себя и своей семейной традиции, где главными ценностями были работа и созидание.

Захарова призвала не считать «золотым миллиардом» тех, кто занимается лишь эксплуатацией и спекуляциями, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что современная финансовая система в мире выстроена так, чтобы обслуживать только интересы стран «золотого миллиарда», и это необходимо менять.