В наши дни возродить цензуру невозможно даже чисто технически. Государство не обладает монополией на информацию – и уже никогда не сможет ее восстановить. Когда со смартфона вы можете вещать хоть на весь мир – почту, телеграф, да и типографии захватывать бессмысленно. Так стоит ли пробовать?3 комментария
Захарова назвала настоящим «золотым миллиардом» трудящихся людей
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула необходимость называть «золотым миллиардом» не узкий круг эксплуататоров, а миллиарды тружеников мира.
«Золотым надо называть не один миллиард, а вот те семь, – я не знаю сейчас общее количество населения [планеты], восемь или семь с чем-то [млрд], – вот те самые люди, которые создают своим трудом продукт, дают реальный результат, которые ходят на работу, которые не эксплуатируют других. Вот они и есть золотые миллиарды, на которых все и строится», – сказала она в эфире радио Sputnik.
Захарова отметила, что всегда с безальтернативным уважением относилась к человеку труда. Она добавила, что считает утопические модели и различные идеологические концепции далекими от себя и своей семейной традиции, где главными ценностями были работа и созидание.
Захарова призвала не считать «золотым миллиардом» тех, кто занимается лишь эксплуатацией и спекуляциями, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что современная финансовая система в мире выстроена так, чтобы обслуживать только интересы стран «золотого миллиарда», и это необходимо менять.