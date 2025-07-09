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Нетаньяху обсудил с Трампом последствия «победы над Ираном»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о переговорах в США, где обсуждались победа над Ираном и усилия по освобождению заложников.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о прошедшей встрече с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.
В своем видеообращении, записанном в Вашингтоне и распространенном его канцелярией, Нетаньяху сообщил, что обсуждал с Трампом последствия и возможности «великой победы» над Ираном. По его словам, открываются новые перспективы для расширения «Авраамовых соглашений» и укрепления мира в регионе.
Нетаньяху также отметил, что израильская сторона «интенсивно работает» над развитием этих соглашений. Кроме того, премьер сообщил о беседе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, в ходе которой основное внимание было уделено усилиям по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников.
«Мы не оставляем этого ни на мгновение», – подчеркнул Нетаньяху, говоря о работе по возвращению похищенных. Он добавил, что Израиль полон решимости добиться реализации всех целей войны в секторе Газа, включая освобождение заложников и уничтожение потенциала ХАМАС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В регионе наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. ООН обвинила Израиль в создании препятствий для работы гуманитарных организаций в Палестине.