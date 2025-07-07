Стало известно о слежке СБУ в европейском консульстве Николаева

Tекст: Дмитрий Зубарев

Служба безопасности Украины осуществила операцию по установке средств технической разведки и сбору данных в одном из дипломатических представительств европейской страны в Николаеве, передает ТАСС со ссылкой на турецкую газету Aydinlik. Газета утверждает, что располагает внутренними документами СБУ, подтверждающими эту информацию.

Издание опубликовало фотографию служебной характеристики на подполковника николаевского отдела СБУ Владимира Безрука, который, согласно документу, возглавлял операцию по техническому проникновению в помещения диппредставительства. Документ датирован мартом 2024 года, однако не содержит точной даты, подписи или печати и составлен начальником николаевского отдела СБУ бригадным генералом Дмитрием Неведровым.

В характеристике говорится: «Безрук реализовал оперативное техническое проникновение в служебные помещения одного из европейских дипломатических представительств в городе Николаеве». Также отмечается, что это консульство использовалось иностранными спецслужбами для организации провокаций и кризисных ситуаций в регионе.

В документе подчеркивается, что благодаря внедрению средств слежения СБУ «удалось существенно снизить количество провокационных действий в отношении отдельных представителей региональных властей». Безрука предлагается представить к награде ведомственным знаком «За отвагу».

Какой именно стране принадлежит дипломатическое представительство, в публикации не уточняется. Согласно открытым источникам, в Николаеве зарегистрировано несколько почетных консульств европейских государств.

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