Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Bild, немецкий военный эксперт Томас Тайнер из Университета бундесвера в Мюнхене заявил, что поставки американских боеприпасов, особенно ракет к системам Patriot, имеют решающее значение для противовоздушной обороны Украины. «Без систем Patriot Украина полностью обречена. Если они будут сдержанно использовать ракеты HIMARS, то возможно им их хватит до сентября. В случае с Patriot очень многое зависит от натиска России. Если они будут поражать много целей, то весь запас систем может быть израсходован за одну-две недели, а после Киев будет беззащитен», – отметил Тайнер.

Эксперт подчеркнул, что в случае прекращения поставок ПВО Украины перестанет существовать в течение недели. Также он обратил внимание на неочевидное последствие нехватки ракет для Patriot: по его словам, украинские военные будут вынуждены отвести из Киева комплексы малой и средней дальности, такие как немецкий IRIS-Т, чтобы избежать их уничтожения российскими баллистическими ракетами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британский журнал The Spectator заявил, что США нашли самый быстрый способ добиться мира на Украине – прекратить поддержку Киева. Американская конгрессвумен предложила полностью прекратить военную помощь Киеву. Издание Bild сообщило, что Германия готова приобрести для Украины зенитные комплексы Patriot и ракеты к ним.