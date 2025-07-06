Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.35 комментариев
Bild: Противовоздушная оборона Украины без США исчезнет через неделю
На фоне возможного прекращения поставок вооружений из США Украина может полностью лишиться ПВО за одну неделю, сообщила газета Bild.
Как сообщает Bild, немецкий военный эксперт Томас Тайнер из Университета бундесвера в Мюнхене заявил, что поставки американских боеприпасов, особенно ракет к системам Patriot, имеют решающее значение для противовоздушной обороны Украины. «Без систем Patriot Украина полностью обречена. Если они будут сдержанно использовать ракеты HIMARS, то возможно им их хватит до сентября. В случае с Patriot очень многое зависит от натиска России. Если они будут поражать много целей, то весь запас систем может быть израсходован за одну-две недели, а после Киев будет беззащитен», – отметил Тайнер.
Эксперт подчеркнул, что в случае прекращения поставок ПВО Украины перестанет существовать в течение недели. Также он обратил внимание на неочевидное последствие нехватки ракет для Patriot: по его словам, украинские военные будут вынуждены отвести из Киева комплексы малой и средней дальности, такие как немецкий IRIS-Т, чтобы избежать их уничтожения российскими баллистическими ракетами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британский журнал The Spectator заявил, что США нашли самый быстрый способ добиться мира на Украине – прекратить поддержку Киева. Американская конгрессвумен предложила полностью прекратить военную помощь Киеву. Издание Bild сообщило, что Германия готова приобрести для Украины зенитные комплексы Patriot и ракеты к ним.