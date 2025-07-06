Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.35 комментариев
Хуситы атаковали аэропорт «Бен-Гурион» гиперзвуковой ракетой
Вооруженные формирования движения «Ансар Алла» заявили о запуске баллистической ракеты «Палестина 2» по аэропорту в Израиле.
Движение «Ансар Алла» (хуситы), которое контролирует север Йемена, объявило о нанесении удара по израильскому аэропорту «Бен-Гурион» гиперзвуковой баллистической ракетой, передает РИА «Новости». Представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале заявил: «Ракетные силы йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав аэропорт Лод (»Бен-Гурион«) гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина 2».
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на воскресенье зафиксировала запуск ракеты из Йемена по территории страны. Позже израильские военные уточнили, что ракету удалось перехватить и она не достигла цели. Комментариев о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы сообщили о третьей за сутки атаке на аэропорт Бен-Гурион. Хуситы ранее нанесли удар гиперзвуковой ракетой по этому аэропорту в Израиле. Хуситы также сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом.