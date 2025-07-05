ЛНР впервые присоединилась к проекту «Семейная зарница»

Отборочный этап игры прошел в Луганске, в соревнованиях приняли участие 23 семейные команды из разных муниципалитетов республики. Среди участников были семьи военнослужащих, в том числе действующие участники спецоперации.

Организаторами мероприятия выступили филиал государственного фонда «Защитники Отечества» в ЛНР, а также региональные организации «Движение первых», Юнармия и центр «Воин». Руководитель филиала фонда Ольга Гонтарева подчеркнула, что проект впервые проводится по всей России, приурочен к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, а его цель – патриотическое воспитание, укрепление семейных традиций и передача опыта между поколениями.

Соревнования включали бег, прыжки, подтягивания, преодоление полосы препятствий, оказание первой помощи и тест на знание истории. Победителем стала семья Зубченко из Ровеньков.

Екатерина Зубченко рассказала: «Принимать участие в Семейной зарнице мы решили на семейном совете. Сегодня получили самые позитивные эмоции от этого замечательного мероприятия. Оно перезаряжает и сильно сплачивает, ведь нечасто случается, когда всей семьей собираешься и участвуешь в одном общем деле».

Первый заместитель руководителя администрации главы ЛНР Анна Рослякова поздравила победителей, отметив, что игра способствует уважению к воинскому подвигу и укреплению командного духа. Призеры получили денежные сертификаты от администрации главы ЛНР.

Теперь команда-победитель готовится к заочному этапу. В случае выхода в финал ровенчане представят ЛНР в финальных всероссийских соревнованиях в сентябре 2025 года, где им предстоит пройти военно-тактическую игру «Путь защитника» и творческий конкурс под наставничеством ветеранов СВО.