Tекст: Дмитрий Зубарев

Командиры украинской армии оформляют боевые выплаты на военнослужащих, которые не участвуют в боевых действиях, а затем присваивают эти средства себе, пишет РИА «Новости». Депутат Верховной рады Анна Скороход рассказала, что махинации с денежными начислениями и вымогательства стали причиной массового самовольного оставления военных частей (СОЧ) в ВСУ. По ее словам, командиры могут использовать подчиненных для личных нужд, начисляя деньги на их имена, а потом требуя вернуть их либо за выполненные бытовые работы, либо просто в виде откатов.

Скороход заявила: «Вымогательство, махинации с деньгами, мошенничество прямое, когда у нас людям, которые никаким образом не находятся на передовой, начисляют сотку, потом эти деньги забирают. Или, когда военных используют для того, чтобы они строили дома командирам, или же делали ремонты в их новых квартирах и так далее, и на них начисляют деньги, которые они потом перечисляют этим же командирам. Или, когда просто с ребят вымогают».

Депутат добавила, что жалобы военных остаются без ответа, поэтому военнослужащие взводами и группами уходят из расположения частей, не желая мириться с коррупционной практикой командования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев отправил к Оскольскому водохранилищу взвод украинских дезертиров. Украинские пограничники отказались воевать в Курской области. В Верховной раде заявили об отказе военных, попавших за границу, возвращаться на Украину.