Пушилин сообщил о гибели четырех человек при атаке HIMARS

Tекст: Денис Тельманов

Удар по Петровскому району Донецка был нанесен ракетами шрапнельного типа из РСЗО HIMARS, передает РИА Новости. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, атака произошла около полудня.

Погибли четыре человека. Тяжелые ранения получила женщина 1961 года рождения, ранения средней степени тяжести – женщина 1958 года рождения, мужчины 1961 и 1952 годов рождения. Пушилин уточнил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые вооружения для Украины становятся законной целью для России.

В МИД отмечали, что поставки оружия на Украину со стороны стран НАТО могут привести к эскалации конфликта, а также негативно сказываются на перспективах переговоров между Россией и Украиной. Лавров также указывал на прямое участие США и НАТО в конфликте, включая подготовку кадров на территории Британии, Германии и Италии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли удар по поселку Трудовские на западе Донецка. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Меловое Харьковской области. Группировка «Центр» освободила Разино в Донецкой народной республике. Российские военные получили возможность выйти к Константиновке после взятия под контроль села Предтечено в ДНР.