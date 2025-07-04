  • Новость часаРоссийские войска подошли к Константиновке в ДНР
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    Что даст России признание Исламского эмирата Афганистан
    Дробницкий: У Трампа пропал кавалерийский азарт к миру на Украине
    Завершено расследование дела о мошенничестве против Долиной
    В Госдуме предложили «Чебурашку» для обмена фильмами с США
    Установлена личность подорвавшей экс-главу Луганска женщины
    Минобороны заявило об успешном массированном ударе по военным целям в Киеве
    Российские войска освободили Предтечино возле Константиновки
    Песков заявил о невозможности завершить СВО путем дипломатии
    Армия Израиля высадила десант вблизи Дамаска
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Русская угроза – единственное условие устойчивости европейской власти

    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неумение болеть за своих ведет к нравственной порче

    Всю эту компанию иноагентов и их сторонников, конечно, не упрекнешь в отсутствии ума и сердца, однако их внутренние настройки непоправимо сбиты. В их душах тоже есть место идеалу, но романтически и поэтически они видят лишь Запад.

    9 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую.

    15 комментариев
    4 июля 2025, 16:59 • Новости дня

    Пушилин заявил о применении HIMARS при ударе по Донецку

    Пушилин сообщил о гибели четырех человек при атаке HIMARS

    Tекст: Денис Тельманов

    По словам Дениса Пушилина, в результате атаки на Петровский район Донецка были ранены четыре человека, четверо погибли.

    Удар по Петровскому району Донецка был нанесен ракетами шрапнельного типа из РСЗО HIMARS, передает РИА Новости. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, атака произошла около полудня.

    Погибли четыре человека. Тяжелые ранения получила женщина 1961 года рождения, ранения средней степени тяжести – женщина 1958 года рождения, мужчины 1961 и 1952 годов рождения. Пушилин уточнил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые вооружения для Украины становятся законной целью для России.

    В МИД отмечали, что поставки оружия на Украину со стороны стран НАТО могут привести к эскалации конфликта, а также негативно сказываются на перспективах переговоров между Россией и Украиной. Лавров также указывал на прямое участие США и НАТО в конфликте, включая подготовку кадров на территории Британии, Германии и Италии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли удар по поселку Трудовские на западе Донецка. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Меловое Харьковской области. Группировка «Центр» освободила Разино в Донецкой народной республике. Российские военные получили возможность выйти к Константиновке после взятия под контроль села Предтечено в ДНР.

    4 июля 2025, 10:41 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 82% россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Президенту России Владимиру Путину доверяют 82% участников исследования, это на один процентный пункт выше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 82%, сообщает ТАСС.

    Кроме того, 83% опрошенных выразили уверенность в том, что глава государства хорошо выполняет свои обязанности.

    При этом 57% респондентов положительно оценили работу российского правительства, что на один процентный пункт меньше, чем в предыдущем опросе. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин справляется с обязанностями, заявили 58% респондентов, что на два процентных пункта ниже по сравнению с предыдущими данными.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42%, что на пять процентных пунктов ниже результатов предыдущего опроса. В поддержку КПРФ высказались 8% респондентов, за ЛДПР – 11%, а за «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей» – по 3%.

    Опрос фонда «Общественное мнение» был проведен с 27 по 29 июня среди 1,5 тыс. респондентов.

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    4 июля 2025, 09:03 • Новости дня
    Подполье: Российские удары перегрузили ПВО Киевской области
    Подполье: Российские удары перегрузили ПВО Киевской области
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ударов в Киевской области системы ПВО оказались перегружены на фоне поражения складов, логистических центров и объектов с топливом.

    В Киевской области были нанесены удары по системам противовоздушной обороны, складам и объектам с горюче-смазочными материалами, в результате чего произошла перегрузка ПВО, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    «Киевская область... Основной удар – по логистике, ПВО, складам, объектам ГСМ. ПВО перегружена», – заявил он.

    По данным Лебедева, в Черкасской области удары пришлись по складам, а в Днепропетровской области – по эшелонам, военной технике и ремонтным базам вооруженных сил Украины. Также отмечается, что ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве во время воздушной тревоги.

    Кроме того, в Сумской области поражены железнодорожная инфраструктура и пункт временной дислокации ВСУ. Лебедев уточнил, что зафиксировано шесть ударов по этим целям.

    В Полтавской области удары были нанесены по логистическим объектам, железнодорожной инфраструктуре и топливным базам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным на Украине. Участники подполья сообщили о взрывах на авиабазе украинских военных под Одессой. Активисты одесского подполья также заявили о ликвидации боевиков под Николаевом.

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    4 июля 2025, 11:40 • Видео
    Зеленскому отказали в самом необходимом

    Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

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    4 июля 2025, 13:07 • Новости дня
    Песков заявил о невозможности завершить СВО политико-дипломатическим путем
    Песков заявил о невозможности завершить СВО политико-дипломатическим путем
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, поскольку достичь всех ее целей политико-дипломатическим способом сейчас невозможно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков рассказал, что в ходе обсуждения президент России отметил заинтересованность в достижении поставленных задач в рамках спецоперации и подчеркнул, что предпочтителен политико-дипломатический путь, передает ТАСС.

    Однако, по словам Пескова, сейчас такой сценарий невозможен, поэтому Россия продолжает военные действия.

    Ранее МИД Китая заявил о вреде затягивания конфликта на Украине.

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    4 июля 2025, 04:33 • Новости дня
    Разработчик рассказал об испытаниях дальнобойной платформы «Странник» в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Дальнобойная роботизированная платформа «Странник» со спутниковым управлением предназначена для минирования и эвакуации раненых на дистанции до 30 км, ее испытания в зоне СВО начнутся в июле, сообщил официальный представитель компании Komandante Robotics Алексей Смирнов.

    Он уточнил, что дрон способен ехать на дистанции свыше 15 км и вплоть до 30 км – в зависимости от емкости батарейки.

    «Мы упразднили все то, что применяется для подобных платформ сейчас – не нужен пульт управления, ноутбук, наземная станция управления (НСУ), антенны, также убраны все аналоговые и цифровые частоты. «Странник» управляется со спутника. Для управления платформой нужен смартфон или планшет, при этом оператор может находиться в любой точке планеты», – цитирует разработчика ТАСС.

    Он подчеркнул, что существующие платформы с ретранслятором могут преодолеть не более 1,5 км при действии радиоэлектронной борьбы и требуют непосредственного присутствия оператора в радиусе до 5 км, что подвергает его опасности. «Странник» отличается компактностью, помещается в багажник, весит 56 кг, его сложнее поразить дроном-камикадзе, а при потере связи он не требует перезапуска.

    Кроме того, «Странник» полностью автономен. Он передает обстановку вокруг, оснащен телеметрией и двусторонней связью, что делает его уникальным среди аналогов. Заявленная скорость платформы – 20 км/ч, а управление реализуется отечественным программным обеспечением, работающим без VPN и сторонних сервисов, что устраняет задержки связи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, попытки получить доступ к протоколу шифрования российской системы «Веда» оказались безуспешными для украинских хакеров, несмотря на наличие станций с прошивкой, сообщил официальный представитель проекта.Также

    лазерную систему для борьбы с беспилотниками, которая входит в проект «Посох», планируют испытать в зоне спецоперации до конца лета 2025 года.


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    4 июля 2025, 13:42 • Новости дня
    Скачко объяснил план Зеленского поменять правительство Украины

    Политолог Скачко: Зеленский хочет поменять правительство Украины на более лояльное

    Скачко объяснил план Зеленского поменять правительство Украины
    @ Nicolas Roses/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский хочет сменить премьера Дениса Шмыгаля на более лояльную Юлию Свириденко, чтобы сконцентрировать власть в своих руках. Но США будут против такой инициативы, поскольку им не нужен абсолютный диктатор на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Киеве назвали дату возможной отставки правительства.

    «Главная причина возможной отставки украинского правительства – стремление Владимира Зеленского к укреплению собственной власти и еще большему контролю над всеми государственными институтами», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Угрозы для власти Зеленского идут отовсюду: со стороны России, США и даже Евросоюза, который не может выступить единым фронтом в поддержку Киева из-за сопротивления отдельных стран. Судя по всему, Белый дом не поддержит и инициативу по смене правительства. Вашингтону не нужен на Украине полноценный диктатор», – спрогнозировал собеседник.

    «Тем не менее попытка смены правительства, скорее всего, произойдет, причем под благовидным предлогом спасения экономики, которой на самом деле уже ничего не поможет. Зеленский хочет убрать Дениса Шмыгаля – ставленника бизнесмена Рината Ахметова (внесен в реестр экстремистов), нейтрального и равноудаленного от большинства групп влияния», – считает эксперт. По оценке аналитика, Зеленский попытается продвинуть на должность главы кабинета министров нынешнего первого вице-премьера Юлию Свириденко.

    Ранее экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил в интервью YouTube-каналу Politeka Online, что отставка правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем возможна в период с 15 по 17 июля.

    По словам Разумкова, уход Шмыгаля – это не политический шаг, а «фактически спасение экономики Украины, по крайней мере, притормаживание ее падения». Разумков также отметил, что у офиса Зеленского почти не осталось пространства для маневров, однако процесс отставки правительства затягивается искусственно.

    В конце июня депутат Рады Алексей Гончаренко (включен в список террористов и экстремистов в России) сообщил, что парламент может на внеочередном заседании 7–8 июля отправить Шмыгаля в отставку. При этом сам Зеленский опровергал слухи о возможной смене премьера.

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    4 июля 2025, 08:37 • Новости дня
    В Раде назвали возможную дату смены состава правительства Украины

    В Раде заявили о вероятной отставке правительства Украины в июле

    В Раде назвали возможную дату смены состава правительства Украины
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отставка правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем возможна в период с 15 по 17 июля, заявил депутат, экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

    Разумков в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online сообщил, что уход Шмыгаля – это не политический шаг, а «фактически спасение экономики Украины, по крайней мере, притормаживание ее падения». Он выразил надежду, что процесс смены правительства завершится, подчеркнув высокую вероятность такого сценария в обозначенные даты, передает ТАСС.

    Разумков также отметил, что у офиса Владимира Зеленского почти не осталось пространства для маневров, однако процесс отставки правительства затягивается искусственно. Он рассказал, что заседания Верховной рады в июле и августе назначены так, чтобы иметь только по одной пленарной неделе, что позволяет максимально отсрочить решение вопроса об отставке.

    Политик считает, что украинские власти пытаются заменить реальную смену правительства «переставлением кроватей по помещению», стараясь сохранить в новом кабинете многих действующих министров, несмотря на то, что «есть и те, кому там точно не место». Разумков напомнил, что сам инициировал процесс отставки правительства 13 июня, а депутат Ярослав Железняк поддержал его предложение.

    В конце июня депутат Алексей Гончаренко (включен в список террористов и экстремистов в РФ) сообщил, что украинский парламент может на внеочередном заседании отправить в отставку Шмыгаля.

    Ранее сам Владимир Зеленский опровергал слухи о возможной отставке Шмыгаля с поста премьера Украины. До этого депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что офис Зеленского планирует отправить Дениса Шмыгаля в отставку и заменить все правительство.

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    4 июля 2025, 12:37 • Новости дня
    Варшава заявила о повреждении здания консульства Польши в Киеве
    Варшава заявила о повреждении здания консульства Польши в Киеве
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что здание консульского отдела посольства Польши в Киеве якобы получило повреждения в ходе недавних ударов по украинской столице.

    Сикорский в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил, что говорил с польским послом Петром Лукасевичем, все сотрудники консульства живы и здоровы. Он подчеркнул, что Украине «срочно нужны средства ПВО», передает РИА «Новости».

    Доказательства повреждения здания польский министр не представил.

    В пятницу Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на пятницу по целям на Украине, включая Киев, был нанесен, по его словам, один из крупнейших воздушных ударов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате ударов в Киевской области системы ПВО оказались перегружены на фоне поражения складов, логистических центров и объектов с топливом. В пятницу, 4 июля, небо над Киевом оказалось затянуто дымом из-за пожаров, жители украинской столицы жаловались на невозможность дышать.

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    4 июля 2025, 13:09 • Новости дня
    Россия вернула с Украины группу пленных военнослужащих
    Россия вернула с Украины группу пленных военнослужащих
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу российская и украинская стороны вернули группы военнослужащих обеих стран согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям, сообщило Минобороны.

    С подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военных, взамен передана группа военнопленных ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Сейчас возвращенные российские военные находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Их всех доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

    Прошлый обмен проходил 26 июня.

    До этого подобные обмены проходили 9, 10, 12, 14, 19 и 20 июня.

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    4 июля 2025, 07:10 • Новости дня
    «Северяне» захватили в плен девять пограничников ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» приступили к выполнению задачи по созданию полосы безопасности на севере Купянского района Харьковской области, освободив поселение Меловое.

    «Северянам» противостояли батальон харьковских пограничников, а также подразделения 107-й бригады территориальной обороны (Черновицкая область). В ходе стремительного наступления они сломили оборонительные порядки украинских оккупантов, захватив девять укронацистов в плен», – сообщил неофициальный Telegram-канал «Северный ветер».

    На Волчанском и Липцовском направлениях бойцы уничтожили шесть штурмовых групп ВСУ.

    «За сутки враг предпринял девять безуспешных контратак: на направлении Алексеевки, две около Яблоновки, по три в Юнаковке и в окрестностях села Садки», – добавили в посте.

    По словам «Северян», на Теткинском и Глушковском направлениях противник продолжает попытки просочиться на российскую территорию в районе Бессаловки (Сумская область). ВС России пресекли их все, уничтожив две штурмовые группы ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской)», – сказано в сводке бойцов «Севера».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России продолжают наступление в Харьковской области, расширяя контролируемую территорию и усиливая давление на группировки ВСУ, рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    До этого бойцы 83-го мотострелкового полка с поддержкой штурмовиков  освободили Меловое в Харьковской области и установили государственный флаг на одной из построек населенного пункта.

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    4 июля 2025, 15:35 • Новости дня
    Российские войска подошли к Константиновке в ДНР

    Освобождение Предтечено позволило ВС России вплотную приблизиться к Константиновке

    Российские войска подошли к Константиновке в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные получили возможность выйти к Константиновке после взятия под контроль села Предтечено в Донецкой народной республике.

    Как передает ТАСС, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вплотную подошли к Константиновке благодаря освобождению населенного пункта Предтечено.

    «Наши войска вплотную подошли к Константиновке благодаря освобождению Предтечено», – привели заявление Кимаковского в агентстве.

    Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении поселка Предтечено в ДНР, что усилило позиции российских сил в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились в центральной части села Каменское на Степногорском направлении. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Меловое в Харьковской области. Группировка «Центр» освободила Разино в Донецкой народной республике.

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    4 июля 2025, 07:58 • Новости дня
    США резко увеличили планы закупок ракет Patriot PAC-3 MSE
    США резко увеличили планы закупок ракет Patriot PAC-3 MSE
    @ 94th Airlift Wing and MEADS International, Inc.

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия США намерена закупить более 13 тыс. зенитных ракет Patriot PAC-3 MSE, чтобы восполнить запасы и ускорить развитие программы «Золотой купол».

    Армия США увеличит планы закупки зенитных ракет Patriot PAC-3 MSE с 3376 до 13773 единиц, передает РИА «Новости». Решение было утверждено Советом по надзору за требованиями армии 16 апреля 2025 года, срок реализации программы не уточняется.

    Причиной расширения закупок стала необходимость быстро пополнить арсенал и приоритет развития противоракетной обороны в рамках инициативы «Золотой купол». По информации Politico, ранее часть поставок вооружений на Украину была приостановлена из-за истощения американских запасов, что подтвердили в Белом доме со ссылкой на интересы национальной безопасности Соединенных Штатов.

    Пентагон запросил на закупку этих ракет в бюджете 2026 года более 1,31 млрд долларов. Из них около 946 млн долларов пойдут на обычные закупки, а еще 366 млн долларов выделят на закупку дополнительных 96 ракет. В рамках базовой программы 549,6 млн долларов заложены на 130 ракет, а 396,3 млн долларов предназначены для помощи Украине через фонд Overseas Operations Cost.

    Patriot PAC-3 MSE – это модернизированные ракеты-перехватчики, предназначенные для уничтожения баллистических и крылатых ракет и вражеских самолетов. Средняя стоимость одной ракеты составляет около 3,87 млн долларов. Концепция «Золотого купола», представленная президентом Трампом 20 мая, предусматривает дополнительно 25 млрд долларов на развитие интегрированной системы ПВО и ПРО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ВСУ признали слабость американских комплексов Patriot против российских баллистических ракет. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе в Днепропетровской области. ВС России поразили более 30 установок Patriot на Украине.

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    4 июля 2025, 13:05 • Новости дня
    Российские войска освободили Предтечино в ДНР
    Российские войска освободили Предтечино в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Предтечино в Донецкой народной республике (ДНР). Всего же за неделю ВС России освободили пять населенных пунктов.

    Южная группировка нанесла поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшую неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1180 военнослужащих, два танка, американские бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113. Уничтожены 14 орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ, 15 складов с боеприпасами и материальными средствами.

    Между тем в течение недели подразделения группировки «Север» в Харьковской области освободили Меловое. Было нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад, бригад беспилотных систем ВСУ, теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.

    В Сумской области группировка продолжила продвижение вглубь обороны противника, поразив скопления живой силы и техники трех механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения «Химера» ГУР, отчитались в Минобороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1360 военнослужащих, пять танков, 17 бронемашин. Уничтожены 34 орудия полевой артиллерии, шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки «Центр» продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, освободив Новоукраинку и Разино.

    Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    При этом противник потерял до 3180 военнослужащих, 17 бронемашин, включая два американских бронетранспортера М113, два HMMWV и три MaxxPro. Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад, полка беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны.

    Противник при этом потерял более 1550 военнослужащих, танк, 14 бронемашин, включая британскую Snatch, а также американские HMMWV и М113. Были уничтожены десять орудий полевой артиллерии, 16 станций РЭБ и 28 складов с боеприпасами.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Червоную Зирку в ДНР. Они нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 1310 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины, 17 орудий полевой артиллерии и семь станций РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны.

    При этом ВСУ потеряли более 520 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV. Уничтожены 12 артиллерийских орудий, 36 станций РЭБ, 23 склада с боеприпасами, матсредствами и горючим.

    За последнюю неделю средствами ПВО были сбиты семь британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, шесть американских снарядов РСЗО HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун», 36 управляемых авиабомб и 1172 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 66 978 беспилотников, 612 ЗРК, 24 124 танка и других бронемашин, 1573 боевые машины РСЗО, 26 910 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 637 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Меловое в Харьковской области и Разино в ДНР.

    Ранее сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из Малиновки в Запорожской области.

    До этого российские войска заняли первый населенный пункт Днепропетровской области.

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    4 июля 2025, 15:14 • Новости дня
    Завершено расследование дела о мошенничестве против Долиной
    Завершено расследование дела о мошенничестве против Долиной
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расследование дела о мошенничестве против народной артистки России Ларисы Долиной завершено, материалы направлены в прокуратуру Центрального административного округа Москвы для утверждения обвинительного заключения.

    В пресс-службе прокуратуры уточнили, что к уголовной ответственности привлечены Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова, передает ТАСС. Им предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

    По версии следствия, с 2 апреля по 12 июля 2024 года обвиняемые, включая неустановленных соучастников, похитили обманным путем денежные средства Ларисы Долиной на сумму более 175,1 млн рублей и лишили ее права на квартиру в Ксеньинском переулке стоимостью свыше 138 млн рублей. Общий ущерб по делу превышает 317,6 млн рублей.

    Ранее Хамовнический суд Москвы постановил вернуть певице Ларисе Долиной квартиру, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников.

    Напомним, Долина стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине, было возбуждено уголовное дело.

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    4 июля 2025, 10:01 • Новости дня
    Орбан: Большинство граждан стран ЕС против приема Украины
    Орбан: Большинство граждан стран ЕС против приема Украины
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что большинство граждан стран Евросоюза не поддержали бы присоединение Украины к блоку, если бы по этому вопросу проводилось голосование.

    Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth, подчеркнул: «Большинство государств ЕС сказали бы «нет» вступлению Украины. Если мы примем в свой состав Украину, то мы примем войну. Присоединение Украины разрушит нашу экономику». Он напомнил, что в Венгрии на референдуме с участием более 2 млн человек 95% опрошенных выступили против членства Киева в Евросоюзе, передает ТАСС.

    Премьер отметил, что намерен руководствоваться результатами этого голосования в переговорах с Брюсселем. Он добавил, что расширение ЕС возможно только на основе консенсуса, а потому, по его мнению, возражения Будапешта невозможно обойти. Орбан также заявил, что Венгрия остановила процесс членства Украины и не позволит обойти свое решение.

    В конце июня аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович сообщил, что присоединение Украины к Евросоюзу приведет к серьезным негативным последствиям.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приравнял вступление Украины в НАТО к поджогу пороховой бочки. На этой неделе подавляющее большинство участников референдума в Венгрии выразили несогласие с быстрым вступлением Украины в Евросоюз.

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    4 июля 2025, 06:25 • Новости дня
    Два микрорайона Сергиево Посадского округа остались без света после атаки БПЛА

    В Сергиево Посадском округе повреждена подстанция после атаки БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    Рано утром Сергиево-Посадский округ атаковали БПЛА, известно о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка, сообщила в Telegram-канале глава округа Оксана Ероханова.

    «Пострадал один мужчина, его незначительно посекло осколками. Прошу всех сохранять спокойствие, не подходить к окнам, не фотографировать работу ПВО», – написала она.

    По словам Ерохановой, которая находится на месте происшествия, в результате падения беспилотников повреждена подстанция.

    «В результате падения беспилотников была повреждена подстанция. Без электричества мкр. Звездочка и Рабочий поселок», – уточнила она.

    Кроме того, въезды на ул. Октябрьская и Симоненкова перекрыты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Миллеровский район Ростовской области погибла пожилая женщина, жильцы поврежденного дома были эвакуированы экстренными службами, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.


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