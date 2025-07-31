Financial Times узнала о проявлении «бункерного менталитета» у Зеленского

Tекст: Ирма Каплан

Владимир Зеленский оправдал действия против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)заявив, что в них проникли пророссийские силы. Но он не представил никаких доказательств этому.

К тому же многие в украинском гражданском обществе подозревают, что принятие закона было продиктовано тем фактом, что расследование о коррупции затронуло близких к президенту персон, пишет Financial Times (FT).

Когда стало ясно, что закон поставил под угрозу процесс вступления Украины в ЕС и финансовую поддержку со стороны ЕС и МВФ, от которых Киев полностью зависит и которые настаивают на независимости органов по борьбе со взяточничеством, Зеленский быстро изменил курс, заявив, что внесет в парламент новый законопроект, гарантирующий автономию этих агентств.

«Однако тот факт, что администрация президента изначально продвинулась вперед с принятием закона – несмотря на просьбы президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Антониу Кошты не делать этого, – указывает на то, что некоторые сторонники Украины называют ухудшением «бункерного менталитета». Они предполагают, что руководящий круг вышел за рамки необходимой военной консолидации контроля и использовал свои полномочия, чтобы подавить инакомыслие и обуздать конкурирующие центры власти», – сказано в материале FT.

Газета подчеркивает, что даже если ЕС хочет видеть Украину членом объединения стран, выполнение требований для вступления потребует фундаментального изменения культуры правящего класса. И делать это необходимо при поддержке народа, который должен верить в страну, которая будет управляться демократией и верховенством закона.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия и страны ЕС предупредили главу киевского режима Зеленского о прекращении финансовой поддержки в случае давления на антикоррупционные органы, включая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

При этом жители Киева вышли в среду на очередную акцию протеста против ограничения полномочий НАБУ и САП.