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    Как и почему ошибались подводники Второй мировой
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    На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.

    2 комментария
    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия интенсивно вооружается для фальшивой войны

    Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.

    4 комментария
    30 июля 2025, 13:25 • Новости дня

    Американский ведущий Дор предсказал завершение СВО «на условиях Путина»

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Джимми Дор выразил мнение, что СВО завершится «на условиях» президента России Владимира Путина.

    Американский ведущий Джимми Дор заявил, что многие аналитики прогнозировали завершение спецоперации на Украине именно на условиях президента России, передает RT.

    Дор отметил, что такие прогнозы существовали уже в самом начале конфликта.

    В интервью журналисту Рику Санчесу он подчеркнул, что Дональд Трамп, вероятно, хотел бы выгодного для Запада завершения событий. Однако, по словам Дора, «этого не произойдет, потому что Путин сейчас контролирует ситуацию».

    Ранее Трамп усомнился в эффективности стратегии санкций против России.

    Президент США отметил, что исход конфликта на Украине пока остается неясным.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

    29 июля 2025, 20:25 • Новости дня
    Экс-советник Буша-младшего заявил о достижении Россией целей СВО
    Экс-советник Буша-младшего заявил о достижении Россией целей СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Экс-советник Белого дома Томас Грэм заявил, что Россия практически выполнила задачи спецоперации: Москва получила сухопутный коридор в Крым и добилась того, что Украина не попадает в НАТО.

    Бывший советник президента США Джорджа Буша – младшего по России и Евразии Томас Грэм заявил, что Россия уже в значительной степени достигла целей спецоперации на Украине, передает Ura.ru со ссылкой на The National Interest.

    Грэм считает, что сейчас Украина вряд ли вступит в НАТО, а США и европейские союзники не собираются предоставлять ей гарантии безопасности через ускоренное вступление в альянс. По его словам, после событий 2014 года Запад не готов рисковать войной с Россией ради защиты Украины и не планирует брать на себя такие обязательства.

    Томас Грэм также отметил, что Россия контролирует около 85% территории Украины и обеспечила сухопутный коридор к Крыму, который практически невозможно захватить военным путем. По его мнению, Киев признает невозможность силового возвращения этих территорий, несмотря на отказ признавать контроль России юридически.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперт по внешней политике России Томас Грэм сообщил, что Путин продолжает специальную военную операцию на Украине из-за отсутствия единства среди западных стран и их общего понимания, чего они хотят достичь.

    Грэм также отмечал, что российское руководство намерено воспользоваться «политической дисфункцией» в США и «трещинами в единстве Запада».

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    29 июля 2025, 21:06 • Новости дня
    Трамп дал десять дней для достижения перемирия на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп сообщил журналистам на борту президентского самолета о запуске десятидневного отсчета для достижения соглашения по прекращению огня на Украине.

    По его словам, отсчет начинается с текущего дня, передает РИА «Новости». На вопрос о сроках Трамп ответил: «Десять дней с сегодняшнего дня».

    Он также предупредил о намерении ввести импортные пошлины, если переговоры провалятся. «Мы введем пошлины. Различные меры, которые можно ввести», – заявил Трамп. Он уточнил, что пока не уверен, окажут ли эти меры воздействие на Россию.

    Накануне Трамп заявил о сокращении установленного им срока для достижения договоренностей между Россией и США по Украине до 10-12 дней.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению заявление Трампа о возможном сокращении сроков урегулирования на Украине. Он отметил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США.

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    29 июля 2025, 18:08 • Видео
    Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

    Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

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    29 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Песков устойчивым выражением описал процесс нормализации отношений с США
    Песков устойчивым выражением описал процесс нормализации отношений с США
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Темпы нормализации российско-американских отношений замедлились, они идут «ни шатко ни валко», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Есть замедление, действительно. Пока процесс нормализации отношений, скажем так, идет «ни шатко ни валко», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что Москва заинтересована в ускорении этого процесса, однако для движения вперед необходимы усилия обеих сторон.

    По его словам, Москва хотела бы видеть большую динамику, но «нужны импульсы с двух сторон». Песков выразил надежду, что в будущем процесс нормализации приобретет большую динамику.

    Песков добавил, что между Москвой и Вашингтоном отсутствуют переговоры по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Причиной этого он назвал состояние двусторонних отношений, сложившееся при администрации экс-президента США Джо Байдена.

    Ранее Песков заявил, что Москва видит потенциал для перезапуска отношений Москвы и Вашингтона. Китай поддержал улучшение отношений России и США.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в расширении торговых отношений с Россией после мирного урегулирования ситуации на Украине.

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    29 июля 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп назвал число остановленных им войн

    Трамп заявил, что остановил пять войн

    Трамп назвал число остановленных им войн
    @ TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что ему удалось прекратить уже пять вооруженных конфликтов в разных странах, сообщает телеканал Sky News.

    Такое заявление Трамп сделал во время церемонии открытия нового гольф-поля в своем клубе Trump International Golf Links в Абердине в Шотландии, трансляцию которой вел Sky News, передает РИА «Новости»

    «Мы, как вы знаете, вчера остановили войну (конфликт между Таиландом и Камбоджей). Но вообще мы остановили уже около пяти войн. Это намного важнее, чем игра в гольф, как бы сильно я его ни любил», – сказал он.

    После перерезания ленточки Трамп выразил благодарность премьер-министру Британии Киру Стармеру за встречу в гольф-клубе, которая состоялась накануне. Он добавил, что намерен сыграть партию в гольф, а затем вернуться в Вашингтон, чтобы дальше «тушить пожары по всему миру».

    Ранее Трамп пообещал «прекратить все войны».

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    30 июля 2025, 11:25 • Новости дня
    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине

    Американист Дудаков: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине

    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Учитывая ухудшающееся отношение американского общества к Израилю, связи Пита Хегсета с израильским лобби могут быть проблемой для администрации Дональда Трампа. Возможно, из главы Пентагона сделают символического козла отпущения. Ему на смену может прийти противник помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал сообщения о возможной отставке Хегсета.

    «Слухи об увольнении Пита Хегсета с поста министра обороны США ходят давно, но сих пор они не подтверждались», – напомнил американист Малек Дудаков. При этом есть несколько признаков того, что он все же может подать в отставку. Так, нарастает сопротивление аппаратчиков Пентагона, которым не нравятся проводимые главой ведомства реформы, в частности, сокращение госаппарата и ревизия военных контрактов, указал собеседник.

    Кроме того, в Штатах продолжается внутренняя закулисная борьба между разными группами влияния, добавил эксперт. «Хегсет связан с той, что близка к израильскому лобби. Поэтому он выступал за перераспределение украинских траншей в пользу Ближнего Востока, – указал Дудаков. – Есть также и украинские лоббисты, которые считают, что Вашингтону следует и дальше уделять внимание Европе, а также те, кто настаивает на приоритетности Индо-Тихоокеанского региона».

    «В условиях, когда отношение американского общества к Израилю довольно серьезно ухудшилось из-за происходящего в секторе Газа, связи Хегсета с еврейским государством могут видеться проблемными для администрации Дональда Трампа. Возможно, из главы Пентагона даже сделают символического козла отпущения: на него возложат всю ответственность за те проблемы, с которыми Штаты столкнулись на ближневосточном треке», – рассуждает аналитик.

    Собеседник допускает, что на этом фоне министр обороны США обсуждает сценарий, при котором он отправляется в отставку и попытается уйти в публичную политику. «Теннеси – это республиканский штат. Поэтому в перспективе у Хегсета не возникнет проблем ни на праймериз, ни на выборах. Тем более что он себе сделал имя на нынешнем посту», – уточнил эксперт.

    По оценкам спикера, одним из потенциальных приемников Хегсета в должности шефа Пентагона станет замминистра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби. «Он сторонник усиления позиции против Китая. То есть Украине возможный будущий министр обороны будет уделять меньше внимания, потому что это не приоритет для администрации Трампа», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет рассматривает возможность выдвижения на пост губернатора штата Теннесси в 2026 году. Для этого ему придется покинуть пост шефа Пентагона, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

    По информации телеканала, в течение последних трех недель Хегсет вполне серьезно обсуждал возможность баллотироваться и начать предвыборную кампанию. При этом чиновник может не соответствовать требованиям, предъявляемым кандидатам на пост губернатора Теннесси. Например, по закону претендент должен прожить в штате как минимум семь лет до выдвижения, а шеф Пентагона переехал туда около трех лет назад.

    Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл назвал публикацию NBC «фейковыми новостями». «Существует только два варианта: либо «источники» вымышленные, либо этих репортеров надули. Хегсет по-прежнему сосредоточен исключительно на службе при президенте Дональде Трампе и продвижении миссии «Америка прежде всего» в министерстве обороны», – заявил он.

    Впрочем, NBC допускает, что если Хегсет все же решит претендовать на губернаторский пост, глава Белого дома может передать его обязанности министру армии США Дэниелу Дрисколлу или замминистра обороны по политическим вопросам Элбриджу Колби. Последний, напомним, оказался в центре решений администрации Трампа о приостановке военной помощи Украине в июне. Он стремится переориентировать американские вооруженные силы на противостояние с Китаем.

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    29 июля 2025, 23:01 • Новости дня
    Трамп заявил о симпатии первой леди США к Путину
    Трамп заявил о симпатии первой леди США к Путину
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Первая леди США Меланья Трамп относится к президенту России Владимиру Путину с симпатией, сообщил ее муж, президент США Дональд Трамп.

    «Мы знаем Путина, и он ей нравится», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

    Также Трамп прокомментировал ситуацию на Украине. По его словам, пока неясно, чем закончится конфликт: «Это еще предстоит выяснить. Посмотрим, что будет дальше».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о запуске десятидневного отсчета для достижения соглашения по прекращению огня на Украине. Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения назначенного им срока, против России могут быть введены санкции, пошлины и «что-то другое». Ранее Трамп сократил установленный им срок для достижения договоренностей между Россией и США до 10-12 дней.

    Трамп заявил, что его супруга Мелания повлияла на ужесточение позиции Белого дома по поддержке на Украине, но она придерживается нейтральных взглядов на украинский конфликт. СМИ заявляли, что жена Трампа сыграла ключевую роль в решении по Украине.

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    30 июля 2025, 10:16 • Новости дня
    Госдеп заявил об учете последствий новых санкций против России

    Госдеп заявил, что США учли риски негативных последствий новых санкций против России

    Госдеп заявил об учете последствий новых санкций против России
    @ Ting Shen/imago images/Xinhua/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Все ожидающиеся негативные последствия потенциального применения вторичных санкций против России и ее торговых партнеров были проанализированы и учтены, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

    Вашингтонская администрация заявляет, что были проанализированы все ожидающиеся негативные последствия потенциального применения вторичных санкций против России и ее торговых партнеров, передает ТАСС.

    Особое внимание уделяется возможному эффекту бумеранга, который может затронуть интересы самих Соединенных Штатов, а также их экономические связи с Китаем и Индией.

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс подчеркнула, что «учитывались бы все формы воздействия» при рассмотрении вопроса о новых ограничительных мерах.

    Она заявила, что Трамп явно доказал, что к нему следует относиться серьезно.

    Брюс также подтвердила, что ужесточение санкций против России находится на рассмотрении. По ее словам, решения по этому вопросу принимает президент США Дональд Трамп, а в арсенале администрации есть разные инструменты воздействия, включая вторичные санкции против других государств, сотрудничающих с Россией.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения назначенного им десятидневного срока против России могут быть введены санкции, пошлины и «что-то другое».

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления президента США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Трамп пугает российских покупателей нефти.

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    30 июля 2025, 10:31 • Новости дня
    В Крыму предложили выкупить Аляску у США

    Константинов предложил США продать Аляску России для сокращения госдолга

    В Крыму предложили выкупить Аляску у США
    @ Egmont Strigl/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил США рассмотреть возможность продажи Аляски России, отметив, что это поможет Вашингтону частично сократить государственный долг.

    Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил США продать Аляску России, чтобы немного сократить свой государственный долг, передает РИА «Новости».

    Такое заявление он сделал, комментируя публикацию подполковника армии США Джеффри Фрица, который ранее предложил Белому дому купить у России Командорские острова за 15 млрд долларов.

    По словам Константинова, США могли бы немного сократить госдолг на вырученные деньги от продажи Аляски России.

    «Купим по рыночной цене. Это неважный бизнес, но Аляска была открыта, исследована и освоена нашими предками», – отметил глава крымского парламента.

    По словам Константинова, у США нет никаких исторических прав на Командорские острова.

    Ранее подполковник Джеффри Фриц предложил рассмотреть возможность покупки у России Командорских островов для наблюдения за китайскими подводными лодками.

    Дипломат Константин Долгов заявил, что Россия не торгует своими территориями.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала эту идею и напомнила, что продажа Родины считается в России одним из самых страшных преступлений.

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    29 июля 2025, 22:40 • Новости дня
    Трамп пообещал санкции, пошлины и «другое» против России

    Трамп допустил введение санкций и «другого» против России при отсутствии соглашения

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения назначенного им десятидневного срока, против России могут быть введены санкции, пошлины и «что-то другое».

    В интервью изданию New York Post Трамп отметил: «После истечения крайнего срока я применю либо санкции, либо пошлины, либо что-то другое», передает РИА «Новости».

    Трамп также сообщил, что не получил ответа от России на свое предложение о прекращении огня на Украине в течение 10-12 дней, и назвал это «прискорбным».

    Он добавил, что его разговоры с российским лидером Владимиром Путиным всегда «проходили прекрасно», и несколько раз казалось, что соглашение по Украине уже достигнуто. По словам Трампа, несмотря на конструктивные беседы, после них происходили «очень плохие вещи» и окончательной договоренности достичь не удалось.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине начинается, и пригрозил ввести импортные пошлины при отсутствии сделки.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению заявление Трампа о возможном сокращении сроков урегулирования на Украине.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что не Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров».

    В Кремле заявили, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США.

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    30 июля 2025, 11:59 • Новости дня
    Трамп усомнился, что стратегия санкций против России сработает

    NYT: Трамп признал, что новые санкции против России могут не сработать

    Трамп усомнился, что стратегия санкций против России сработает
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в действенности финансовых санкций против России, отметив возможность их ограниченного влияния на действия Москвы, сообщает The New York Times.

    Американский лидер вновь заявил о намерении ввести тарифы и другие финансовые меры против России, но подчеркнул, что «это может сработать, а может и нет», передает The New York Times.

    По словам Трампа, решение будет принято в течение десяти дней, однако он не уверен, что такие шаги заставят российское руководство остановить конфликт на Украине.

    Трамп отметил, что президент Владимир Путин, по его мнению, не заинтересован в завершении боевых действий, и выразил сомнения в способности тарифов повлиять на Кремль. Он добавил: «Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он, очевидно, скорее всего, хочет сохранить войну».

    Эксперты, цитируемые изданием, считают, что Россия за последние три года значительно укрепила свою экономику для противостояния западным санкциям, однако по-прежнему зависит от экспорта нефти и газа. Согласно их мнению, ограничения в энергетической сфере могут причинить больше ущерба, чем тарифы на ограниченный объем российского экспорта в США.

    Некоторые аналитики отмечают, что у Трампа остаются возможности усилить давление на Москву, в том числе через ужесточение санкций против российской банковской системы, введение потолка цен на нефть и координацию политики с союзниками по НАТО. Кремль сдержанно отреагировал на заявления Трампа, а российские официальные лица иронизировали по поводу изменения сроков его ультиматумов.

    Ранее Госдеп США заявил, что страна учла риски негативных последствий введения новых санкций против России.

    Президент США Дональд Трамп предупредил, что если договоренность по Украине не будет достигнута в течение десяти дней, против России могут быть введены санкции, пошлины и другие меры.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Дональд Трамп пытается напугать российских покупателей нефти.

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    30 июля 2025, 01:57 • Новости дня
    Трамп пригрозил Индии пошлинами в 25%
    Трамп пригрозил Индии пошлинами в 25%
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США планируют установить импортные пошлины в 25% на товары из Индии, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    В ходе беседы с журналистами на борту самолета президент США отметил: «Они будут платить 25%». Трамп подчеркнул, что Индия долгое время взимала одни из самых высоких пошлин на продукцию Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    Лидер США уточнил, что подготовка торгового соглашения между Вашингтоном и Нью-Дели пока не завершена. Он добавил, что Индия оставалась хорошим партнером, но по-прежнему взимать пошлины не сможет. «Теперь у власти нахожусь я, и так поступать нельзя», – подчеркнул президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Китай согласовали продление тарифного перемирия и сохранение тарифных льгот на три месяца. Власти США объявили о введении с 1 августа пошлин в 50% на импорт из Бразилии. Президент Бразилии подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.

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    30 июля 2025, 02:20 • Новости дня
    Захарова осудила отказ США участвовать в конференции ООН по Палестине

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко прокомментировала решение Вашингтона не участвовать в обсуждении ближневосточного урегулирования в ООН, подчеркнув двойные стандарты американской политики.

    США не стали участвовать в конференции ООН по урегулированию палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств. Госдеп счел конференцию вредной для дипломатии, «пощечиной жертвам 7 октября» и «оскорблением», передает РИА «Новости».

    «А не оскорбляет ли жертв Донбасса поставка американских вооружений киевскому режиму? Не пощёчина ли это американским союзниками во Второй мировой войне – солдатам Красной Армии, освобождавшим Украину, памятники которым сейчас взрываются, а захоронения сравниваются с землёй, как это произошло с Холмом Славы во Львове?» – заявила Захарова в Telegram.

    Дипломат также напомнила о трагедии 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов, уточнив, что тогда десятки людей были заживо сожжены киевским режимом. Кроме того, Захарова поставила под сомнение моральность производства патронов на американских заводах для боевиков ВСУ, назвав это оскорблением памяти детей, чьи имена вписаны на Аллее Ангелов в Донецке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция заявила о намерении признать Государство Палестина в ходе сентябрьской сессии Генассамблеи ООН. Госдеп США назвал намерения Франции безрассудными. Британия выразила готовность официально признать Палестину перед Генассамблеей ООН в сентябре при условии сохранения израильской блокады Газы.

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    29 июля 2025, 14:47 • Новости дня
    ЕК: Трамп и фон дер Ляйен рассматривали ускорение введения пошлин против России

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе переговоров в Шотландии президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен затронули ускорение введения 100% пошлин США против партнеров России.

    Дональд Трамп и Урсула фон дер Ляйен действительно затрагивали вопрос ускорения введения 100-процентных пошлин США против торговых партнеров России на переговорах в Шотландии 27 июля, передает ТАСС. Об этом журналистам сообщил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе.

    Он подтвердил, что данный вопрос поднимался, отвечая на уточняющий запрос о содержании обсуждения. Речь шла о сокращении сроков введения пошлин и о том, насколько Соединенные Штаты готовы к таким мерам в отношении партнеров России.

    Де Кеерсмакер добавил, что обсуждение пошлин проходило наряду с переговорами о снижении ограничений для Евросоюза. Детали достигнутых договоренностей по итогам консультаций пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о намерении уменьшить обозначенный им ранее 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Трамп установил новый срок в 10-12 дней со дня заявления и отметил, что дальнейшее ожидание не имеет смысла. Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит спецоперацию несмотря на заявления Дональда Трампа.

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    30 июля 2025, 01:22 • Новости дня
    Глава Роскосмоса посетил ЦУП американского сегмента МКС в Хьюстоне
    Глава Роскосмоса посетил ЦУП американского сегмента МКС в Хьюстоне
    @ Официальный Telegram-канал госкорпорации «Роскосмос»

    Tекст: Антон Антонов

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов в ходе визита в США осмотрел Центр управления полетом американского сегмента МКС и встретился с российскими космонавтами, сообщила госкорпорация.

    Баканов и делегация Роскосмоса ознакомились с Космическим центром имени Джонсона. В ходе поездки представители российской стороны посетили ЦУП, где Баканов встретился с сотрудниками главной оперативной группы, управляющей российским сегментом – «они находятся в Хьюстоне на случай, если ЦУП в подмосковном Королеве по каким-либо причинам будет вынужден передать им управление».

    Делегация также посетила тренажерный корпус, где располагаются наземные симуляторы российского и американского сегментов МКС, а также лабораторию космического питания, передает РИА «Новости».

    Кроме того, руководство Роскосмоса встретилось с российскими космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым, Сергеем Микаевым и Петром Дубровым, проходящими подготовку к полетам.

    В корпорации уточнили, что каждый российский космонавт перед экспедицией проходит обязательную подготовку в НАСА, чтобы ознакомиться с американским сегментом станции, а иностранные астронавты тренируются в Подмосковье. Это делается для повышения безопасности и отработки действий в нештатных ситуациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баканов прибыл в Хьюстон для переговоров с руководством НАСА. Встреча руководителей космических ведомств России и США ожидается 31 июля.

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    30 июля 2025, 05:48 • Новости дня
    НАСА указало на сохранение связей с Россией «даже в трудные времена»

    Tекст: Антон Антонов

    Американская сторона продолжает сотрудничество с Россией в космической сфере даже на фоне серьезных разногласий по другим вопросам, включая Украину, заявил министр транспорта США – и. о. директора НАСА Шон Даффи.

    По словам Даффи, космос остается уникальной сферой международного партнерства, передает ТАСС.

    «У нас дикие разногласия с русскими по поводу Украины. Но вы можете видеть, что мы находим точки соприкосновения и партнерства, что, например, имеет место (в работе) с русскими на Международной космической станции», – заявил он.

    По его словам, связи не были разорваны «даже в трудные времена». Планируется дальнейшая работа над существующими проблемами. В НАСА хотят сохранить «союзнические, партнерские и дружеские отношения» в ходе освоения космоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон для переговоров с руководством НАСА. 31 июля ожидается первая за восемь лет встреча руководителей космических ведомств России и США.

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