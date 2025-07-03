В Ростовской области «Газель» зажало между двумя грузовиками

Tекст: Ольга Иванова

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошло серьезное ДТП с участием двух грузовиков и автомобиля «Газель», передает ТАСС. Авария случилась на участке дороги в городе Аксай по улице Западной, где машины двигались в попутном направлении.

По сообщению управления по предупреждению и ликвидации ЧС по Аксайскому району, в результате столкновения автомобиль «Газель», внутри которого находились несколько детей, оказался зажат между двумя грузовыми машинами. О точном числе пострадавших пока не сообщается, информация уточняется оперативными службами.

Спасатели и экстренные службы работают на месте происшествия. Обстоятельства аварии устанавливаются, движение на этом участке затруднено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе М-4 «Дон» грузовик столкнулся с минивэном. В результате аварии шесть человек получили травмы. Один подросток погиб на месте происшествия.