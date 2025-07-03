МЧС сообщило о значительном сокращении лесных пожаров в Забайкалье

Tекст: Алексей Дегтярев

В регионе остались 14 лесных пожаров, они занимают 18 тыс. гектаров, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что это в 55 раз меньше, чем площадь пожаров в первые дни июня.

Из числа действующих пожаров локализовано восемь, эти восемь занимают площадь в 17 тыс. гектаров.

В последние сутки ликвидировано девять пожаров на 4,8 тыс. гектарах в пяти округах, угрозы населенным пунктам нет. В ликвидации огня участвуют 344 человека и 44 единицы техники.

Напомним, в начале июля в Забайкалье из-за сильных дождей сильно вырос уровень воды в реке Унгур, из-за этого эвакуировали жителей села Маккавеево.