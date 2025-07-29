В Волгограде подросток погиб после взрыва боеприпаса времен войны

Tекст: Денис Тельманов

Уголовное дело по факту гибели подростка в результате взрыва боеприпаса возбудили следственные органы Волгограда, передает ТАСС. Трагедия произошла около 13:00 по московскому времени в многоквартирном доме на улице Морской.

По официальной версии, четырнадцатилетний мальчик находился дома со старшим братом, когда прогремел взрыв. Родителей в этот момент не было. Старший брат сообщил о происшествии в экстренные службы.

По предварительным данным, причиной трагедии стала детонация боеприпаса, предположительно времен Великой Отечественной войны. Известно, что погибший состоял в поисковом отряде и мог ранее найти этот опасный предмет, который принес домой.

Следователи назначили ряд экспертиз, в том числе взрывотехническую и судебно-медицинскую, чтобы установить точную причину происшествия и происхождение боеприпаса. Расследование взято под особый контроль руководства следственного управления региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате агрессии со стороны вооруженных сил Украины на территории ДНР пострадали мальчик и женщина. Во время заготовки сена на хуторе Колотиловский Белгородской области взорвалось неизвестное устройство, что привело к гибели мужчины и ранениям двух человек. Несовершеннолетний в Волгограде погиб во время хлопка в квартире из-за детонации боеприпаса, предположительно времен Великой Отечественной войны.