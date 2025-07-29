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Следователи возбудили дело после гибели подростка при взрыве
В Волгограде подросток погиб после взрыва боеприпаса времен войны
В Красноармейском районе Волгограда четырнадцатилетний школьник погиб в квартире из-за детонации найденного боеприпаса.
Уголовное дело по факту гибели подростка в результате взрыва боеприпаса возбудили следственные органы Волгограда, передает ТАСС. Трагедия произошла около 13:00 по московскому времени в многоквартирном доме на улице Морской.
По официальной версии, четырнадцатилетний мальчик находился дома со старшим братом, когда прогремел взрыв. Родителей в этот момент не было. Старший брат сообщил о происшествии в экстренные службы.
По предварительным данным, причиной трагедии стала детонация боеприпаса, предположительно времен Великой Отечественной войны. Известно, что погибший состоял в поисковом отряде и мог ранее найти этот опасный предмет, который принес домой.
Следователи назначили ряд экспертиз, в том числе взрывотехническую и судебно-медицинскую, чтобы установить точную причину происшествия и происхождение боеприпаса. Расследование взято под особый контроль руководства следственного управления региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате агрессии со стороны вооруженных сил Украины на территории ДНР пострадали мальчик и женщина. Во время заготовки сена на хуторе Колотиловский Белгородской области взорвалось неизвестное устройство, что привело к гибели мужчины и ранениям двух человек. Несовершеннолетний в Волгограде погиб во время хлопка в квартире из-за детонации боеприпаса, предположительно времен Великой Отечественной войны.