Пушилин сообщил о начале боев на улицах Димитрова в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в черте города Димитрова (Мирноград) начались бои между российскими силами и украинской армией, передает ТАСС.

В эфире «России 24» Пушилин заявил: «По той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах самого Димитрова». Пушилин отметил, что украинская группировка на этом участке оказалась в крайне затруднительном положении.

Глава региона также сообщил, что наиболее активное наступление российских сил сейчас происходит на Красноармейском направлении. По его словам, именно здесь фиксируются наиболее значимые продвижения подразделений на линии фронта.

Кроме того, Пушилин заявил об успехах на Краснолиманском направлении, где, по его словам, были освобождены несколько населенных пунктов и улучшены позиции российских войск. Он подчеркнул, что продвижение вперед продолжается, а ситуация на ряде участков фронта развивается в пользу российских сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин рассказал о том, что украинские военные готовятся к уличным боям в Красноармейске. Российские войска освободили поселок Торское в районе Красного Лимана. Подразделения армии России продвинулись к соседним населенным пунктам.