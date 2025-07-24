В Госдуме предложили запретить мигрантам бои в подпольных клубах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Депутаты Владислав Даванков и Владимир Плякин от фракции «Новые люди» направили письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением ограничить участие мигрантов в подпольных клубах ММА, пишет ТАСС. В письме депутаты отметили увеличение числа преступлений, совершенных нелегальными мигрантами, тренировавшимися в таких клубах.

В документе говорится: «В сложившейся ситуации представляется целесообразным рассмотреть возможность введения законодательных ограничений для иностранных граждан участвовать в деятельности подпольных клубов смешанных единоборств. Такое ограничение затруднит развитие нелегальных секций, фактически лишив их основной аудитории».

Депутаты считают, что введение прямого запрета даст силовикам дополнительный инструмент для вмешательства, ликвидации нелегальных площадок и привлечения к ответственности их организаторов. В запросе также подчеркивается, что запрет в сочетании с усилением контроля за аккредитацией спортивных секций и ужесточением наказания за проведение незаконных тренировок поможет снизить преступность и предотвратить распространение экстремизма.

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